Több százmillió forint forog kockán: Mohamed Szalah ellen játszik a Fradi, egyetlen meccs dönthet az eurómilliókról
A törökországi bravúr után kedvező helyzetből várhatja a Ferencváros a Trabzonspor elleni Európa-liga-rájátszás visszavágóját. Borbély Balázs csapata Kristoffer Zachariassen góljával 1–0-ra nyert az első mérkőzésen, így augusztus 27-én, csütörtökön 20.30-tól már egy döntetlen is elég lenne a továbbjutáshoz. A Fradinak a tét sportszakmai szempontból is jelentős, gazdaságilag azonban különösen nagy.
A győztes bekerül az Európa-liga ligaszakaszába, a vesztes pedig a Konferencialigában folytathatja. Vagyis a Ferencváros európai kupaszereplése már biztos, a kérdés az, hogy melyik sorozatban és mekkora pénzdíjakért léphet pályára ősszel.
Több mint négyszer annyit ér a Trabzonspor kerete
A Transfermarkt augusztus végi adatai szerint a Trabzonspor harminckét fős keretének becsült piaci értéke 167,9 millió euró, vagyis a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi, 362,14 forintos hivatalos euróárfolyamával számolva mintegy 60,8 milliárd forint. A Ferencváros harminckilenc játékosból álló keretét ugyanez az oldal 38,5 millió euróra, körülbelül 13,9 milliárd forintra értékeli.
Ez azt jelenti, hogy
- a Trabzonspor játékosállománya csaknem 129,4 millió euróval, azaz közel 46,9 milliárd forinttal értékesebb;
- a török keret becsült értéke több mint 4,3-szerese a Fradiénak;
- egy trabzoni futballista átlagos piaci értéke nagyjából ötszöröse egy ferencvárosi játékosénak.
A keretérték természetesen nem azonos azzal az összeggel, amelyért valamennyi futballistát ténylegesen el lehetne adni. A Transfermarkt becslése mégis jól mutatja a két klub közötti pénzügyi és játékospiaci különbséget.
Szalah egymaga a Fradi keretének több mint felét éri
A Trabzonspor legértékesebb játékosa Mohamed Szalah. A Liverpool korábbi támadójának becsült piaci értéke 22 millió euró, vagyis megközelíti a nyolcmilliárd forintot. Ez önmagában a teljes ferencvárosi keretérték mintegy ötvenhét százaléka.
Mögötte az augusztusban, ingyen érkező Fabinho következik 12 millió eurós becsült értékkel. Arseniy Batagov, Wagner Pina és a Besiktastól szerződtetett Ernest Muci egyaránt 11 millió eurót ér a Transfermarkt szerint. Tízmilliós kategóriába tartozik André Onana, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral, Aral Simsir és Noah Saviolo is.
A Fradi legértékesebb futballistája Gabi Kanichowsky, akit négymillió euróra taksálnak. Toon Raemaekers, Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen egyaránt 2,5 millió eurós értéket képvisel, míg Aleksandar Cirkovic, Franko Kovacevic és Lenny Joseph kétmillió eurót ér.
A különbséget jól érzékelteti, hogy a Trabzonspor tíz legértékesebb játékosa külön-külön is többet ér a Ferencváros jelenlegi legértékesebb labdarúgójánál.
Szalah fizetése külön gazdasági dimenziót nyit
A török klub nyári átigazolási politikája azt mutatja, hogy Trabzonban komoly európai terveket szőnek. Mohamed Szalah ugyan átigazolási díj nélkül érkezett, a szerződtetése azonban így is rendkívül drága.
A klub tőzsdei közleménye szerint az egyiptomi támadó szezononként tízmillió eurós fizetést és hétmillió eurós aláírási pénzt kap. Garantált éves jövedelme tehát 17 millió euró, jelenlegi árfolyamon több mint 6,1 milliárd forint. Emellett teljesítményhez kötött prémiumokban részesülhet, és megkapja a nevével forgalmazott termékek bevételének húsz százalékát is.
A hétfőn szerződtetett Fabinho évi 2,6 millió eurós garantált díjra és szezononként 1,4 millió eurós aláírási pénzre számíthat. A brazil középpályás ugyancsak ingyen érkezett, és két évre írt alá. Fabinho viszont biztos, hogy még nem játszhat a budapesti visszavágón pályára léphet.
Legalább 1,56 milliárd forintot ér az Európa-liga ligaszakasza
Az Európa-liga ligaszakaszába jutó klubok 4,31 millió eurós indulási díjra jogosultak. Ez a legutóbbi MNB-árfolyamon körülbelül 1,56 milliárd forint. A Ferencváros azonban egy esetleges kieséssel sem maradna főtábla nélkül: a Konferencialiga ligaszakaszában 3,17 millió euró, vagyis mintegy 1,15 milliárd forint jár a részvételért. Emiatt a csütörtöki továbbjutás közvetlen, biztos UEFA-többlete nem a teljes 4,31 millió euró, hanem a két sorozat alapdíja közötti különbség:
a Trabzonspor kiejtése legalább 1,14 millió euróval, jelenlegi árfolyamon csaknem 413 millió forinttal érne többet a Fradinak.
Ehhez jönnek az Európa-liga ligaszakaszának eredményprémiumai. Egy győzelem 450 ezer eurót, mintegy 163 millió forintot ér, egy döntetlenért pedig 150 ezer euró, körülbelül 54 millió forint jár. A Konferencialigában az összegek alacsonyabbak: a győzelem 400 ezer, a döntetlen 133 ezer eurót fizet.
A nyolc Európa-liga-mérkőzésen tehát már két győzelem is további 900 ezer eurót, vagyis csaknem 326 millió forintot hozna. A pénzdíjakhoz ezenfelül ligaszakaszbeli helyezési bónusz, valamint a továbbjutásért és az egyes kieséses fordulók eléréséért járó prémium társulhat.
Van egy nehezebben kiszámítható pénzcsap is
Az UEFA bevételi rendszerének másik fontos eleme az úgynevezett értékpillér. Ebben a televíziós piac értéke, valamint az egyes klubok korábbi nemzetközi eredményei és UEFA-koefficiense is szerepet kap.
Ennek pontos klubonkénti összege előre nem határozható meg, ám az Európa-liga ezen a területen is lényegesen nagyobb bevételi lehetőséget kínál a Konferencialigánál. Az UEFA szabályzata szerint a konkrét, adott idényre vonatkozó összegeket szezon eleji körlevélben rögzítik, a felosztás pedig a szervezet kereskedelmi bevételeitől is függ. Az értékpillérből érkező pénz így a Fradi esetében is tovább növelheti a 4,31 millió eurós alapdíjat.
Ehhez hozzáadódhatnak az esetleges klubszponzori prémiumok is. Ezeket a szerződéseket jellemzően nem hozzák nyilvánosságra, de egy magasabban jegyzett nemzetközi sorozatba való bejutás rendszerint reklámértékben, televíziós láthatóságban és a későbbi támogatói tárgyalásokon is előnyt jelent.
Eggyel több telt házas meccset is hozhat a továbbjutás
Az Európa-liga ligaszakaszában nyolc mérkőzést rendeznek, amelyek közül négyet hazai pályán játszik egy csapat. A Konferencialiga hatfordulós ligaszakasza három hazai találkozót jelent. A Trabzonspor kiejtése ezért egy további nemzetközi kupameccset is hozna a Groupama Arénába. A stadion befogadóképessége 23 698 fő, így egy kiemelt ellenféllel szembeni telt ház jelentős
- jegy-,
- vendéglátási
- és kereskedelmi
bevételt termelhet. A tényleges összeg a jegyáraktól, a bérletesek arányától, az UEFA számára fenntartott helyektől és a meccsrendezés költségeitől függ. A nemzetközi szereplés közvetett hozadéka szintén fontos:
a játékosok piaci értéke emelkedhet, a fiatalabb futballisták iránt nőhet a kereslet, egy jó Európa-liga-szezon pedig későbbi átigazolási bevételeket is megalapozhat.
Egy meccs, két eltérő üzleti modell
A Trabzonspor a nyáron látványosan költekezett. A Transfermarkt szerint 44,17 millió eurót fordított új játékosokra, miközben 52,3 millió eurós átigazolási bevételt könyvelt el. A klub többek között 15 millió eurót fizetett Aral Simsirért, Ernest Muci és Noah Saviolo pedig egyaránt 8,5 millió euróba került.
A Ferencváros ezzel szemben a jelenlegi tudásunk szerint mindössze 50 ezer eurót költött átigazolási díjakra, miközben közel ötmillió euró folyt be játékoseladásokból. A magyar klub nyári transzferegyenlege így 4,9 millió eurós pluszt mutat.
Csütörtök este tehát egy több mint négyszer értékesebb, világsztárokkal megerősített keret próbálja ledolgozni hátrányát Budapesten. A Fradi számára a továbbjutás közvetlenül legalább 413 millió forintos UEFA-többletet jelentene, de a győzelmi prémiumokkal, az értékpillérrel, az extra hazai mérkőzéssel és a kereskedelmi hatásokkal együtt a különbség könnyen jóval nagyobbra nőhet.
A pályán egyetlen gól az előny. A pénzügyi mérlegben viszont már most százmilliókról szól a csütörtöki este.
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