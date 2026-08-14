Kamionok ezrei indulhatnak Paks felé, rengeteget kell fordulni a kövekkel – sorra jelentkeznek a cégek, de Magyar Péter nem elégedett
Már több építőipari vállalat is felajánlotta segítségét a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására épülő dunai fenékküszöbhöz, de egyelőre csak a Market Építő Zrt.-nél ismert pontosan, mekkora kőmennyiségről van szó. A társaság 10 ezer tonna követ adna, és saját kapacitásával a szállítást is vállalja. A felajánlás nagyságát jól érzékelteti, hogy húsztonnás kamionrakománnyal számolva önmagában a Market köve mintegy 500 megrakott teherautó-fuvart jelentene, a teljes 145 ezer köbméter pedig több mint tízezer fuvart.
A kormány terve ennél nagyságrendekkel nagyobb logisztikai művelet: összesen mintegy 145 ezer köbméter követ építenek a Duna medrébe Paks és Dunaszentbenedek között. Az első 35 ezer köbméterből készül el a vízszintet érdemben megemelő kőborda, további 110 ezer köbméter pedig a meder megerősítését és a kimosódás megakadályozását szolgálja. A beruházás jelenlegi becsült költsége bruttó 6,165 milliárd forint.
A Market adta eddig a legpontosabban számszerűsített felajánlást
A Market Építő csütörtök este jelentette be, hogy 10 ezer tonna követ ajánl fel a munkálatokhoz, és erről hivatalosan értesítette a Védelmi Igazgatási Hivatalt is. A vállalat azt is vállalta, hogy saját szállítási kapacitásával juttatja el az anyagot a kijelölt helyszínre.
A felajánlások sora azonban nem a Markettel kezdődött. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról számolt be, hogy
- a Strabag ingyen ajánlott fel technológiai, szállítási és alapanyag-segítséget,
- és a KÉSZ Zrt. részéről is érkezett hasonló megkeresés.
A nyilvánosan elérhető közlésekből ugyanakkor nem derül ki, hogy ezek a cégek pontosan hány tonna vagy köbméter követ biztosítanak.
Más típusú segítség is érkezett. A Duna Aszfalt a mohácsi hídépítésnél nélkülözhető uszályt bocsátott a paksi védekezés rendelkezésére, vagyis ez nem kőadomány, hanem a vízi munkákhoz használható eszköz. A kormány szerint emellett több kisebb és nagyobb vállalkozás is jelentkezett alapanyaggal, fuvarozással, munkagépekkel vagy szakmai kapacitással, ezekről azonban egyelőre nincs nyilvános, tételes lista.
Ennyi kamion kellene 145 ezer köbméter kőhöz
A teljes kőmennyiség közúti mozgatásának nagysága csak becsülhető, mert a kormány köbméterben, a Market viszont tonnában adta meg az adatokat. Ráadásul a tömeg attól is függ, pontosan milyen követ, milyen szemcseméretben szállítanak.
Támpontot ad a Basalt-Középkő egyik vízépítési bazalttermékének adata: a cég 1,5–1,7 tonna/köbméter körüli halmazsűrűséget közöl. Ezzel a tartománnyal számolva a 145 ezer köbméter kő nagyjából 217–247 ezer tonnát jelenthet. Ez nem hivatalos tömegadat a paksi beruházásra, hanem a nyilvános anyagjellemző alapján készített becslés.
Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára korábban a Világgazdaságnak úgy becsülte, hogy egy kamion körülbelül 20 tonna követ vihet.
Ha a teljes, 145 ezer köbméteres mennyiséget ilyen teherautókkal kellene megmozgatni, akkor mintegy 10 900–12 300 megrakott fuvarra lenne szükség.
Ez ugyanennyi visszautat is jelentene, vagyis összességében körülbelül 21 800–24 600 egyirányú kamionmozgásról beszélnénk. Ha például száz teherautó dolgozna folyamatosan a feladaton, átlagosan 109–123 megrakott kört kellene teljesíteniük a teljes kőmennyiség megmozgatásához. Ötven járművel ugyanez már autónként nagyjából 218–247 kör lenne.
A valóságban ugyanakkor várhatóan nem minden követ visznek végig közúton Paksig. A Világgazdaság korábbi információi szerint a közút és a vízi szállítás kombinációja is szerepet kaphat: a kő egy részét teherautóval egy dunai kikötőig vihetik, majd ott uszályra rakhatják. Ez jelentősen rövidítheti a kamionok által megtett szakaszt, de a bányák és az átrakóhelyek között így is intenzív nehézgépjármű-forgalomra lehet számítani.
A Market 10 ezer tonnája nagyjából 500 kamionrakomány
A Market felajánlásánál nincs szükség köbméter–tonna átváltásra, mert a vállalat eleve tömegben közölte az adatot. Húsztonnás rakománnyal számolva 10 ezer tonna pontosan 500 megrakott kamionfuvart jelent. Ha ugyanaz a teherautó fordul vissza minden rakomány után, ez 500 teljes fuvarozási kör, illetve 1000 egyirányú kamionmozgás.
Ötven teherautós flottával számolva járművenként tíz megrakott fordulóra, száz teherautónál öt-öt fordulóra lenne szükség.
A kő térfogatára is készíthető közelítő számítás. Az 1,5–1,7 tonna/köbméteres halmazsűrűséggel a Market 10 ezer tonnás felajánlása körülbelül 5900–6700 köbméter kőnek felelhet meg. Ez a teljes 145 ezer köbméteres igény nagyjából 4–5 százaléka lehet, de a tényleges arány csak akkor határozható meg pontosan, ha ismert a szállított kőzet pontos típusa és halmazsűrűsége.
Már az első ütem is több ezer kamionfuvart kíván
A sürgős első szakaszban 35 ezer köbméter követ kell a mederbe építeni. Ugyanezzel az 1,5–1,7 tonnás köbméterenkénti becsléssel ez körülbelül 52 500–59 500 tonna kőanyagot jelent. Ha ezt kizárólag húsztonnás teherautók mozgatnák, már az első ütemhez is 2625–2975 megrakott kamionfuvar kellene. Ez mutatja, miért jelent önmagában külön műveletet nemcsak a fenékküszöb megépítése, hanem a szükséges anyag megfelelő ütemű helyszínre juttatása is.
A hivatalos ütemterv szerint augusztus 18. és szeptember első hete között
- a bal partról mintegy 8 ezer köbméter,
- a jobb partról augusztus végéig 16 ezer köbméter követ építenek be,
majd további ütemekben zárják össze a vízszintemelő bordát. Szeptember 11-re körülbelül 35 ezer köbméternek kell a helyére kerülnie, ezt követi a további 110 ezer köbméteres mederbiztosítás. A jelenlegi műszaki menetrend szerint a teljes beruházás lezárása november végére várható.
A paksi munkánál ezért a kőfelajánlások értékét nemcsak maga az alapanyag adja. Több százezer tonnányi anyagot kell kitermelni, depózni, közúton vagy vízen megmozgatni, majd folyamatosan a mederbe juttatni. A Market 10 ezer tonnája ebből már önmagában mintegy félezer kamionrakomány, miközben a teljes beruházás kőigénye közúti fuvarra átszámítva tízezres nagyságrendű szállítást jelentene.