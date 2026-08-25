Most már biztos: kirobbant a háború Mészáros Lőrinc és a Tisza-kormány között, Kapitány István után Bóna Szabolcs is tüzet nyitott – elvették az uniós pénzt, ebből csúnya per lesz
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium 2026. március 4-én megküldött értesítése szerint a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Gallicoop Zrt. elnyerte az Élelmiszeripar Bajnokai programban résztvevő vállalkozások üzemeinek fejlesztésére kiírt pályázatában lehívható uniós forrást. Ezt követően azonban 2026. július 23-án a minisztérium visszavonta a korábban megítélt támogatást és a Gallicoop Zrt.-t kizárta a pályázatból. A vállalat a döntést jogi úton kívánja megtámadni, és a rendelkezésére álló valamennyi jogorvoslati lehetőséggel élni fog – közölte a cég kedden.
A Gallicoop 1600 munkavállalóját sodorhatja veszélybe a döntés
Mint írják: a Gallicoop Zrt. fontosnak tartja tisztázni, hogy a téves híresztelésekkel ellentétben bármely pályázaton elnyert támogatás semmilyen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül. A pályázati támogatások mindig szigorúan meghatározott beruházásokra fordíthatóak. Jelen esetben vágóhídi, üzemi kapacitásbővítésre, ezekhez kapcsolódó technológiai, illetve beszállítói fejlesztésekre, melyet magyar cégek látnak el.
Hangsúlyozzák, hogy a Gallicoop Zrt.-nél közel 1600 munkavállaló dolgozik. Nekik, családjuknak és számos a céghez kapcsolódó hazai beszállítónak és partnernek nyújt biztos megélhetést.
Így tehát, ha – a cég feltételezései szerint – politikai okokból hoz a magyar kormány magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket, annak egyenes következménye lesz, hogy a cég versenyhátrányba kerülhet a
- német,
- francia,
- lengyel
vállalatokkal szemben, kiszorulva így az exportpiacokról. Emiatt viszont a munkahelyi stabilizálás helyett 1600 munkavállaló sorsát sodorhatja veszélybe, amely a magyar kormánynak nem lehet az érdeke – szögezi le a vállalat.
A cég munkavállalói kapcsán megemlítik, hogy Gombár Dávid Pál, a TISZA Párt Békés vármegye 2. számú választókerületében megválasztott országgyűlési képviselője a választásokig a Gallicoop Zrt. munkavállalója volt.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az agrárium számára egyébként is nehéz, aszállyal, állatbetegségekkel stb. terhelt időszakában, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium nem támogatja azokat az iparágakat, amelyek még eredményesek tudnának lenni
– húzza alá a Gallicoop Zrt.
Mint írják: megdöbbenésüket tovább fokozza, hogy egy olyan minisztériumról van szó, amelynek minisztere, Bóna Szabolcs, aki szintén állattenyésztéssel és növénytermesztéssel is foglalkozik, tehát pontosan tudnia kellene, hogy a magyar agrár- és élelmiszeriparban a versenyképességet és a fejlődést szolgáló beruházások jelentős része támogatási források bevonásával valósulhat csak meg.
A Gallicoop Zrt. mindezen szempontok és munkavállalóik, partnereik, valamint a magyar élelmiszeripar iránt érzett felelősségüktől vezérelve, mint Magyarország legnagyobb pulykafeldolgozó és kiváló termékeket előállító üzeme, a pályázati eljárásbán tapasztalt aggályai miatt jogi útra tereli az ügyet.
A Mészáros Csoport energetikai cégével is elbántak
Nem ez az első eset, hogy a kormány célzottan nekimegy egy a Mészáros Csoporthoz tartozó cégnek. Korábban a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntött arról, hogy kizárja az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.-t az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Alapja (RRF) keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból.
Az MFB igazgatóságának indokolása alapján a kizárás oka az átláthatósági követelmények nem teljesítése volt. A bejelentés egészen pontosan úgy szólt, hogy az OPUS esetében "a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-GS-6.7.1-26 kódszámú, Az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésének és telepítésének támogatása című felhívásra vonatkozó támogatási döntését visszavonta, és a Támogatást igénylő pályázatát elutasította."
Kapitány István a hivatkozott pályázat kapcsán akkor azt közölte, hogy a Tisza-kormány a teljes támogatási keretösszeget, a közel 500 milliárd forintot már át is utalta az MFB részére.
Ebből az uniós pénzből tehát a magyar tulajdonú OPUSZ TITÁSZ nem kap, de például a német gyökerű, globális áram- és gázmulti, az E.ON igen.
A Mészárosék által már megnyert flottatendert is egy külföldi hátterű cég kapta
Alig egy hete pedig fordulat állt be a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet csaknem negyedmilliárd forintos flottatenderén is. A korábban nyertesnek kiválasztott, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mercarius Flottakezelő Kft. közös ajánlatát végül érvénytelenítették.
A páros azért esett ki, mert a kiíró szerint aránytalanul alacsony árat adott, és nem tudta megfelelően megindokolni, hogy az ajánlat ennek ellenére teljesíthető. A megbízást így a következő legkedvezőbb ajánlatot adó holland hátterű LeasePlan Hungária kapta meg.
A Mercarius–Mészáros M1 páros kiesése után a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet a következő helyen álló ajánlatot vizsgálta meg teljes körűen. A LeasePlan Hungária ajánlatát érvényesnek találták, így végül ez a társaság lett a tender nyertese.
A megjelent eredménytájékoztató szerint a LeasePlannel 233 969 316 forint értékű, 36 hónapra szóló szerződést kötnek. A közbeszerzés végkimenetele így éppen az ellenkezője lett annak, amit az április végén közzétett első eredmény alapján várni lehetett – írtuk korábban az ügy kapcsán.