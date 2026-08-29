Fenékküszöb: fontos bejelentést tett Magyar Péter, és odaszólt azoknak, akiknek véleménye van

Két héttel a határidő előtt, mára elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. 43 ezer köbméter kő került eddig beépítésre augusztus 12 óta. A tett az első, a (sok) szó a második - posztolta a miniszterelnük. Magyar Péter a bejelentése alatt a szokásos oszd meg, kommenteld, lájkold kommentje mellé ezúttal azt is odaírta: „hátha a megmondó emberek meg akarják mondani, hogy ezt a melót ki csinálja mostantól!" A megjegyzés a forrongó tiszás közvéleménynek szólt, mert még mindig sokan tiltakoznak Unger Anna kinevezése miatt, akit tegnap választottak meg a vagyonvisszaszerzési hivatal élére.

A fenékküszöb építésének kezdete/ Fotó: MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred / Facebook

Az augusztus 12-én megkezdett munkálatok első szakasza lezárult a bejelentés szerint. A beruházás teljes befejezéséhez azonban további munkák szükségesek. A következő ütemben megerősítik a műtárgyat és megvédik a Duna sodrásának kimosó hatásától. A teljes fenékküszöb kialakításához a korábbi kormányzati tervek szerint összesen mintegy 145–150 ezer köbméter követ használhatnak fel.