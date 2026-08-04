A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ
A Paksi Atomerőmű fokozatos leállítása során kialakult energiaválságban a magyar ipar egy-két hétig még átszervezésekkel kezelni tudja az önkéntes fogyasztáscsökkentést, tartós korlátozás esetén azonban már a termelés visszafogása is elkerülhetetlenné válhat. Az MGYOSZ szerint ráadásul nem a látványos százalékos vállalásokat, hanem a cégek tényleges energiafelhasználását kell figyelni. A Világgazdaság megkereste Lakatos Pétert, a MGYOSZ, a hazai gyáriparosok szakmai szervezetének az elnökét, hogy mi az álláspontjuk arról, hogy az energiaválság miatt önként vállalt kapacitáscsökkentést meddig tudják tartani a vállalatok, és mikor hat ez a bérekre.
A vállalásokat óvatosan kell kezelni
Az önként vállalt kapacitáscsökkentés mértékének megítélésénél óvatosan kell bánni a százalékokkal – kezdte válaszát Lakatos Péter. Önmagában félrevezető lehet, ha egy vállalat a lekötött energiakapacitásához képest adja meg a fogyasztáscsökkentésének mértékét. Ha például 100 egységnyi lekötött kapacitásból korábban csak 60-at használt fel, most pedig 70-et vesz igénybe, papíron még mindig 30 százalékkal a lekötött kapacitása alatt marad – miközben tényleges energiafelhasználása nőtt – fűzte hozzá.
A nyári leállások tovább torzíthatják az összehasonlítást.
Ezért elsősorban az előző év azonos időszakához, illetve a megelőző hetek tényleges energiafelhasználásához érdemes viszonyítani, álláspontja szerint. Úgy fogalmazott: az önkéntes fogyasztáscsökkentés rövid távon, egy-két hétig még reálisan kezelhető a vállalatok számára; egy ezt meghaladó korlátozás azonban már rendkívüli működési helyzetet jelenthet – hívta fel a figyelmet Lakatos Péter.
A vállalatok mozgástere nagyon különböző a fogyasztáscsökkentés megoldásaiban
Ahol lehetséges,
- a termelés időzítésének módosítása,
- a műszakrend átalakítása,
- vagy a termelés kritikus időszakokon kívülre helyezése – csökkentheti a hálózat terhelését anélkül, hogy a termelést összességében vissza kellene fogni. Ehhez a munkavállalók rugalmasságára is szükség lehet. Azoknál a vállalatoknál azonban, ahol már maga az infrastruktúra is jelentős energiafogyasztó, jóval szűkebb lehet ez a mozgástér – emelte ki a MGYOSZ elnöke.
Még van mozgástér, de nem minden vállalatnál
Lakatos Péter szerint a következő hetekben még fontosabb lesz, hogy ne a vállalt százalékok versenyét lássuk. Minden vállalatnak a saját mozgásterén belül, jóhiszeműen kell megvizsgálnia, hogyan tud hozzájárulni az energiafelhasználás csökkentéséhez. A konkrét megoldások és működő jó gyakorlatok megosztása többet segíthet, mint a százalékos vállalások összehasonlítása. Hozzátette: jelenleg nincs ok arra számítani, hogy a nyári leállások után a vállalatok ne tudnának visszatérni a normál termelési rendhez.
Ha azonban a korlátozások tartósan fennmaradnának, az átmeneti szervezési megoldások lehetőségei fokozatosan kimerülnének, és a termelés tényleges visszafogása egyre több vállalatnál válhatna elkerülhetetlenné.
Az energiatakarékosság a bérekre is hathat
Arra a kérdésre, hogy a termelési folyamatok, a műszakok átszervezése hatással lehet-e a munkavállalók bérére, Lakatos Péter úgy válaszolt, a munkavállalókra és a bérekre gyakorolt hatás attól függ, hogy a fogyasztáscsökkentés megoldható-e a termelés átszervezésével, vagy tényleges leállásra is szükség van. Utóbbi esetben, ha egyes munkavállalók munkájára átmenetileg nincs szükség, a helyzet rövid ideig szabadságokkal kezelhető; ezt követően azonban már a rendelkezésre állás kérdése is felmerül. A bérekre gyakorolt konkrét hatás ezért vállalatonként és az alkalmazott megoldástól függően eltérő lehet.
„Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztáscsökkentést kértünk a legnagyobb ipari energiafelhasználóktól. A megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Az eddigi vállalások, mintegy 240 megawatt már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról"– közölte Magyar Péter miniszterelnök korábban.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: előrehozhatják a paksi atomerőmű leállítását, új rendelet lép hatályba az áramkorlátozásokról – alapjaiban változik meg az eddig sorrend
Ez azt mutatja, hogy a magyarországi vállalatok értik a helyzet komolyságát és készek részt vállalni az ország biztonságának megőrzésében. Az önkéntes vállalások azonban egy további paksi kiesés esetén már nem feltétlenül elegendőek - tette hozzá.
Ezért szombaton új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a korlátozások eddigi rendjét.
A rendelet alapján először önkéntes korlátozást kér a kormány a nagyfogyasztóktól. A vállalások teljesülését folyamatosan ellenőrzik. Aki vállalást tesz, és azt nem tartja be, szankcióra számíthat.
Amennyiben a termelés és az import alakulása további intézkedést követel, a Mavir előzetes figyelmeztetés után kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el, és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról.