Leszűkítettük a kört: ez a bányavállalat adhatja a dunai fenékküszöbhöz szükséges vulkáni kőzetet – reagált a miniszterelnök, több forrásról van szó
Rohamtempóban emelik meg a Duna vízszintjét Paks és Dunaszentbenedek között, hogy véletlenül se kelljen leállítani a Paksi Atomerőművet, sőt, mielőbb tovább lehessen növelni a teljesítményét. A szerdán bejelentett intézkedés szerint első lépésben 35 ezer, majd még 110 ezer tonna kő felhasználásával emelhető meg a vízszint egy dunai fenékküszöb építésével. A munka napi 24 órában folyik, az első szállítmány már csütörtök este megérkezhet. Mutatjuk, feltehetően honnan és hogyan jön a kő.
Nem jó fenékküszöbnek bármilyen kő
A kőből hamarosan egy a Duna folyására merőleges, gátszerű építményt alakítanak ki a mederben. Erre nem alkalmas minden kő: a porózus, laza üledékes kőzetek például nem, mert
- nem fagyállók,
- nem tömörek,
- könnyen kopnak
- és kevésbé állnak ellen a savas vizek támadásának.
Ebből a szempontból a mészkő és a dolomit feketelistás, bár jobb híján bevethetők a keményebb mészkőfajták. De Magyarországon van jobb: a kivitelezők szívesebben dolgoznak vulkáni eredetű, kemény kővel, azaz bazalttal és andezittel.
Ezt támasztja alá a hazai gyakorlat is. Amikor például a Bős-Nagymaros vízlépcső építésének befuccsolása után a szlovák fél elterelte a Dunát, és emiatt akkor kritikusan csökkent a Szigetköz vízellátása, akkor Dunakilitinél egy fenékküszöb építésével javítottak a helyzeten. Ehhez a létesítményhez a közeli szobi és dunabogdányi bányák andezitjét használták. A fenékküszöbnek szigetközi és győr-moson-sopron megyei bányák kavicsával ágyaztak meg.
A Pinka patakhoz a közeli, például a nyugat-magyarországi és celldömölki térség bazaltbányái (ilyen a Ság-hegyi) illetve észak-balatoni és uzsai bazaltbányák szállítottak jó minőségű követ, közúton.
Az ásványrárói torkolati fenékküszöb építéséhez is a nagymarosi vagy más Dunakanyar környéki, illetve a hazai dunántúli kőbányákból juttatták hajókon, uszályokon vagy közúton az andeziti és más magmás kőzeteket.
Több cég is kínál vízépítési követ
Magyarországi vízügyi beruházásokhoz korábban elsősorban a Basalt-Középkő Kft. küldött követ a Dunakanyar térségéből, kavicsot pedig Darnózseliből. A másik jelentős szállító a Közép-Duna Bányászati Kft. (Dunakő). Ennek alapján e két társaság most is esélyes beszállítónak gondolható, ám van még Magyarországon bőven olyan bányavállalat, amely bazaltot és andezitet kínál. Listára kerülhet még az andezitet is bányászó Colas Északkő Kft., és az Andezit-Bau Bányászati Zrt. Mindkettő kínál kifejezetten vízépítési követ is.
Hogyan utazik 145 ezer köbméter kő Paksra?
A legkézenfekvőbb az lenne, hogy a paksi fenékküszöbhöz vasúton juttatnák el a kőanyagot Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárának válasza szerint. Az atomerőműnek ugyan van tehervonatmegállója – azt használják az erőmű kiszolgálására – és van Pakson egy másik vasútállomás, a Signus cégé. A Signusnál a vonatról már átrakodható a kő azokra a hajókra, amelyek azt a kijelölt helyen engedik a folyóba. Egy vagonba nagyjából 30 tonna kő fér, egy kamionba 20 tonna – magyarázta Bíró Koppány Ajtony. Közúton tehát nagyon sok teherautó kellene, a szállítás pedig jelentősen terhelné az utakat.
Mindazonáltal – mint a Világgazdaság utóbb, nem hivatalos forrásból megtudta – nem ez lesz. A döntéshozók osztottak és szoroztak, és arra jutottak, hogy olcsóbb a közút-vízi út kombináció. Persze úgy, hogy a teherautó a bányából nem Paksra viszik a követ, hogy ott uszályra rakják, hanem csak egy olyan, a Dunán sokkal feljebb lévő kikötőig, amely közel van a bányához. Vagyis a közúti szállítás viszonylag rövid lesz. Ez a megoldás leginkább a Basalt-Középkő dunabogdányi bányájának kedvez. A cég többségi tulajdonosa a németországi Basalt Minerals GmbH, amely a Basalt-Actien-Gesellschaft csoport része.
Magyar Péter miniszterelnök mai, kormányzati sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kő szállítását ingyen vállalta a Strabag és a KÉSZ csoport. Előre elnézést kért a nagy tehergépjármű-forgalom okozta kellemetlenségekért, és jelezte, hogy az utak esetleges sérülésének a javítása is beleértendő a projekt 6,15 milliárd forintra becsült költségére. Ennek, továbbá annak alapján, hogy Magyar Péter több bányából történő szállításról beszélt, a szükséges kőmennyiség a lapunk által feltételezetten felül más forrásból is érkezhet, sőt, nem is kizárólag a dunai kikötők térségéből.
A miniszterelnök az ingyenes felajánlások kapcsán jelezte, hogy a két említett társaságon felül számtalan vállalat kínált ingyen segítséget. A kormányfő megad majd egy e-mail címet Szíjj László, Mészáros Lőrinc és Garancsi Isván cégeinek, hátha csatlakozni szeretnének.
A Paks fölötti fenékküszöb szükségességéről Szalma Botond, a Plimsoll Zrt. vezérigazgatója már két hónapja beszélt a Világgazdaságnak.