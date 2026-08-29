Deviza
EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0% EUR/HUF365,23 0% USD/HUF315,26 0% GBP/HUF426,62 0% CHF/HUF389,41 -0,04% PLN/HUF84,12 0% RON/HUF69,46 0% CZK/HUF15,13 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Magyar Péter
fenékküszöb

Fenékküszöb: fontos bejelentést tett Magyar Péter, és odaszólt azoknak, akiknek véleménye van

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két héttel a kitűzött határidő előtt elkészül a paksi fenékküszöb első üteme, a kőből épített műtárgy szombatra a Duna teljes szélességében összeér – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.
VG
2026.08.29, 17:40
Frissítve: 2026.08.29, 17:44

Két héttel a határidő előtt, mára elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. 43 ezer köbméter kő került eddig beépítésre augusztus 12 óta. A tett az első, a (sok) szó a második - posztolta a miniszterelnük. Magyar Péter a bejelentése alatt a szokásos oszd meg, kommenteld, lájkold kommentje mellé ezúttal azt is odaírta: „hátha a megmondó emberek meg akarják mondani, hogy ezt a melót ki csinálja mostantól!" A megjegyzés a forrongó tiszás közvéleménynek szólt, mert még mindig sokan tiltakoznak Unger Anna kinevezése miatt, akit tegnap választottak meg a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. 

Paks, Duna, fenékküszöb
                                                                      A fenékküszöb építésének kezdete/ Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Az augusztus 12-én megkezdett munkálatok első szakasza lezárult a bejelentés szerint. A beruházás teljes befejezéséhez azonban további munkák szükségesek. A következő ütemben megerősítik a műtárgyat és megvédik a Duna sodrásának kimosó hatásától. A teljes fenékküszöb kialakításához a korábbi kormányzati tervek szerint összesen mintegy 145–150 ezer köbméter követ használhatnak fel.

Kapcsolódó

 

A fenékküszöb beruházás engedélye hiányzik

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a beruházáshoz szükséges környezeti hatásvizsgálatok nem készültek el, és környezetvédelmi engedély sincs. A fenékküszöb ugyan a Paks működéséhez szükséges vízellátást segítheti, de a szakértők szerint komoly ökológiai következményekkel járhat. A beruházás azonban úgy indult el, hogy nem készült el a környezeti hatásvizsgálat, és nincs környezetvédelmi engedély sem – derült ki az Átlátszó cikkéből.

Beszámoltunk róla, hogy ez azért különösen fontos, mert a Duna érintett szakasza Natura 2000 terület. Egy környezetjogász szerint a környezetvédelmi törvényben előírt vizsgálatok kötelezettsége alól az sem ad automatikus felmentést, hogy a kormány kiemelt beruházássá minősítette a projektet. A kormány külön döntéssel mentesíthetné a beruházást a hatásvizsgálat alól bizonyos veszélyhelyzetekben, ilyen döntés azonban nem született. Ráadásul a szakértők szerint a Paks kiesése önmagában nem jelentett olyan akut helyzetet, amely indokolná a környezetvédelmi szabályok félretolását.

A kormány augusztus 12-i rendelete szerint szeptember 30-ig kell kérelmezni a környezetvédelmi működési engedélyt egy Natura 2000 hatásbecslést is tartalmazó felülvizsgálat alapján. Ez azt jelenti, hogy a műtárgy akár már elkészülhet, mire az engedélyezési eljárás érdemben lezárul. Az EMLA szerint a hatóság ettől még megtagadhatja az engedélyt, illetve korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a tevékenység folytatását. Vagyis elméletileg az sem kizárt, hogy elkészül a több tízmilliárdos beavatkozás, majd a hatóság problémát talál benne.

Vannak kockázatok

A fenékküszöb ugyanakkor nem egyszerű vízügyi beavatkozás. A tervek szerint mintegy 145 ezer köbméter követ helyeznek a Dunába, a parttól partig húzódó műtárgy pedig megváltoztathatja a folyó áramlási és hordalékviszonyait. A WWF szerint a felvízi oldalon visszatarthatja és megemelheti a vizet, miközben az alvízi oldalon súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A szakértők szerint

  • az élővilág mozgása;
  • a halak vándorlása;
  • és a Duna ökológiai folytonossága is sérülhet.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu