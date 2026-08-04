Így takarékoskodnak a nagyfogyasztók: lekapcsolt töltők, elsötétített üzletek és átszervezett műszakok − egyre többen lépnek

Számos vállalat és intézmény számolt be az elmúlt napokban arról, hogy önkéntes fogyasztáscsökkentő intézkedéseket vezetett be. Ezt minden szereplő igyekszik úgy kivitelezni, hogy az ügyfeleiknek és munkavállalóiknak a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák.

Takarékoskodnak a nagyfogyasztók / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kedden tovább bővült azoknak a nagyfogyasztóknak a köre, amelyek energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be, vagy tovább csökkentették fogyasztásukat.

Több kiskereskedelmi lánc is csökkentette a fogyasztását

A legtöbb új intézkedést a kiskereskedelmi láncok jelentették be. A vállalatok elsősorban az esti csúcsidőszakban csökkentik a világítást, korlátozzák a hűtők és elektromosautó-töltők használatát, illetve átszervezik egyes energiaigényes munkafolyamataikat.

A Tesco éjszakára lekapcsolja az áruházak logóinak és digitális reklámfelületeinek világítását, az eladótéri hőmérsékletet pedig 25-ről 26 Celsius-fokra emeli. A budaörsi központ dolgozói otthonról dolgoznak. Korábban mérsékelték a világítást, optimalizálták a hűtők és automata ajtók működését, valamint ideiglenesen leállították az elektromosautó-töltőket.

A Penny 17 és 22 óra között lekapcsolja az italhűtőket, logóvilágításokat, elektromosautó-töltőket és présgépeket. A pékárukat lehetőség szerint 17 óráig megsütik, a sokkolóhűtők és targoncatöltők használatát pedig csúcsidőn kívülre helyezik. Az irodák munkarendjét a klímák leállításához igazítják.

A Lidl augusztus 4. és 9. között valamennyi magyarországi üzletében ideiglenes intézkedéseket vezet be. A pékáruk döntő részét 17 óráig megsütik, ezt követően a sütőket csak a kínálat fenntartásához használják. Kikapcsolják az italhűtőket, a logó- és parkolóvilágítást, valamint az öntözőrendszereket. A központi irodát bezárják, az autótöltők pedig csak 17 óráig működnek.

Az Aldi nem módosítja üzletei nyitvatartását, és az intézkedések miatt számottevő többletköltséggel sem számol. Zárás után csak az üzletmenethez és az élelmiszerbiztonsághoz szükséges berendezések működnek. A lánc korszerűsítette világítását és hűtőrendszereit, támogatja az otthoni munkavégzést, ásványvíz készleteit pedig megnövelte.