Ezt nem láttuk jönni: többet költöttünk a boltokban, mint tavaly ilyenkor, de kevesebbet, mint az előző hónapban – „nehéz megmagyarázni”

Az előző év júniuáshoz képest nőtt, májushoz képest viszont visszaesett a kiskereskedelmi forgalom 2026. júniusában. A KSH által kiadott, fogyasztást leíró adatok szerint a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Ugyanakkor a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,4 százalékkal maradt el az előző havitól. 2026. január–júniusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 4,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Májushoz képest csökkent a fogyasztás júniusban (illusztráció)

Fotó: George Rudy / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Tavalyhoz képest nőtt a fogyasztás, az üzemanyagok viszont vesztesek voltak

A KSH részletezője szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,1 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezek az adatok megerősítik azt a július elején adott, visszatekintő és egyben prognosztizáló elemzői értékelést, ami a hazai kiskereskedelem fokozatos visszarendeződéséről és a GDP-bővülésben betöltött szerepéről szólnak.

Ami viszont némileg talán váratlan, hogy az üzemanyag-kiskereskedelemben a tavalyi júnishoz képest ha szerényen is, 0,2 százalékkal, de mérséklődött az értékesítés. Ezt még a védett árak kivezetésének hatásaként sem lehet értékelni, mert

egyrészt a védett árakat június hónap végén vezették ki,

másrészt a kivezetésük akkor történt, amikor az üzemanyagárak beléptek szintjük alá a piaci olajárak akkori esése következtében.

Élelmiszerre a nagy boltokban többet költöttünk, mint tavaly júniusban, és kevesebb dohányárut vettünk

A KSH részletezője szerint 2026. júniusban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva az országos kiskereskedelem forgalmának volumene 3,0 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3,8 százalékkal csökkent.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,1 százalékkal bővült. Az eladások volumene a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 7,8, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 5,1, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 4,7 százalék, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,9, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 0,2 százalékkal nőtt. A forgalom volumene a használtcikk-üzletekben 0,6 százalékkal csökkent.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 5,2 százalékkal emelkedett.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene az említett 0,2 százalékkal csökkent.