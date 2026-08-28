Többet importáltunk júliusban, mint a megelőző hónapban, az export viszont csökkent

A KSH közlése szerint a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,3 százalékkal, a behozatalban 0,3 százalékkal nőtt az előző év azonos havihoz viszonyítva. Az export volumene 1,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,1 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Export-import: így alakult júliusban a külkereskedelem (illusztráció)

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Gépek és szállítóeszközök is húzták az exportot

A cserearány 1,0 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz képest 10 százalékkal, a dollárhoz mérten 7,9 százalékkal erősödött.

Júliusban a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 3,2 százalékkal, importvolumene 13 százalékkal nőtt.

Ez az árucsoport a kiviteli oldalon 1,8 százalékponttal ellensúlyozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 6,0 százalékponttal járult hozzá a teljes import növekedéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,2 százalékkal, importvolumene 6,1 százalékkal csökkent, ezzel az exportban 1,2 százalékponttal gyorsította a csökkenést, az importban 2,3 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,9 százalékkal, a behozatalé 5,1 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,5 százalékponttal járult hozzá a teljes kivitel volumencsökkenéséhez, importban 0,3 százalékponttal ellensúlyozta a teljes importforgalom volumennövekedését.

Júniusban az export 8,7 százalékkal, az import 6,5 százalékkal bővült a KSH adatközlése szerint . Magyarország termék-külkereskedelmi többlete 1305 millió euró volt.

Csökkent az EU-s kivitel, a behozatal nőtt

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 2,6 százalékkal csökkent, az onnan érkező behozatalé 1,7 százalékkal nőtt. A kereskedelmi mérleg 327 millió euróval javult a tavaly júliusihoz képest és 983 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 68 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 3,8 százalékkal csökkent, a behozatalé 11 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 760 millió euróval romlott, 914 millió eurós passzívumot mutatott.