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FTC
feljelentés
Belügyminisztérium
válasz

Megszólalt az FTC elnöke: a klub pénzügyei rendben vannak − „minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van”

Pósfai Gábor belügyminiszter legutóbbi lépése nagy port kavart. Tárcája költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést az FTC Fradiváros-projektjével kapcsolatban. Kubatov Gábor, a klub elnöke szerint azonban szó sincs bűncselekményről, az állam által folyósított pénzek felhasználása jogszerűen és a célnak megfelelően történt.
VG
2026.08.28., 15:42

Ahogy korábban a Világgazdaság megírta, a Belügyminisztérium feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán az FTC Fradiváros-projektjéhez kapcsolódó állami támogatások felhasználása miatt. A tárca közleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés, bűnpártolás, hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja merült fel a beruházással kapcsoltban.

Megszólalt az FTC elnöke a Fradivárost érintő vádakkal kapcsolatban
Megszólalt az FTC elnöke a Fradivárost érintő vádakkal kapcsolatban / Fotó: Facebook / Kubatov Gábor

Egyelőre a hatóságok nem hoztak nyilvánosságra terhelő bizonyítékokat, a klub elnöke pedig cáfolta a vádakat.

Reagált az FTC elnöke

A Belügyminisztérium közleményét követően nem sokkal megérkezett Kubatov Gábor válasza a vádakra. Az FTC elnöke szerint alaptalan állításokról van szó.

A Fradiváros ügyében az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját. A lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé

írta Kubatov Gábor, valamint hozzátette, hogy amint kézhez kapják az iratokat tanulmányozni kezdik azokat.

A szóban forgó támogatásokról

A magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24,947 milliárd forint támogatást biztosított az FTC-nek a Népligetben tervezett sporttelep, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. Az eredeti költségtervekben lebonyolítási, bontási, tervezési és építési feladatok szerepeltek, a sportkomplexum azonban nem készült el.

A Belügyminsztérium szerint az FTC által benyújtott, de a sportállamtitkárság által el nem fogadott záróbeszámolók alapján a tízmilliárd forintos első ütemből 

  • több mint 8,5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el, 
  • beruházási kiadásként mindössze mintegy 1,44 milliárd forint jelent meg.

A második ütemre biztosított 14,9 milliárd forintból több mint 3,1 milliárd forintot tüntettek fel működési kiadásként, további 11,2 milliárd forintot pedig az FTC Labdarúgó Zrt. kapott meg. A minisztériumi dokumentumok szerint ebből az összegből 2019 és 2024 között hivatásos magyar és külföldi labdarúgók játékjogainak megszerzését finanszírozták.

Az ügy egyik központi kérdése, hogy a beruházásra megítélt pénzt mikor és milyen jogalapon lehetett működési célokra, illetve játékosvásárlásra fordítani.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a támogatási feltételeket 2020 októbere és 2026 februárja között mindkét projektütemnél öt-öt alkalommal módosították.

Egy 2022. december 28-án kihirdetett kormányhatározat pedig már lehetővé tette, hogy a pénzt működési kiadásokra is felhasználják.

A Belügyminisztérium azonban azt kifogásolja, hogy az utólagos változtatás nem tehette visszamenőleg jogszerűvé a támogatás eredeti céltól eltérő felhasználását. A feljelentés ezért azoknak a személyeknek a szerepét is vizsgálná, akik közreműködtek a kormányzati döntések, illetve a támogatói okiratok utólagos módosításában.

Pósfai Gábor tárcája a tervezett beruházás lebonyolítására létrehozott társaság, a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. működését is kifogásolja. Az FTC tulajdonában álló cég az első ütem tízmilliárd forintos támogatásából 2,8 milliárd forintot kapott projektmenedzsmentre és lebonyolítási díjra. Ez a teljes támogatás 28 százalékának felelt meg. A minisztérium szerint a a mérnökkamarai díjszámítás egy ekkora beruházás teljes lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére hozzávetőleg 2,17 százalékos díjjal számolna.

A Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. a tárca szerint kizárólag az FTC-től, azon belül is az állami támogatásokból szerzett bevételt, és mintegy 800 millió forint adózás előtti eredményt ért el. A társaság emellett 845 millió forintos kölcsönt adott az FTC Labdarúgó Zrt.-nek, ugyancsak az állami forrásokból kapott pénzből. Ennek jogszerűségét szintén vizsgáltatná a minisztérium.

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