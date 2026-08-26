Több százmillió forint forog kockán: Mohamed Szalah ellen játszik a Fradi, egyetlen meccs dönthet az eurómilliókról

A törökországi bravúr után kedvező helyzetből várhatja a Ferencváros a Trabzonspor elleni Európa-liga-rájátszás visszavágóját. Borbély Balázs csapata Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra nyert az első mérkőzésen, így augusztus 27-én, csütörtökön 20.30-tól már egy döntetlen is elég lenne a továbbjutáshoz. A Fradinak a tét sportszakmai szempontból is jelentős, gazdaságilag azonban különösen nagy.

A Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes csütörtökön ismét összecsap a törökök egyiptomi klasszisával, Mohamed Szalah-val / Fotó: Anadolu via AFP

A győztes bekerül az Európa-liga ligaszakaszába, a vesztes pedig a Konferencialigában folytathatja. Vagyis a Ferencváros európai kupaszereplése már biztos, a kérdés az, hogy melyik sorozatban és mekkora pénzdíjakért léphet pályára ősszel.

Több mint négyszer annyit ér a Trabzonspor kerete

A Transfermarkt augusztus végi adatai szerint a Trabzonspor harminckét fős keretének becsült piaci értéke 167,9 millió euró, vagyis a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi, 362,14 forintos hivatalos euróárfolyamával számolva mintegy 60,8 milliárd forint. A Ferencváros harminckilenc játékosból álló keretét ugyanez az oldal 38,5 millió euróra, körülbelül 13,9 milliárd forintra értékeli.

Ez azt jelenti, hogy

a Trabzonspor játékosállománya csaknem 129,4 millió euróval, azaz közel 46,9 milliárd forinttal értékesebb;

a török keret becsült értéke több mint 4,3-szerese a Fradiénak;

egy trabzoni futballista átlagos piaci értéke nagyjából ötszöröse egy ferencvárosi játékosénak.

A keretérték természetesen nem azonos azzal az összeggel, amelyért valamennyi futballistát ténylegesen el lehetne adni. A Transfermarkt becslése mégis jól mutatja a két klub közötti pénzügyi és játékospiaci különbséget.

Szalah egymaga a Fradi keretének több mint felét éri

A Trabzonspor legértékesebb játékosa Mohamed Szalah. A Liverpool korábbi támadójának becsült piaci értéke 22 millió euró, vagyis megközelíti a nyolcmilliárd forintot. Ez önmagában a teljes ferencvárosi keretérték mintegy ötvenhét százaléka.

Mögötte az augusztusban, ingyen érkező Fabinho következik 12 millió eurós becsült értékkel. Arseniy Batagov, Wagner Pina és a Besiktastól szerződtetett Ernest Muci egyaránt 11 millió eurót ér a Transfermarkt szerint. Tízmilliós kategóriába tartozik André Onana, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral, Aral Simsir és Noah Saviolo is.

A Fradi legértékesebb futballistája Gabi Kanichowsky, akit négymillió euróra taksálnak. Toon Raemaekers, Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen egyaránt 2,5 millió eurós értéket képvisel, míg Aleksandar Cirkovic, Franko Kovacevic és Lenny Joseph kétmillió eurót ér.

A különbséget jól érzékelteti, hogy a Trabzonspor tíz legértékesebb játékosa külön-külön is többet ér a Ferencváros jelenlegi legértékesebb labdarúgójánál.