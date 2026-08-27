Nincs megállás: két nap alatt már a második építőipari vállalkozás mondott csődöt Magyarországon

Csődeljárás megindítását kérte maga ellen a Zugló Városközpont Development Kft., amely a Bosnyák tér mögött felépült irodakomplexum fejlesztője. A Balázs Attila érdekeltségébe tartozó építőipari társaság augusztus 25-én nyújtotta be kérelmét a bírósághoz – értesült a 444.

A zuglói állami ingatlanüzlet meghiúsulása nemcsak a projektcéget, hanem a csoport központi építőipari vállalkozását is megrázta / Fotó: AciiiDsgn / Shutterstock

A lépést egy nappal később követte a Bayer Construct Zrt., amely augusztus 26-án szintén csődeljárást kezdeményezett maga ellen. Így két nap alatt Balázs Attila cégcsoportjának két, egymáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozása került csődvédelembe. A két eljárás nem jelenti a cégek azonnali

megszűnését

vagy felszámolását.

A csődeljárás célja, hogy a vállalkozások fizetési haladékot kapjanak, majd megállapodást kössenek hitelezőikkel, és rendezni tudják pénzügyi helyzetüket.

Bedőlt a zuglói gigaberuházás pénzügyi háttere

A Zugló Városközpont Development Kft. a Bayer-csoport eddigi legnagyobb fejlesztésének számító Bosnyák téri projekt beruházója. Az eredetileg vegyes rendeltetésű városközpontnak tervezett épületegyüttes egy részét az előző kormány több száz milliárd forintért vásárolta volna meg, hogy kormányzati irodákat költöztessen oda.

A 2023-ban megkötött előszerződés alapján a végleges adásvétel egyik feltétele az volt, hogy 2026. június 30-ig töröljék az érintett ingatlanokat terhelő elővásárlási jogokat. Ez nem történt meg: a zuglói önkormányzat joga az építési telkek egy részén továbbra is fennmaradt.

A Tisza-kormány ezért augusztus elején bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az állam visszaköveteli a korábban kifizetett több mint 300 milliárd forintot is.

A Bayer-csoport vitatja az elállás jogszerűségét, és korábban azt közölte, hogy az épületegyüttes elkészült, átadásra kész. A felek közötti konfliktus így várhatóan bíróságon folytatódik, miközben a zuglói önkormányzat is pert indíthat a projektcég ellen. A kerület szerint a beruházó több ponton megszegte a Zuglóval fennálló megállapodását.

Egy nappal később a Bayer Construct is csődöt jelentett

A Világgazdaság szerdán számolt be róla, hogy augusztus 26-án a Bayer Construct Zrt. is csődeljárás lefolytatását kérte. Az eljárás megindítását Balázs Attila tulajdonos a vállalat dolgozóinak küldött levelében jelentette be.