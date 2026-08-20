Amíg Magyarország ünnepel, a befektetők szétverik a forintot: nagyot drágult az euró, a dollár – még a cseh korona is lekörözi

Nagyon meggyengült a forint augusztus 20-án. Miközben Magyarország az államalapítást ünnepli, a nemzetközi befektetők nem pihennek: szétverik a hazai fizetőeszközt, az euró 365 forint, a dollár jegyzése 312 forint felett jár.

Nagyot gyengült a forint Szent István ünnepén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A banki szünnap miatt a pesti tőzsde zárva tart a hát hátralevő részében, a forint piacán azonban nagyobb kilengést hozott az illikvid kereskedés az állami ünnepnapon. Erre lehetett is számítani, ilenkor kisebb volumenű tranzakciók is jelentősen el tudják mozdítani az árfolyamt valemelyik irányba.

Ezúttal a kedvezőtlen forgatókönyv érvényesül, a hazai valutát nagyon megütötték kora délutánig.

Az euróval szemben fél százalékkal értékelődött le a valuták 14:15-ig. A napot még a 364-es szinten kezdő kurzus ezzel 365,5 forintig szaladt fel.