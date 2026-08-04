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Big Mac-index: hihetetlen, de még mindig kegyetlenül olcsó a forint – ennyinek kellene lennie egy dollárnak

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Jelentősen erősödött a forint az elmúlt években, egy különleges nemzetközi mutató alapján azonban még mindig túl olcsónak számít a dollárral szemben. A nyers számítás csaknem ötvenforintos különbséget mutat az elméleti és a tényleges árfolyam között, ám a részletesebb módszertan már egészen más eredményre jut.
VG
2026.08.04, 07:44

A Big Mac-index alapján 266,88 forintba kellene kerülnie egy dollárnak, miközben július 30-án 313,35 forinton jegyezték az amerikai fizetőeszközt – írta a Portfolio a The Economist friss statisztikája alapján.

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Jelentősen erősödött az elmúlt időszakban a forint / Fotó: parlanteste

A brit üzleti lap negyven évvel ezelőtt alkotta meg a Big Mac-indexet, hogy egy könnyen érthető példán keresztül szemléltesse a vásárlóerő-paritás elvét. A mutató azt próbálja megállapítani, hogy egy deviza túl drága, vagy éppen túl olcsó-e egy másik fizetőeszközhöz képest.

A július 30-i számítás alapját három adat adta: a dollár aznap 313,35 forintba került, Magyarországon 1660 forintot, az Egyesült Államokban pedig 6,22 dollárt kellett fizetni egy Big Macért. A magyar és az amerikai hamburgerárból számított elméleti dollárárfolyam így 266,88 forint lett.

Ez azt jelenti, hogy

a Big Mac-index hagyományos módszertana alapján a forint 14,8 százalékkal alulértékelt a dollárral szemben.

A hazai fizetőeszköz eszerint csaknem ötven forinttal lehetne erősebb a vizsgált piaci árfolyamnál.

Tizenkét éve nem látott szintre ért a forint

Az alulértékeltség önmagában nem szokatlan: a The Economist adatsora szerint az elmúlt huszonöt évben jellemzően túl olcsó volt a forint a dollárhoz viszonyítva. A mostani 14,8 százalékos eltérés azonban már egyáltalán nem számít kiugrónak.

Legutóbb 2014-ben volt ilyen mérsékelt a forint alulértékeltsége, akkor 12,2 százalékos különbséget mért az index. A hosszabb távú folyamat tehát egyértelmű: a magyar fizetőeszköz látványosan közeledett ahhoz a szinthez, amelyet a hamburgerárak alapján indokoltnak lehetne tekinteni.

Az összehasonlítás ugyanakkor csak pillanatfelvételt készít, mivel a The Economist évente kétszer frissíti a mutatót. Egy-egy kiválasztott napi árfolyam ezért nem feltétlenül tükrözi pontosan a devizapiac egész éves mozgását, az idősor azonban már képes megmutatni a hosszabb távú irányt.

Van egy fontos csavar a számításban

A hagyományos Big Mac-indexet sok kritika érte, amiért figyelmen kívül hagyja az országok fejlettsége közötti különbségeket. Egy alacsonyabb jövedelmű gazdaságban például olcsóbb a munkaerő, ami önmagában is csökkenti a hamburger árát – ebből azonban nem feltétlenül következik, hogy az adott ország valutája valóban alulértékelt.

A The Economist ezért létrehozta a GDP-vel korrigált változatot is. Ez már az ország gazdasági fejlettségét és az ebből fakadó árszínvonal-különbséget is figyelembe veszi.

Az eredmény pedig szinte teljesen eltünteti a forint látszólagos lemaradását:

a GDP-vel korrigált Big Mac-index szerint a magyar fizetőeszköz mindössze 0,2 százalékkal alulértékelt a dollárral szemben.

A nyers mutató tehát 266,88 forintos dollárt indokolna, a pontosabb összevetés szerint azonban a forint árfolyama lényegében már a helyén van.

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