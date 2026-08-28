Feljelentette a Belügyminisztérium az FTC-t a Fradiváros miatt – Kubatov szerint minden rendben van
Feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán a Belügyminisztérium a Ferencvárosi Torna Club Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó állami támogatások felhasználása miatt. A tárca közleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja merült fel az FTC projektjével kapcsolatban.
Fontos, hogy az ismeretlen tettesek ellen tett feljelentés önmagában nem jelenti az FTC vagy bármely érintett személy büntetőjogi felelősségének megállapítását, arról csak a hatósági eljárás és – vádemelés esetén – a bíróság dönthet.
A magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24,947 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligetben tervezett sporttelep, vagyis a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. Az eredeti költségtervekben lebonyolítási, bontási, tervezési és építési feladatok szerepeltek, a sportkomplexum azonban nem készült el.
FTC: milliárdok mentek működésre és játékosvásárlásra
A minisztérium szerint az FTC által benyújtott, de a sportállamtitkárság által el nem fogadott záróbeszámolók alapján a tízmilliárd forintos első ütemből
- több mint 8,5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el,
- beruházási kiadásként mindössze mintegy 1,44 milliárd forint jelent meg.
A második ütemre biztosított 14,9 milliárd forintból több mint 3,1 milliárd forintot tüntettek fel működési kiadásként, további 11,2 milliárd forintot pedig az FTC Labdarúgó Zrt. kapott meg. A minisztériumi dokumentumok szerint ebből az összegből 2019 és 2024 között hivatásos magyar és külföldi labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták.
A játékosvásárlásokra fordított támogatásról már augusztus közepén beszámolt a Világgazdaság, miután a sportállamtitkárság magyarázatot kért az FTC-től a 11,2 milliárd forint továbbadásának és elszámolásának jogalapjára. A nyilvánosságra került információk szerint a pénzből 38 magyar és külföldi profi labdarúgó játékjogát vásárolhatták meg.
Az ügy egyik központi kérdése, hogy a beruházásra megítélt pénzt mikor és milyen jogalapon lehetett működési célokra, illetve játékosvásárlásra fordítani. A támogatási feltételeket 2020 októbere és 2026 februárja között mindkét projektütemnél öt-öt alkalommal módosították.
Egy 2022. december 28-án kihirdetett kormányhatározat pedig már lehetővé tette, hogy a pénzt működési kiadásokra is felhasználják.
A Belügyminisztérium jogi álláspontja szerint az utólagos változtatás nem tehette visszamenőleg jogszerűvé a támogatás korábbi, eredeti céltól eltérő felhasználását. Az FTC számlái alapján ugyanis a projektek és a pénz felhasználása már a 2022-es kormányhatározat előtt megkezdődött.
A feljelentés ezért azoknak a hivatalos személyeknek a szerepét is vizsgálná, akik közreműködtek a kormányzati döntések, illetve a támogatói okiratok utólagos módosításában. A tárca szerint tisztázni kell, megpróbálták-e ezzel elfedni a pénz esetleges jogellenes felhasználását vagy akadályozni a büntetőjogi felelősségre vonást.
A támogatás 28 százaléka projektmenedzsmentre ment
A feljelentés külön kitér az FTC saját tulajdonában álló Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. szerepére. A beruházás lebonyolítására létrehozott társaság az első ütem tízmilliárd forintos támogatásából 2,8 milliárd forintot kapott projektmenedzsment- és lebonyolítói díjként. Ez a teljes támogatás 28 százalékának felelt meg.
A minisztérium összehasonlítása szerint a mérnökkamarai díjszámítás egy ekkora beruházás teljes lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére hozzávetőleg 2,17 százalékos díjjal számolna.
A Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. a tárca szerint kizárólag az FTC-től, azon belül is az állami támogatásból szerzett bevételt, és mintegy 800 millió forint adózás előtti eredményt ért el. A társaság emellett 845 millió forintos kölcsönt adott az FTC Labdarúgó Zrt.-nek, ugyancsak az állami forrásból kapott pénzből. Ennek jogszerűségét szintén vizsgáltatná a minisztérium.
Kubatov Gábor szerint minden rendben volt
Az FTC és annak elnöke korábban többször is visszautasította azt a feltételezést, hogy szabálytalanul használták volna fel a támogatást. Kubatov Gábor júniusban azt mondta, hogy a Fradivárosra fordított pénz „minden fillérje a Ferencvárosban van”, mégpedig úgy, ahogyan az állam a támogatást a klubnak biztosította. Hozzátette, hogy tiszta szívvel és teljes transzparenciával áll minden vizsgálat elé – idézte fel a klubelnök védekezését a Forbes.
Egy későbbi, szurkolóknak tartott rendezvényen azt állította, hogy az összegből többek között olyan napelempark épült, amely a klub energiaköltségeinek körülbelül harmadát fedezi. Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy az ügyből nem lesz probléma, és személyesen nem vitt haza pénzt – derül ki a Telex tudósításából.
Kubatov augusztus 17-én közvetlenül Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárnak is válaszolt. Mint azt a Világgazdaság is megírta, a klubelnök közölte, hogy elküldte azokat a dokumentumokat, amelyek szerinte igazolják a Fradivárosra fordított pénzek jogszerű és célnak megfelelő felhasználását.
Üzenetét azzal zárta: „nyugodjanak meg, minden rendben van”.
A Belügyminisztérium mostani feljelentése alapján a Kubatov által megküldött dokumentumok sem győzték meg a sportállamtitkárságot a teljes elszámolás jogszerűségéről. Az ügyben már a minisztériumi feljelentést megelőzően is folyt rendőrségi vizsgálat. A Budapesti Rendőr-főkapitányság júliusban erősítette meg, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást indítottak a Fradiváros-projekttel kapcsolatban, miután egy szurkolói közösség beadványa az Állami Számvevőszéken keresztül eljutott a rendőrséghez – írta korábban a Telex.
A mostani feljelentéssel párhuzamosan a sportállamtitkárság elrendelte a támogatás és az arra felszámított ügyleti kamatok visszafizetését. Az FTC harminc napon belül egy összegben rendezheti a követelést, tizenkét hónapos részletfizetést kérhet, vagy indítványozhatja utóellenőrzés lefolytatását.