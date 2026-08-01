Az ukránok után a bolgár és a román fuvarozók is viszik a magyar riválisok piacát

A magyarországi közúti árufuvarozók abban a pillanatban estek el a közel összes ukrajnai megbízásuktól, hogy ukrajnai riválisaik 2022 júliusától már engedély nélkül vállalhattak kétoldalú fuvarokat országuk és az Európai Unió országai között. Az engedélymentesség kétségtelenül jó szándékkal, Oroszország ukrajnai háborújára tekintettel született, de azonnal és jelentős piacot vett el elsősorban a lengyel, a szlovák és a magyar fuvarozóktól. A döntés mindkét irányú szállításra, emellett a tranzitfuvarokra is vonatkozik. Ráadásul a kijátszása további piaci károkat okozott. Az Európai Unió és Ukrajna közötti megállapodást 2027. március 31-ig meghosszabbították.

Növelni kell a közúti ellenőrzéseket a szabálytalankodó fuvarozók kiszűrése érdekében/Fotó: Pilisy Elemér

Túlzottan is Ukrajna felé lejt a pálya

A megállapodás ellen már tüntettek a lengyel fuvarozók a lengyel-ukrán, a magyar fuvarozók pedig a magyar-ukrán határon. Érdekképviseleteik jelezték a problémát a saját kormányuknál, az Európai Bizottságnál pedig kérték a megállapodás finomhangolását. Brüsszelben azonban érdemi szakmai vita, vagy alapos hatástanulmány készítése nélkül, valójában vélhetőleg politikai megfontolásból lényegében lesöpörték a panaszokat az asztalról Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára szerint. Pedig a megállapodás első meghosszabbításakor kellett volna lépni, de ez a hajó már elment.

A fuvarozók, illetve kormányaik panasza csak most 2026 tavaszára – négy év késéssel – érte el az uniós illetékesek ingerküszöbét. Az EB megbízásából készül egy hatástanulmány, amely majd kimutatja a megállapodásnak az adott országok fuvarpiacára gyakorolt hatását. Az elemzést a fuvarozók a kérdőívek közelmúltban történt kitöltésével segíthették.

Megszaporodtak a szabálytalanságok

A Világgazdaság a mára kialakult állapotok részleteiről és arról kérdezte Árvay Tivadart, milyen előrelépés remélhető az érintett hazai szegmens érdekében. Mint válaszából megtudtuk, egyes ukrán riválisok azért tudtak már 2022-ben azonnal elvinni minden megbízást, mert sokkal olcsóbbak lehettek. Rájuk ugyanis nem vonatkoztak a Mobilitási Csomag előírásai, ide értve mások mellett a pihenőidő kabinban töltésének tilalmát, vagy az EU által előírt minimálbér elvárásokat. Szomorú, hogy most ennek köszönhetően nincsenek a magyar-ukrán közúti átkelőnél határátlépési nehézségek, korábban napi szinten érkezett panasz a hosszú várakozási idők miatt. A magyarok ebben gyakorlatilag már nem érintettek.