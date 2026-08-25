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Kármán András

Kármán András azonnal reagált, nem dobták el az eurócélt, ebből hatalmas megszorítás lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pénzügyminiszter szerint az idei hiány megugrása mellett is tartják a célt. Magyarország 2030-ra teljesítheti az euró bevezetéséhez szükséges kritéiumokat Kármán András szerint. A Citi elemzői szkeptikusak a kormányzati terveket illetően.
Kadlót Tibor
2026.08.25, 14:42
Frissítve: 2026.08.25, 15:12

Magyarország célja továbbra is az, hogy 2030-ra teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges kritériumokat. Annak ellenére, hogy az idei költségvetési hiány a GDP 7,5 százalékára fog emelkedni – nyilatkozta kedden Kárman András pénzügyminiszter.

euró bevezetés, Kármán András
Kármán András pénzügyminiszter megerősítette, továbbra is cél, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket /  Fotó: AFP

„Ezt a célt annak teljes tudatában tűztük ki”, hogy az előző kormány milyen nehéz pénzügyi helyzetet hagyott ránk. „A cél változatlan” – mondta a Magyar-kormány pénzügyi tárcavezetője keddi sajtótájékoztatóján a módosított 2026-os költségvetési tervezet bemutatásakor.

Tardos Gergely, az Államadósságkezelő Központ vezetője pedig arról beszélt, hogy az ÁKK hamarosan közzéteszi a frissített finanszírozási tervet.

A kormány ezzel lényegében reagált a Citi ma megjelent elemzésére is, melynek fő megállapítása szerint Magyarország magasabb hiánypályája késlelteti az euróhoz való konvergenciát. 

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, az amerikai nagybank álláspontja szerint hazánk reálisan csak a következő évtized közepére érheti el az eurót érő konvergenciakritériumokat, miközben az államadósság idén nem közeledik, hanem látványosan távolodik a maastrichti referenciaértéktől.

A Citinél szakemberei úgy gondolják, ilyen magad deficitről nem lehet néhány év alatt az euró bevezetéséhez szükséges szintre, a GDP 3 százaléla alá menni néhány év alatt, a magyar kormány azonban ezzel nem ért egyet. Ekkora lefaragást az állami bevételek jelentős emelésével, illetve a kiadások lefaragásával lehet elérni. 

A Tisza-kormány tagadta, hogy megszorításokra készülne, azaz látnak kiutat. Az elemzőknek a későbbiekben azt kell eldönteniük: hitelt adnak-e ezeknek a később részletezendő magyar terveknek. Ha a bizalom gyengül, a forint, a magyar állampapírok és részvények árfolyamai fizethetik meg az árát.

A forint sem a Citi elemzésére, sem Kármán András euró bevezetésével kapcsolatos megállapításaire nem reagált érdemben. A hazai fizetőeszköz az erős oldalon várta a nap legfontosabb eseményét, a jegybank kamatdöntő ülését, ahol a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal vitte lejjebb az irányadó kamatábat a testület.

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A forint piacán ez sem hozott érdemi mozgást, tekintve, hogy a piac korábban már beárazta a borítékolható monetáris politikai lazítást. A kereskedők Varga Mihály MNB-elnök megszólalására figyelnek majd, akitől iránymutatást várnak, hogy mi várható a nyári mini kamatcsökkentési ciklus lezárását követően.

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Az eurót cikkünk írásakor 0,4 százalékkal olcsóbban, 361,9 forinton jegyezték, míg a dollár árfolyama 0,3 százalékkal alacsonyabban, 310,3 forinton állt.

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