Hivatalos bejelentés, leáll Magyarország egyik erőműve: nem sikerült megmenteni, átvették az MVM-től a kormányzást – "Nem elegendő a víz a működéséhez"

Miközben egyértelműen pozitív, hogy a paksi atomerőművet sikerült működésben tartani a Duna rendkívül alacsony vízálássa ellenére is, sőt, mostanra teljes kapacitáson termel, az ország másik érszében egy jóval kisebb erőművet már nem sikerült megmenteni.

Hivatalos bejelentés, leáll Magyarország egyik erőműve: nem sikerült megmenteni / Fotó: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Már tegnap megjelentek arról nem hivatalos információk, hogy megtörtént a Tiszalöki Vízlépcső, vagy ahogy sokan ismerik, a Tiszalöki Vízerőmű leállítása.

Egészen pontosan az az információ terjedt el, hogy csütörtökön a megszokott működési rend folyamatosan változott a Tiszalöki Vízerőműben, majd végül leállt az áramtermelés. Ezt azonban eddig nem erősítették meg hivatalosan.

Az informális jelzések azzal magyarázták a fejleményt, hogy a csökkenő vízhozam miatt már eleve csak egy zsilip üzemelt, majd már a tegnap délelőtt teljesen leállt a Tiszalöki Vízerőmű áramtermelése.

A vízszabályozást a duzzasztó vette át, miközben a felvíz szintet a jelenlegi 420 centiről fokozatosan 400 centire csökkentik körülbelül egy hét alatt. Mindez az aszály következménye: a vízgyűjtő területekről egyszerűen nem érkezik utánpótlás.

Olyan helyzet ez, amilyet itt még nem láttunk. És ki tudja, meddig tart, illetve lesz-e még idén elegendő víz az erőmű újraindításához. Ennek másik látványos következménye a tiszalöki Kis-Tisza holtágnál is tapasztalható, ott a vízmennyiség jelentősen csökkent, ami a mai napon rendkívül szembetűnő volt – állította egy, az ügyet ismerő forrás a közösségi médiában.

Nem egyedül: más értesülések is alátámasztották a Tiszalöki Vízerőműnél bekövetkező eseményeket. Csontos László arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a Tisza vízhozama Tiszalöknél átlagosan 90-100 m3/másodperc, és még július 30-án is a három napos mozgó átlag 89,2 volt,

Csakhogy amíg az Alpokban, a Duna felső vízgyűjtőjén az elmúlt két hétben több komolyabb esőzés is történt, addig a Tiszáén legfeljebb kétszer "csepergett" és akkora a szárazság, hogy az utóbbi napokban már csak 40-50 köbmétert tudtak a turbinákra engedni. Ez tovább csökkent csütörtökre, s ez vezetett a villamosáram-termelés megszakításához, mivel már attól tartottak, hogy a turbina befolyója ellevegősödik.