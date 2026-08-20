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deviza
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dollár
tőzsde
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Amíg Magyarország ünnepel, a befektetők szétverik a forintot: nagyot drágult az euró, a dollár – még a cseh korona is lekörözi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden meghatározó devizával szemben gyengén teljesít a hazai valuta az állami ünnepen. Augusztus 20-án illikvid kereskedés zajlik a forint piacán, ahol az eladók állnak nyerésre.
K. T.
2026.08.20, 14:44

Nagyon meggyengült a forint augusztus 20-án. Miközben Magyarország az államalapítást ünnepli, a nemzetközi befektetők nem pihennek: szétverik a hazai fizetőeszközt, az euró 365 forint, a dollár jegyzése 312 forint felett jár.

forint, ünnep
Nagyot gyengült a forint Szent István ünnepén / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A banki szünnap miatt a pesti tőzsde zárva tart a hát hátralevő részében, a forint piacán azonban nagyobb kilengést hozott az illikvid kereskedés az állami ünnepnapon. Erre lehetett is számítani, ilenkor kisebb volumenű tranzakciók is jelentősen el tudják mozdítani az árfolyamt valemelyik irányba.

Ezúttal a kedvezőtlen forgatókönyv érvényesül, a hazai valutát nagyon megütötték kora délutánig.

Az euróval szemben fél százalékkal értékelődött le a valuták 14:15-ig. A napot még a 364-es szinten kezdő kurzus ezzel 365,5 forintig szaladt fel.

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Hasonlóan gyenge, -0,4 százalékos teljesítmény látszik a dollárral szemben is. A keresztárfolyam ezzel 312,6 forintnál jár, noha a napnak még 311,8-ról indult neki a devizapár.

USD / HUF árfolyam
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A régiós fizetőeszközök is köröket vernek a forintra: a cseh korona fél százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal lépett el mellőle.

Az Erste elemzői tegnapi jegyzetükben kiemelték, hogy a négy napos hétvégén a szűk likviditás mellett a közel-keleti konfliktus kihatásai és az energiaárak dinamikája lesz meghatározó. Jövő kedden beindul az ősz itthon: az MNB kamatdöntésre figyelünk majd: minden bizonnyal 25 bázispontos csökkentéssel folytatódik a júniusban megkezdett lazítási ciklus.

Az elmúlt napok soán a világszerte megugró kötvénypiaci hozamok miatt is aggódtak a befektetők, ami a forintnak sem kedvezett, ami így már az ünnepnap előtt lejtőre került.

A pocsék nemzetközi befektetői hangulat sem segíti a kockázatvállalást és a hazai devizát: az európai tőzsdék masszív mínuszban állnak. A émet DAX 0,6 százalékkal, a brit FTSE 100 fél százalékkal, a francia CAC 40 0,4 százalékkal fordult le.

A Budapesti Tőzsde kereskedési szünnapja miatt a hazai részvények megúszták az esést.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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