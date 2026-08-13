Leszűkítettük a kört: ez a bányavállalat adhatja a dunai fenékküszöbhöz szükséges vulkáni kőzetet – reagált a miniszterelnök, több forrásról van szó

Rohamtempóban emelik meg a Duna vízszintjét Paks és Dunaszentbenedek között, hogy véletlenül se kelljen leállítani a Paksi Atomerőművet, sőt, mielőbb tovább lehessen növelni a teljesítményét. A szerdán bejelentett intézkedés szerint első lépésben 35 ezer, majd még 110 ezer tonna kő felhasználásával emelhető meg a vízszint egy dunai fenékküszöb építésével. A munka napi 24 órában folyik, az első szállítmány már csütörtök este megérkezhet. Mutatjuk, feltehetően honnan és hogyan jön a kő.

Szállításra vár a dunabogdányi andezit, fenékküszöb lehet belőle/Fotó: Basalt-Középkő

Nem jó fenékküszöbnek bármilyen kő

A kőből hamarosan egy a Duna folyására merőleges, gátszerű építményt alakítanak ki a mederben. Erre nem alkalmas minden kő: a porózus, laza üledékes kőzetek például nem, mert

nem fagyállók,

nem tömörek,

könnyen kopnak

és kevésbé állnak ellen a savas vizek támadásának.

Ebből a szempontból a mészkő és a dolomit feketelistás, bár jobb híján bevethetők a keményebb mészkőfajták. De Magyarországon van jobb: a kivitelezők szívesebben dolgoznak vulkáni eredetű, kemény kővel, azaz bazalttal és andezittel.