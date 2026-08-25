Most már biztos: kirobbant a háború Mészáros Lőrinc és a Tisza-kormány között, Kapitány István után Bóna Szabolcs is tüzet nyitott – elvették az uniós pénzt, ebből csúnya per lesz

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium 2026. március 4-én megküldött értesítése szerint a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Gallicoop Zrt. elnyerte az Élelmiszeripar Bajnokai programban résztvevő vállalkozások üzemeinek fejlesztésére kiírt pályázatában lehívható uniós forrást. Ezt követően azonban 2026. július 23-án a minisztérium visszavonta a korábban megítélt támogatást és a Gallicoop Zrt.-t kizárta a pályázatból. A vállalat a döntést jogi úton kívánja megtámadni, és a rendelkezésére álló valamennyi jogorvoslati lehetőséggel élni fog – közölte a cég kedden.

A Gallicoop Zrt. közleményében leszögezte, a pályázatokon elnyert támogatás egyetlen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül. / Fotó: Fülöp Ildikó

A Gallicoop 1600 munkavállalóját sodorhatja veszélybe a döntés

Mint írják: a Gallicoop Zrt. fontosnak tartja tisztázni, hogy a téves híresztelésekkel ellentétben bármely pályázaton elnyert támogatás semmilyen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül. A pályázati támogatások mindig szigorúan meghatározott beruházásokra fordíthatóak. Jelen esetben vágóhídi, üzemi kapacitásbővítésre, ezekhez kapcsolódó technológiai, illetve beszállítói fejlesztésekre, melyet magyar cégek látnak el.

Hangsúlyozzák, hogy a Gallicoop Zrt.-nél közel 1600 munkavállaló dolgozik. Nekik, családjuknak és számos a céghez kapcsolódó hazai beszállítónak és partnernek nyújt biztos megélhetést.

Így tehát, ha – a cég feltételezései szerint – politikai okokból hoz a magyar kormány magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket, annak egyenes következménye lesz, hogy a cég versenyhátrányba kerülhet a

német,

francia,

lengyel

vállalatokkal szemben, kiszorulva így az exportpiacokról. Emiatt viszont a munkahelyi stabilizálás helyett 1600 munkavállaló sorsát sodorhatja veszélybe, amely a magyar kormánynak nem lehet az érdeke – szögezi le a vállalat.

A cég munkavállalói kapcsán megemlítik, hogy Gombár Dávid Pál, a TISZA Párt Békés vármegye 2. számú választókerületében megválasztott országgyűlési képviselője a választásokig a Gallicoop Zrt. munkavállalója volt.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az agrárium számára egyébként is nehéz, aszállyal, állatbetegségekkel stb. terhelt időszakában, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium nem támogatja azokat az iparágakat, amelyek még eredményesek tudnának lenni

– húzza alá a Gallicoop Zrt.