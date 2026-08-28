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külkereskedelem
KSH
július

Többet importáltunk júliusban, mint a megelőző hónapban, az export viszont csökkent

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Júliusban az export euróban mért értéke 11 százalékkal, az importé 15 százalékkal nőtt, 69 millió euró volt a külkereskedelmi többlet, az egyenleg 434 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,8%-kal elmaradt a 2026. júniusitól, az importé 0,4%-kal meghaladta azt.
VG - MTI
2026.08.28, 11:27

A KSH közlése szerint a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,3 százalékkal, a behozatalban 0,3 százalékkal nőtt az előző év azonos havihoz viszonyítva. Az export volumene 1,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,1 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Export-import: így alakult a külkereskedelem júliusban (illusztráció), export
Export-import: így alakult júliusban a külkereskedelem (illusztráció)
Fotó: Northfoto

Gépek és szállítóeszközök is húzták az exportot

A cserearány 1,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 10 százalékkal, a dollárhoz mérten 7,9 százalékkal erősödött.

Júliusban a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 3,2 százalékkal, importvolumene 13 százalékkal nőtt. 

Ez az árucsoport a kiviteli oldalon 1,8 százalékponttal ellensúlyozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 6,0 százalékponttal járult hozzá a teljes import növekedéséhez. 

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,2 százalékkal, importvolumene 6,1 százalékkal csökkent, ezzel az exportban 1,2 százalékponttal gyorsította a csökkenést, az importban 2,3 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,9 százalékkal, a behozatalé 5,1 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal járult hozzá a teljes kivitel volumencsökkenéséhez, importban 0,3 százalékponttal ellensúlyozta a teljes importforgalom volumennövekedését.

Júniusban az export 8,7 százalékkal, az import 6,5 százalékkal bővült a KSH adatközlése szerint . Magyarország termék-külkereskedelmi többlete 1305 millió euró volt.

Csökkent az EU-s kivitel, a behozatal nőtt

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 2,6 százalékkal csökkent, az onnan érkező behozatalé 1,7 százalékkal nőtt. A kereskedelmi mérleg 327 millió euróval javult a tavaly júliusihoz képest és 983 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 68 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 3,8 százalékkal csökkent, a behozatalé 11 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 760 millió euróval romlott, 914 millió eurós passzívumot mutatott.

Január-júliusban a kivitel értéke 8,1 százalékkal 94 862 milliárd euróra (35 097 milliárd forint), a behozatalé 10,4 százalékkal 89 881 milliárd euróra (33 246 milliárd forint) nőtt. Az aktívum 4,981 milliárd eurót tett ki.

A gépek és szállítóeszközök exportja 14,6, importja 19,8 százalékkal nőtt és 12,05 milliárd euró aktívummal zárt, amiből 7,138 milliárdot a közúti járművek forgalma hozott 11,7 százalékos exportnövekedés révén az 1,7 százalékos többletimporttal szemben. A feldolgozott termékek héthavi forgalma 4,793 milliárd, az energiahordozóké 4,110 milliárd euró deficittel zárt, míg az élelmiszerek, italok, dohánytermékek kereskedelme 1,332 milliár euró többletet hozott az első hét hónapban.

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