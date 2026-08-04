A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ

A Paksi Atomerőmű fokozatos leállítása során kialakult energiaválságban a magyar ipar egy-két hétig még átszervezésekkel kezelni tudja az önkéntes fogyasztáscsökkentést, tartós korlátozás esetén azonban már a termelés visszafogása is elkerülhetetlenné válhat. Az MGYOSZ szerint ráadásul nem a látványos százalékos vállalásokat, hanem a cégek tényleges energiafelhasználását kell figyelni. A Világgazdaság megkereste Lakatos Pétert, a MGYOSZ, a hazai gyáriparosok szakmai szervezetének az elnökét, hogy mi az álláspontjuk arról, hogy az energiaválság miatt önként vállalt kapacitáscsökkentést meddig tudják tartani a vállalatok, és mikor hat ez a bérekre.

A magyarországi gyárak sorban jelentették be az önkéntes vállalásokat, a fogyasztáscsökkentés mértékét/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A vállalásokat óvatosan kell kezelni

Az önként vállalt kapacitáscsökkentés mértékének megítélésénél óvatosan kell bánni a százalékokkal – kezdte válaszát Lakatos Péter. Önmagában félrevezető lehet, ha egy vállalat a lekötött energiakapacitásához képest adja meg a fogyasztáscsökkentésének mértékét. Ha például 100 egységnyi lekötött kapacitásból korábban csak 60-at használt fel, most pedig 70-et vesz igénybe, papíron még mindig 30 százalékkal a lekötött kapacitása alatt marad – miközben tényleges energiafelhasználása nőtt – fűzte hozzá.

A nyári leállások tovább torzíthatják az összehasonlítást.

Ezért elsősorban az előző év azonos időszakához, illetve a megelőző hetek tényleges energiafelhasználásához érdemes viszonyítani, álláspontja szerint. Úgy fogalmazott: az önkéntes fogyasztáscsökkentés rövid távon, egy-két hétig még reálisan kezelhető a vállalatok számára; egy ezt meghaladó korlátozás azonban már rendkívüli működési helyzetet jelenthet – hívta fel a figyelmet Lakatos Péter.

A vállalatok mozgástere nagyon különböző a fogyasztáscsökkentés megoldásaiban

Ahol lehetséges,

a termelés időzítésének módosítása,

a műszakrend átalakítása,

vagy a termelés kritikus időszakokon kívülre helyezése – csökkentheti a hálózat terhelését anélkül, hogy a termelést összességében vissza kellene fogni. Ehhez a munkavállalók rugalmasságára is szükség lehet. Azoknál a vállalatoknál azonban, ahol már maga az infrastruktúra is jelentős energiafogyasztó, jóval szűkebb lehet ez a mozgástér – emelte ki a MGYOSZ elnöke.

Még van mozgástér, de nem minden vállalatnál

Lakatos Péter szerint a következő hetekben még fontosabb lesz, hogy ne a vállalt százalékok versenyét lássuk. Minden vállalatnak a saját mozgásterén belül, jóhiszeműen kell megvizsgálnia, hogyan tud hozzájárulni az energiafelhasználás csökkentéséhez. A konkrét megoldások és működő jó gyakorlatok megosztása többet segíthet, mint a százalékos vállalások összehasonlítása. Hozzátette: jelenleg nincs ok arra számítani, hogy a nyári leállások után a vállalatok ne tudnának visszatérni a normál termelési rendhez.

Ha azonban a korlátozások tartósan fennmaradnának, az átmeneti szervezési megoldások lehetőségei fokozatosan kimerülnének, és a termelés tényleges visszafogása egyre több vállalatnál válhatna elkerülhetetlenné.

Az energiatakarékosság a bérekre is hathat

Arra a kérdésre, hogy a termelési folyamatok, a műszakok átszervezése hatással lehet-e a munkavállalók bérére, Lakatos Péter úgy válaszolt, a munkavállalókra és a bérekre gyakorolt hatás attól függ, hogy a fogyasztáscsökkentés megoldható-e a termelés átszervezésével, vagy tényleges leállásra is szükség van. Utóbbi esetben, ha egyes munkavállalók munkájára átmenetileg nincs szükség, a helyzet rövid ideig szabadságokkal kezelhető; ezt követően azonban már a rendelkezésre állás kérdése is felmerül. A bérekre gyakorolt konkrét hatás ezért vállalatonként és az alkalmazott megoldástól függően eltérő lehet.