Fenékküszöb: fontos bejelentést tett Magyar Péter, és odaszólt azoknak, akiknek véleménye van
Két héttel a határidő előtt, mára elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. 43 ezer köbméter kő került eddig beépítésre augusztus 12 óta. A tett az első, a (sok) szó a második - posztolta a miniszterelnük. Magyar Péter a bejelentése alatt a szokásos oszd meg, kommenteld, lájkold kommentje mellé ezúttal azt is odaírta: „hátha a megmondó emberek meg akarják mondani, hogy ezt a melót ki csinálja mostantól!" A megjegyzés a forrongó tiszás közvéleménynek szólt, mert még mindig sokan tiltakoznak Unger Anna kinevezése miatt, akit tegnap választottak meg a vagyonvisszaszerzési hivatal élére.
Az augusztus 12-én megkezdett munkálatok első szakasza lezárult a bejelentés szerint. A beruházás teljes befejezéséhez azonban további munkák szükségesek. A következő ütemben megerősítik a műtárgyat és megvédik a Duna sodrásának kimosó hatásától. A teljes fenékküszöb kialakításához a korábbi kormányzati tervek szerint összesen mintegy 145–150 ezer köbméter követ használhatnak fel.
A fenékküszöb beruházás engedélye hiányzik
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, a beruházáshoz szükséges környezeti hatásvizsgálatok nem készültek el, és környezetvédelmi engedély sincs. A fenékküszöb ugyan a Paks működéséhez szükséges vízellátást segítheti, de a szakértők szerint komoly ökológiai következményekkel járhat. A beruházás azonban úgy indult el, hogy nem készült el a környezeti hatásvizsgálat, és nincs környezetvédelmi engedély sem – derült ki az Átlátszó cikkéből.
Beszámoltunk róla, hogy ez azért különösen fontos, mert a Duna érintett szakasza Natura 2000 terület. Egy környezetjogász szerint a környezetvédelmi törvényben előírt vizsgálatok kötelezettsége alól az sem ad automatikus felmentést, hogy a kormány kiemelt beruházássá minősítette a projektet. A kormány külön döntéssel mentesíthetné a beruházást a hatásvizsgálat alól bizonyos veszélyhelyzetekben, ilyen döntés azonban nem született. Ráadásul a szakértők szerint a Paks kiesése önmagában nem jelentett olyan akut helyzetet, amely indokolná a környezetvédelmi szabályok félretolását.
A kormány augusztus 12-i rendelete szerint szeptember 30-ig kell kérelmezni a környezetvédelmi működési engedélyt egy Natura 2000 hatásbecslést is tartalmazó felülvizsgálat alapján. Ez azt jelenti, hogy a műtárgy akár már elkészülhet, mire az engedélyezési eljárás érdemben lezárul. Az EMLA szerint a hatóság ettől még megtagadhatja az engedélyt, illetve korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a tevékenység folytatását. Vagyis elméletileg az sem kizárt, hogy elkészül a több tízmilliárdos beavatkozás, majd a hatóság problémát talál benne.
Vannak kockázatok
A fenékküszöb ugyanakkor nem egyszerű vízügyi beavatkozás. A tervek szerint mintegy 145 ezer köbméter követ helyeznek a Dunába, a parttól partig húzódó műtárgy pedig megváltoztathatja a folyó áramlási és hordalékviszonyait. A WWF szerint a felvízi oldalon visszatarthatja és megemelheti a vizet, miközben az alvízi oldalon súlyosbíthatja a kisvízi helyzetet. A szakértők szerint
- az élővilág mozgása;
- a halak vándorlása;
- és a Duna ökológiai folytonossága is sérülhet.