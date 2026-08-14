Kamionok ezrei indulhatnak Paks felé, rengeteget kell fordulni a kövekkel – sorra jelentkeznek a cégek, de Magyar Péter nem elégedett

Már több építőipari vállalat is felajánlotta segítségét a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására épülő dunai fenékküszöbhöz, de egyelőre csak a Market Építő Zrt.-nél ismert pontosan, mekkora kőmennyiségről van szó. A társaság 10 ezer tonna követ adna, és saját kapacitásával a szállítást is vállalja. A felajánlás nagyságát jól érzékelteti, hogy húsztonnás kamionrakománnyal számolva önmagában a Market köve mintegy 500 megrakott teherautó-fuvart jelentene, a teljes 145 ezer köbméter pedig több mint tízezer fuvart.

Kamionok ezrei indulhatnak Paks felé: sorra jelentkeznek a cégek, hogy segítsenek megépíteni a fenékküszöböt – rengeteget kell majd fordulni a kövekkel / Fotó: Facebook / Market Építő Zrt.

A kormány terve ennél nagyságrendekkel nagyobb logisztikai művelet: összesen mintegy 145 ezer köbméter követ építenek a Duna medrébe Paks és Dunaszentbenedek között. Az első 35 ezer köbméterből készül el a vízszintet érdemben megemelő kőborda, további 110 ezer köbméter pedig a meder megerősítését és a kimosódás megakadályozását szolgálja. A beruházás jelenlegi becsült költsége bruttó 6,165 milliárd forint.

A Market adta eddig a legpontosabban számszerűsített felajánlást

A Market Építő csütörtök este jelentette be, hogy 10 ezer tonna követ ajánl fel a munkálatokhoz, és erről hivatalosan értesítette a Védelmi Igazgatási Hivatalt is. A vállalat azt is vállalta, hogy saját szállítási kapacitásával juttatja el az anyagot a kijelölt helyszínre.

A felajánlások sora azonban nem a Markettel kezdődött. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról számolt be, hogy

a Strabag ingyen ajánlott fel technológiai, szállítási és alapanyag-segítséget,

és a KÉSZ Zrt. részéről is érkezett hasonló megkeresés.

A nyilvánosan elérhető közlésekből ugyanakkor nem derül ki, hogy ezek a cégek pontosan hány tonna vagy köbméter követ biztosítanak.

Más típusú segítség is érkezett. A Duna Aszfalt a mohácsi hídépítésnél nélkülözhető uszályt bocsátott a paksi védekezés rendelkezésére, vagyis ez nem kőadomány, hanem a vízi munkákhoz használható eszköz. A kormány szerint emellett több kisebb és nagyobb vállalkozás is jelentkezett alapanyaggal, fuvarozással, munkagépekkel vagy szakmai kapacitással, ezekről azonban egyelőre nincs nyilvános, tételes lista.