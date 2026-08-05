Egy hét alatt eldőlhet a magyar gazdaság sorsa: Paks kiesése a GDP-t és a forintot is megrázhatja – a 370-es szintnél jönne a vészjelzés

A veszteséget mérsékelheti, hogy a nyár közepén sok vállalatnál egyébként is gyárleállások és szabadságolások vannak. Egyes cégek pedig a műszakok átszervezésével a nap kevésbé kritikus időszakaira helyezhetik át az energiaigényes tevékenységeket.

A magyar ipar energiaigényessége most különösen fájhat

Regős Gábor szerint a magyar ipar rendkívül energiaintenzív, ami a jelenlegi helyzetben komoly hátrány. Különösen sok energiát használ az akkumulátorgyártás, de szintén érzékenyen érintheti a korlátozás

a fémkohászatot,

a vegyipart

és az építőanyaggyártást.

A paksi atomerőmű és a feldolgozóipari vállalatok kiesése között ugyanakkor fontos különbség van. A Paks által most meg nem termelt villamos energiát később már nem lehet pótolni, így ez végleges veszteséget jelent.

Az iparban valamivel kedvezőbb a helyzet. Az alacsony kereslet miatt a kapacitáskihasználtság eddig sem volt túl magas, ezért a vállalatok később visszahozhatják a kiesett termelés egy részét.

Ennek feltétele, hogy a megrendelők hajlandók legyenek kivárni a késedelmet, és ne keressenek más beszállítót.

A közgazdász kiemelte, hogy a beszállítóknak közben nemcsak az energiakorlátozásokhoz, hanem a nagy gyárak változó keresletéhez is alkalmazkodniuk kell. Az ő termelésükhöz ugyanúgy energiára van szükség, miközben a megrendelések átmeneti visszaesése is érintheti őket.