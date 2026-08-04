Deviza
EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF315,56 -0,28% GBP/HUF424,27 -0,13% CHF/HUF389,71 -0,19% PLN/HUF84,36 -0,08% RON/HUF69,22 -0,26% CZK/HUF15,02 -0,18% EUR/HUF363,37 -0,18% USD/HUF315,56 -0,28% GBP/HUF424,27 -0,13% CHF/HUF389,71 -0,19% PLN/HUF84,36 -0,08% RON/HUF69,22 -0,26% CZK/HUF15,02 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 066,41 +0,48% MTELEKOM2 760 +0,94% MOL4 676 +2,18% OTP46 840 -0,34% RICHTER11 920 -0,08% OPUS348 -1,15% ANY6 790 +0,15% AUTOWALLIS140 -0,71% WABERERS4 800 +1,04% BUMIX9 534,43 +1,01% CETOP4 928,72 +0,72% CETOP NTR3 177,53 +0,66% BUX148 066,41 +0,48% MTELEKOM2 760 +0,94% MOL4 676 +2,18% OTP46 840 -0,34% RICHTER11 920 -0,08% OPUS348 -1,15% ANY6 790 +0,15% AUTOWALLIS140 -0,71% WABERERS4 800 +1,04% BUMIX9 534,43 +1,01% CETOP4 928,72 +0,72% CETOP NTR3 177,53 +0,66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
kapacitáscsökkentés
MGYOSZ
leállás

A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az energiaválság az ipari termelésre komoly hatással lesz, ez már látszik. Az ipari vállalatok rövid távon még képesek műszakátszervezéssel, a termelés átütemezésével vagy szabadságok kiadásával alkalmazkodni a fogyasztáscsökkentés önkéntes vállalásához. Ha azonban a korlátozás egy-két hétnél tovább tart, az átmeneti megoldások fokozatosan kimerülhetnek, és egyre több cégnél válhat elkerülhetetlenné a termelés tényleges visszafogása – közölte a Világgazdasággal Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnöke.
Lengyel Gabriella
2026.08.04, 11:32
Frissítve: 2026.08.04, 11:57

A Paksi Atomerőmű fokozatos leállítása során kialakult energiaválságban a magyar ipar egy-két hétig még átszervezésekkel kezelni tudja az önkéntes fogyasztáscsökkentést, tartós korlátozás esetén azonban már a termelés visszafogása is elkerülhetetlenné válhat. Az MGYOSZ szerint ráadásul nem a látványos százalékos vállalásokat, hanem a cégek tényleges energiafelhasználását kell figyelni. A Világgazdaság megkereste Lakatos Pétert, a MGYOSZ, a hazai gyáriparosok szakmai szervezetének az elnökét, hogy mi az álláspontjuk arról, hogy az energiaválság miatt önként vállalt kapacitáscsökkentést meddig tudják tartani a vállalatok, és mikor hat ez a bérekre. 

fogyasztáscsökkentés, Kecskemét, Mercedes gyár
                                                                        A magyarországi gyárak sorban jelentették be az önkéntes vállalásokat, a fogyasztáscsökkentés mértékét/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A vállalásokat óvatosan kell kezelni

Az önként vállalt kapacitáscsökkentés mértékének megítélésénél óvatosan kell bánni a százalékokkal – kezdte válaszát Lakatos Péter. Önmagában félrevezető lehet, ha egy vállalat a lekötött energiakapacitásához képest adja meg a fogyasztáscsökkentésének mértékét. Ha például 100 egységnyi lekötött kapacitásból korábban csak 60-at használt fel, most pedig 70-et vesz igénybe, papíron még mindig 30 százalékkal a lekötött kapacitása alatt marad – miközben tényleges energiafelhasználása nőtt – fűzte hozzá. 

A nyári leállások tovább torzíthatják az összehasonlítást. 

Ezért elsősorban az előző év azonos időszakához, illetve a megelőző hetek tényleges energiafelhasználásához érdemes viszonyítani, álláspontja szerint. Úgy fogalmazott: az önkéntes fogyasztáscsökkentés rövid távon, egy-két hétig még reálisan kezelhető a vállalatok számára; egy ezt meghaladó korlátozás azonban már rendkívüli működési helyzetet jelenthet – hívta fel a figyelmet Lakatos Péter.

A vállalatok mozgástere nagyon különböző a fogyasztáscsökkentés megoldásaiban

Ahol lehetséges, 

  • a termelés időzítésének módosítása, 
  •  a műszakrend átalakítása, 
  • vagy a termelés kritikus időszakokon kívülre helyezése – csökkentheti a hálózat terhelését anélkül, hogy a termelést összességében vissza kellene fogni. Ehhez a munkavállalók rugalmasságára is szükség lehet. Azoknál a vállalatoknál azonban, ahol már maga az infrastruktúra is jelentős energiafogyasztó, jóval szűkebb lehet ez a mozgástér – emelte ki a MGYOSZ elnöke.

Még van mozgástér, de nem minden vállalatnál

Lakatos Péter szerint a következő hetekben még fontosabb lesz, hogy ne a vállalt százalékok versenyét lássuk. Minden vállalatnak a saját mozgásterén belül, jóhiszeműen kell megvizsgálnia, hogyan tud hozzájárulni az energiafelhasználás csökkentéséhez. A konkrét megoldások és működő jó gyakorlatok megosztása többet segíthet, mint a százalékos vállalások összehasonlítása. Hozzátette: jelenleg nincs ok arra számítani, hogy a nyári leállások után a vállalatok ne tudnának visszatérni a normál termelési rendhez.

 Ha azonban a korlátozások tartósan fennmaradnának, az átmeneti szervezési megoldások lehetőségei fokozatosan kimerülnének, és a termelés tényleges visszafogása egyre több vállalatnál válhatna elkerülhetetlenné.

Az energiatakarékosság a bérekre is hathat

Arra a kérdésre, hogy a termelési folyamatok, a műszakok átszervezése hatással lehet-e a munkavállalók bérére, Lakatos Péter úgy válaszolt, a munkavállalókra és a bérekre gyakorolt hatás attól függ, hogy a fogyasztáscsökkentés megoldható-e a termelés átszervezésével, vagy tényleges leállásra is szükség van. Utóbbi esetben, ha egyes munkavállalók munkájára átmenetileg nincs szükség, a helyzet rövid ideig szabadságokkal kezelhető; ezt követően azonban már a rendelkezésre állás kérdése is felmerül. A bérekre gyakorolt konkrét hatás ezért vállalatonként és az alkalmazott megoldástól függően eltérő lehet.

„Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról"– közölte Magyar Péter miniszterelnök korábban. 

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előrehozhatják a paksi atomerőmű leállítását, új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról – alapjaiban változik meg az eddig sorrend

Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek - tette hozzá.

Ezért szombaton új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét. 

A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kér a kormány a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat. 

Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. 

Energiaválság

Energiaválság
1785 cikk
Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu