Mészáros Lőrincnek dolgozott az áprilisi választásig, most a Tisza országgyűlési képviselője: ő magyarázta el, miért vették el a leggazdagabb magyar cégétől az uniós pénzt – "Nem fogom letagadni a kötődést"

Nem politikai döntés vagy személyes szempont miatt került sor a Gallicoop Zrt. támogatásának visszavonására. Így mentegette Gombár Dávid, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, aki a választásokig a Gallicoop munkavállalója volt keddi Facebook-bejegyzésében az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumnak a vállalatot érintő döntését.

Gombár Dávid tiszás képviselő, még a Gallicoop Zrt. dolgozójaként. / Fotó: Gombár Dávid / Facebook

Gombár örömmel tekint vissza a Gallicoopnál töltött évekre, de üdvözli, hogy visszavonták a támogatást

Gombár megerősítette hogy a választásokig valóban a Gallicoopnál dolgozott, egyúttal hangsúlyozta, hogy nem szeretné és nem is fogja letagadni a Gallicoophoz fűződő kötődését. Mint írta, örömmel tekint vissza az ott töltött évekre, szeretett a vállalatnál dolgozni, és sok olyan embert ismert meg, akikre ma is jó szívvel gondol.

Gombár elismerte, hogy a Gallicoop a térség egyik fontos vállalata, amely rengeteg embernek biztosít munkát és megélhetést.

Hozzátette, hogy személyes kötődése miatt is fontos számára a cég és az ott dolgozók jövőjének biztosítása.

A képviselő állítása szerint a támogatás visszavonására nem politikai döntés vagy személyes szempont miatt került sor. Közölte: Magyarország Alaptörvénye egyértelműen meghatározza, milyen feltételeknek megfelelő vállalkozások részesülhetnek ilyen jellegű támogatásban. Gallicoop Zrt. jelenlegi tulajdonosi viszonyai mellett pedig a vállalat sajnos nem felel meg ezeknek a feltételeknek – véli Gombár.

Ezt követően, noha a tiszás politikus nem konkretizálta, hogy a Gallicoop Zrt. valójában mivel sértehette meg az általa idézett jogszabályokat, de szó szerint bemásolta az Alaptörvény szerinte idevágó passzusát és két szerinte vonatkozó törvényt:

Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján költségvetési támogatás csak átlátható szervezetnek nyújtható.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján egy gazdálkodó csak akkor minősülhet átlátható szervezetnek, ha tulajdonosi szerkezete, tényleges tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározható.

Gallicoop: a támogatás semmilyen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül

Ahogyan azt korábban lapunk is megírta: visszavonta a Gallicoop Zrt.-nek korábban megítélt uniós támogatást az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, a döntést a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalat bíróságon támadja meg.