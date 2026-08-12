Rendkívüli bejelentés: fenékküszöböt építenek a Duna teljes szélességén, ha kell, bárkákat süllyesztenek el, hogy növeljék a vízállást a Paksi Atomerőmű miatt

Magyar Péter rendkívüli tájékoztatót tartott a paksi kihelyezett kormányülést követően. A miniszterelnök azzal kezdte a döntések ismertetését, hogy azonnal megvalósítható megoldást kellett találni, mert az előző kormány nem indított el semmilyen beruházást. Egybehangzó javaslat alapján holnap megkezdik a Duna két partján egy dunai fenékküszöb építését, és elhelyeznek két bárkát.

Pakson tartott kihelyezett ülést a kormány, Magyar Péter bejelentette a fenékküszöb építését/Fotó Facebook/Magyar Péter hivatalos oldala

Az előző kormányt hibáztatta, hogy nem indította el a szakemberek által kért beruházásokat. A miniszterelnök részletesen ismertette a fenékküszöb tervezésének és építésének menetrendjét. Elmondta a beruházás költségvetése 6 milliárd forint, az ország legjobb mérnökei és szakemberei vesznek részt benne, a jogi hátteret előkészítették.

A Paks és Dunaszentbenedek között, a víz alatt megépítésre kerülő fenékküszöb biztosítani fogja az erőmű számára szükséges vízszintet. Első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ fognak a felhasználni a víz alatti műtárgy építéséhez.

A két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyezik, és szükség esetén elsüllyesztik, amivel 20 centiméter is emelhetik a vízszintet. Elmondta, a Duna teljes hosszán drámain alacsony a vízszint, egyelőre nincsen remény jelentős emelkedésre. Az előrejelzések szerint külső beavatkozás nélkül megint eléri a mínusz 140 centit, ami miatt megint felmerül az erőmű teljes leállítása. Érdemi csapadék nem várható, így hónapokig is fennállhat a probléma - fűzte hozzá.

Az atomerőmű kiesése 50 milliárd forintot jelent a költségvetés számára havonta - hívta fel a figyelmet. A most elrendelt beruházásokkal a Paksi Atomerőmű folyamatos működését valószínűleg biztosítani tudják - ismertette.

A honvédség és vízügy kirendelt emberei megkezdték a terep előkészítését, 100 honvédet jelölt ki a Ruszin-Szendi Romulusz, honvédelmi miniszter. A védelem irányítását Kádár Pál tábornok végzi. Szerdán megérkezik az első bárka Mohácsról, a csütörtökön a másik is. A miniszterelnök közölte, hogy Paks és Dunaszentbenedek polgármestereit tájékoztatták az építkezés részleteiről. Kiemelte: a kormány minden keletkező kárt megtérít, az építkezést kiemelt beruházásnak minősítették.