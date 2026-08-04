Így takarékoskodnak a nagyfogyasztók: lekapcsolt töltők, elsötétített üzletek és átszervezett műszakok − egyre többen lépnek
Számos vállalat és intézmény számolt be az elmúlt napokban arról, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezetett be. Ezt minden szereplő igyekszik úgy kivitelezni, hogy az ügyfeleiknek és munkavállalóiknak a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák.
Kedden tovább bővült azoknak a nagyfogyasztóknak a köre, amelyek energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be, vagy tovább csökkentették fogyasztásukat.
Több kiskereskedelmi lánc is csökkentette a fogyasztását
A legtöbb új intézkedést a kiskereskedelmi láncok jelentették be. A vállalatok elsősorban az esti csúcsidőszakban csökkentik a világítást, korlátozzák a hűtők és elektromosautó-töltők használatát, illetve átszervezik egyes energiaigényes munkafolyamataikat.
A Tesco éjszakára lekapcsolja az áruházak logóinak és digitális reklámfelületeinek világítását, az eladótéri hőmérsékletet pedig 25-ről 26 Celsius-fokra emeli. A budaörsi központ dolgozói otthonról dolgoznak. Korábban mérsékelték a világítást, optimalizálták a hűtők és automata ajtók működését, valamint ideiglenesen leállították az elektromosautó-töltőket.
A Penny 17 és 22 óra között lekapcsolja az italhűtőket, logóvilágításokat, elektromosautó-töltőket és présgépeket. A pékárukat lehetőség szerint 17 óráig megsütik, a sokkolóhűtők és targoncatöltők használatát pedig csúcsidőn kívülre helyezik. Az irodák munkarendjét a klímák leállításához igazítják.
A Lidl augusztus 4. és 9. között valamennyi magyarországi üzletében ideiglenes intézkedéseket vezet be. A pékáruk döntő részét 17 óráig megsütik, ezt követően a sütőket csak a kínálat fenntartásához használják. Kikapcsolják az italhűtőket, a logó- és parkolóvilágítást, valamint az öntözőrendszereket. A központi irodát bezárják, az autótöltők pedig csak 17 óráig működnek.
Az Aldi nem módosítja üzletei nyitvatartását, és az intézkedések miatt számottevő többletköltséggel sem számol. Zárás után csak az üzletmenethez és az élelmiszerbiztonsághoz szükséges berendezések működnek. A lánc korszerűsítette világítását és hűtőrendszereit, támogatja az otthoni munkavégzést, ásványvíz készleteit pedig megnövelte.
A Rossmann intézkedéseivel több mint 10 százalékkal csökkenti teljes villamosenergia-felhasználását. Az üzletekben kikapcsolják a digitális kijelzőket, a homlokzati és beltéri logóvilágítást, valamint a polcvilágítás egy részét, a klímaberendezéseket pedig 26 Celsius-fokra állítják.
A MediaMarkt mind a 40 magyarországi áruházában, raktáraiban és központi irodájában mérsékli az energiafelhasználást. Csökkentik a világítást, lekapcsolják az italhűtőket, és kiterjesztik az otthoni munkavégzést. A 17 óra utáni időszakban kikapcsolják a bemutató televíziókat, LED-falakat és reklámkijelzőket.
A foodora optimalizálta hűtőláncát, valamint intelligens útvonaltervezéssel csökkenti az egy rendelésre jutó energiafelhasználást. A hőhullám alatt nem kínál bónuszokat a futároknak, helyette extra pihenőidőt, hűsölési lehetőséget és kulacstöltést biztosít.
Egy fontos ipari szereplő is lépett
A Rába az augusztus 10-én kezdődő kéthetes nyári üzemszünetig átszervezi termelését és munkarendjét. A nagy energiaigényű folyamatokat lehetőség szerint kevésbé terhelt időszakokra ütemezik, az irodai fogyasztást pedig mérséklik. A vállalat 17 és 22 óra között 5-10 százalékkal, mintegy 300-600 kilowattal csökkenti teljesítményfelvételét.
Az energetikai vállalatok is spórolnak
Az E.ON több mint száz telephelyén csökkenti a klímaberendezések használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig – a kritikus infrastruktúrák kivételével – teljesen lekapcsolja azokat. Az elektromos autókat csak 7 és 16 óra között lehet tölteni, szünetel a homlokzat- és reklámvilágítás, valamint a belső kijelzők működtetése. A vállalat megerősített készenléttel biztosítja az ellátást.
A Shell szünetelteti saját üzemeltetésű autómosóit, a Tesco-áruházaknál működő töltőket pedig ideiglenesen leállítja. A töltőállomásokon található töltők teljesítményét 16 és 22 óra között oszloponként 150 kilowattra korlátozzák. A központi iroda teljes otthoni munkavégzésre áll át, mérséklik a hűtést és világítást, valamint felfüggesztik a zöldterületek öntözését.
Egy nagybank is visszafogta energiafelhasználását
A Raiffeisen Bank szolgáltatásai zavartalanul működnek, de 17 és 22 óra között jelentősen csökkenti fiókjai és irodái energiafogyasztását. Az alkalmazottak otthonról is dolgozhatnak, az irodák ugyanakkor nyitva maradnak azok számára, akiknél nincs megfelelő hűtés. A fiókok szükség esetén rövid felfrissülést is biztosítanak a lakosságnak.
Az ELTE is több intézkedést vezetett be
Az ELTE 17 és 8 óra között lekapcsolja épületeiben a légkondicionálókat, korlátozza a világítást, a melegvíz-használatot és az irodai berendezések működését. A kollégiumi mosókonyhákat 17 és 22 óra között bezárják, több dolgozó otthonról végezheti munkáját. A nagy energiaigényű kutatásokat lehetőség szerint elhalasztják, de a laboratóriumok, állatházak, szerverek és kritikus műszerek ellátása folyamatos marad.
A felsorolás természetesen nem teljes, csupán a keddi bejelentések legismertebb szereplőit listázza. Az önkéntes fogyasztáscsökkentést egyre több vállalat és intézmény támogatja.