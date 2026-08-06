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Dunamenti Erőmű

Ez szinte hihetetlen: megint gond volt a Dunamenti Erőműben – "Jelenleg ismét üzemszerűen működik"

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Rövid időre kiesett a Dunamenti Erőmű G3-as blokkja az extrém hőség miatt, de az egységet gyorsan újraindították, és ismét üzemszerűen termel. A százhalombattai erőmű szerint a magyar villamosenergia-rendszer ellátása biztosított, miközben a napokban a korábban meghibásodott G3 blokk javítása is sikeresen lezárult.
VG
2026.08.06, 06:20

Az extrém hőség a Dunamenti Erőművet sem kerülte el. A magas hőmérséklet miatt a G3 blokk működésében átmeneti kiesés történt. Az egység rövid időn belül újraindult, jelenleg ismét üzemszerűen működik, és rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára – írja Facebook-oldalán a Dunamenti Erőmű.

Az extrém hőség a Dunamenti Erőművet sem kerülte el
Az extrém hőség a Dunamenti Erőművet sem kerülte el/Fotó: Dunamenti Erőmű, Facebook

A napokban újraindult Magyarország egyik legnagyobb erőműve

Vasárnap befejeződött a Dunamenti Erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A szakemberek múlt hétvégén is folyamatosan dolgoztak annak érdekében, hogy a blokk legkésőbb vasárnap ismét zavartalanul termelje az áramot az ország számára – olvasható az erőmű közleményében.

2026. július 29-én a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek. A G3 blokk átmeneti kiesése 380 MW teljesítménycsökkenést jelentett a hazai áramtermelésben.

A műszaki esemény kizárólag a G3 blokkot érintette, nem a teljes Dunamenti Erőművet. A telephely további egységei ez idő alatt is támogatták a magyar villamosenergia-rendszert: a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosított, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járult hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához. 

„A meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. 

A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3 blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik” – mondta Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatója július végén.

A százhalombattai Dunamenti Erőmű fő tevékenysége a villamosenergia-termelés, aktív szereplője Magyarország villamosenergia-termelési és szabályozási piacának. 

Kulcsfontosságú létesítményről van szó: ez Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőműve. 

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