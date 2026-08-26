Deviza
EUR/HUF360,49 -0,14% USD/HUF308,93 -0,09% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF384,62 -0,27% PLN/HUF83,78 -0,13% RON/HUF68,56 -0,17% CZK/HUF14,97 -0,15% EUR/HUF360,49 -0,14% USD/HUF308,93 -0,09% GBP/HUF421,23 -0,17% CHF/HUF384,62 -0,27% PLN/HUF83,78 -0,13% RON/HUF68,56 -0,17% CZK/HUF14,97 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gallicoop Zrt.
Mészáros Csoport
Gombár Dávid
mezőgazdaság
állattartás

Mészáros Lőrincnek dolgozott az áprilisi választásig, most a Tisza országgyűlési képviselője: ő magyarázta el, miért vették el a leggazdagabb magyar cégétől az uniós pénzt – "Nem fogom letagadni a kötődést"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem politikai döntés vagy személyes szempont miatt került sor a Gallicoop Zrt. támogatásának visszavonására – kommentálta a cég egykori dolgozója, jelenleg a Tisza országgyűlési képviselője azt, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium visszavonta a cég által elnyert támogatást. A Gallicoop Zrt. ezzel szemben keddi közleményében a döntést kommentálva rámutatott: a Tisza-kormány politikai okokból hoz a magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket.
VG
2026.08.26, 06:22
Frissítve: 2026.08.26, 08:37

Nem politikai döntés vagy személyes szempont miatt került sor a Gallicoop Zrt. támogatásának visszavonására. Így mentegette Gombár Dávid, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, aki a választásokig a Gallicoop munkavállalója volt keddi Facebook-bejegyzésében az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumnak a vállalatot érintő döntését.

Gallicoop,
Gombár Dávid tiszás képviselő, még a Gallicoop Zrt. dolgozójaként. / Fotó: Gombár Dávid / Facebook

Gombár örömmel tekint vissza a Gallicoopnál töltött évekre, de üdvözli, hogy visszavonták a támogatást

Gombár megerősítette hogy a választásokig valóban a Gallicoopnál dolgozott, egyúttal hangsúlyozta, hogy nem szeretné és nem is fogja letagadni a Gallicoophoz fűződő kötődését. Mint írta, örömmel tekint vissza az ott töltött évekre, szeretett a vállalatnál dolgozni, és sok olyan embert ismert meg, akikre ma is jó szívvel gondol.

Gombár elismerte, hogy a Gallicoop a térség egyik fontos vállalata, amely rengeteg embernek biztosít munkát és megélhetést. 

Hozzátette, hogy személyes kötődése miatt is fontos számára a cég és az ott dolgozók jövőjének biztosítása.

A képviselő állítása szerint a támogatás visszavonására nem politikai döntés vagy személyes szempont miatt került sor. Közölte: Magyarország Alaptörvénye egyértelműen meghatározza, milyen feltételeknek megfelelő vállalkozások részesülhetnek ilyen jellegű támogatásban. Gallicoop Zrt. jelenlegi tulajdonosi viszonyai mellett pedig a vállalat sajnos nem felel meg ezeknek a feltételeknek – véli Gombár.

Ezt követően, noha a tiszás politikus nem konkretizálta, hogy a Gallicoop Zrt. valójában mivel sértehette meg az általa idézett jogszabályokat, de szó szerint bemásolta az Alaptörvény szerinte idevágó passzusát és két szerinte vonatkozó törvényt: 

  • Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.
  • Az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján költségvetési támogatás csak átlátható szervezetnek nyújtható.
  • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján egy gazdálkodó csak akkor minősülhet átlátható szervezetnek, ha tulajdonosi szerkezete, tényleges tulajdonosa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározható.

Gallicoop: a támogatás semmilyen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül

Ahogyan azt korábban lapunk is megírta: visszavonta a Gallicoop Zrt.-nek korábban megítélt uniós támogatást az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, a döntést a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó vállalat bíróságon támadja meg.

A Gallicoop Zrt. közleményében azt írta: a téves híresztelésekkel ellentétben bármely pályázaton elnyert támogatás semmilyen esetben sem a tulajdonosi kör pénztárcájába kerül. A pályázati támogatások mindig szigorúan meghatározott beruházásokra fordíthatóak. 

Jelen esetben vágóhídi, üzemi kapacitásbővítésre, ezekhez kapcsolódó technológiai, illetve beszállítói fejlesztésekre, melyet magyar cégek látnak el.

 Kiemelték: a Tisza-kormány politikai okokból hoz a magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket.

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu