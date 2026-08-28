Feljelentette a Belügyminisztérium az FTC-t a Fradiváros miatt – Kubatov szerint minden rendben van

Feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán a Belügyminisztérium a Ferencvárosi Torna Club Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó állami támogatások felhasználása miatt. A tárca közleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja merült fel az FTC projektjével kapcsolatban.

Szurkolók tömege a Fradipályán. Az FTC ellen tett feljelentés a Belügyminisztérium a Fradiváros miatt Fotó: Ladóczki Balázs

Fontos, hogy az ismeretlen tettesek ellen tett feljelentés önmagában nem jelenti az FTC vagy bármely érintett személy büntetőjogi felelősségének megállapítását, arról csak a hatósági eljárás és – vádemelés esetén – a bíróság dönthet.

A magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24,947 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligetben tervezett sporttelep, vagyis a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. Az eredeti költségtervekben lebonyolítási, bontási, tervezési és építési feladatok szerepeltek, a sportkomplexum azonban nem készült el.

FTC: milliárdok mentek működésre és játékosvásárlásra

A minisztérium szerint az FTC által benyújtott, de a sportállamtitkárság által el nem fogadott záróbeszámolók alapján a tízmilliárd forintos első ütemből

több mint 8,5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el,

beruházási kiadásként mindössze mintegy 1,44 milliárd forint jelent meg.

A második ütemre biztosított 14,9 milliárd forintból több mint 3,1 milliárd forintot tüntettek fel működési kiadásként, további 11,2 milliárd forintot pedig az FTC Labdarúgó Zrt. kapott meg. A minisztériumi dokumentumok szerint ebből az összegből 2019 és 2024 között hivatásos magyar és külföldi labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták.

A játékosvásárlásokra fordított támogatásról már augusztus közepén beszámolt a Világgazdaság, miután a sportállamtitkárság magyarázatot kért az FTC-től a 11,2 milliárd forint továbbadásának és elszámolásának jogalapjára. A nyilvánosságra került információk szerint a pénzből 38 magyar és külföldi profi labdarúgó játékjogát vásárolhatták meg.