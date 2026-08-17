Deviza
EUR/HUF364,03 +0,25% USD/HUF314,37 +0,19% GBP/HUF425,89 +0,21% CHF/HUF387,45 +0,35% PLN/HUF84,35 +0,07% RON/HUF69,45 +0,26% CZK/HUF15,04 +0,28% EUR/HUF364,03 +0,25% USD/HUF314,37 +0,19% GBP/HUF425,89 +0,21% CHF/HUF387,45 +0,35% PLN/HUF84,35 +0,07% RON/HUF69,45 +0,26% CZK/HUF15,04 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX150 110,32 -0,29% MTELEKOM2 600 -1,14% MOL4 970 +0,2% OTP46 000 -0,11% RICHTER13 000 0% OPUS345 -2,82% ANY6 700 -1,47% AUTOWALLIS142 -0,7% WABERERS4 700 -0,63% BUMIX9 633,94 -0,5% CETOP5 018,81 -0,49% CETOP NTR3 225,99 -0,48% BUX150 110,32 -0,29% MTELEKOM2 600 -1,14% MOL4 970 +0,2% OTP46 000 -0,11% RICHTER13 000 0% OPUS345 -2,82% ANY6 700 -1,47% AUTOWALLIS142 -0,7% WABERERS4 700 -0,63% BUMIX9 633,94 -0,5% CETOP5 018,81 -0,49% CETOP NTR3 225,99 -0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gázellátás
Kapitány István
fűtési szezon
gázhiány
gáztárolók

Kapitány István: gázhiánytól nem kell tartani, az ár okozhat fejfájást Magyarországnak a télen

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai gáztárolók az ilyenkor megszokottnál lassabban telnek, Magyarország helyzete azonban a készletek és a többirányú importlehetőségek miatt kedvezőbbnek látszik. A magyar gázellátás fizikai biztonságát Kapitány István is biztosítottnak nevezte, szerinte azonban a tél legdrágább hónapjaira nem maradt megfelelő árkockázati fedezet.
VG
2026.08.17, 17:42
Frissítve: 2026.08.17, 17:42

Magyarország földgázellátása a jelenlegi készletek, a hazai termelés és a több irányból elérhető import alapján stabilnak látszik, miközben Európa tárolói az ilyenkor megszokottnál lassabban telnek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a magyar tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70 százalékának megfelelő mennyiség van, a fűtési szezon kezdetére pedig ezt csaknem 90 százalékra emelnék. A miniszter azonban nem a rendelkezésre álló gáz mennyiségében lát kockázatot, hanem abban, hogy a tél legdrágább hónapjaira milyen áron sikerül biztosítani az energiát.

Kapitány István: gázhiánytól nem kell tartani, az ár okozhat fejfájást Magyarországnak a télen
Kapitány István: gázhiánytól nem kell tartani, az ár okozhat fejfájást Magyarországnak a télen / Fotó: noomcpk

Kapitány bejegyzésében azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint emiatt egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat.

A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor maga Kapitány is egyértelműen azt írta, hogy az biztosított. 

Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett több nem orosz forráshoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.

Kapitány szerint a készlet megvan, a téli ár nincs teljesen lefedezve

A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezné. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.

Kapitány ebből azt a következtetést vonta le, hogy mennyiségi ellátási probléma jelenleg nincs. A problémát szerinte az előzetes árlekötések időtávja okozza. A miniszter azt írta, hogy az előző kormány csak 2026 végéig biztosított árkockázati fedezetet, miközben a téli szezon legnagyobb fogyasztású hónapjai már 2027-re esnek.

A bejegyzés szerint az új gazdasági és energetikai vezetés ezért olyan stratégián dolgozik, amely a teljes gázévet lefedné. 

Kapitány érvelése tehát nem arról szól, hogy Magyarországnak nincs elegendő gáza, hanem arról, hogy a rendelkezésre álló mennyiség ára a téli hónapokban kiszámíthatatlanabb lehet.

Az európai tárolók közben valóban lassabban telnek

Ahogy a Világgazdasági is megírta, az idei betárolási szezon Európa nagy részén gyengébben halad a korábbi években megszokottnál. Az uniós gáztárolók átlagos töltöttsége mintegy 58 százalék, ami az év ezen szakaszában 2011 óta a legalacsonyabb érték. Ennek hátterében a közel-keleti feszültségek miatt akadozó cseppfolyósgáz-szállítások és más piaci nehézségek állnak. Összehasonlításképpen 2022 augusztusának elején nagyjából 72 százalékos volt az uniós töltöttség, 2023-ban pedig már 90 százalék körül járt. A következő két évben szintén a kijelölt határidő előtt sikerült elérni az előírt készletszinteket.

Magyarországon is lassabban indult a betárolás, a hazai tárolók töltöttsége jelenleg valamivel 62 százalék fölött áll. Ez magasabb az uniós átlagnál.

Az európai adatokból az is látszik, hogy a tárolók töltöttségét önmagában félrevezető lenne az ellátásbiztonság mércéjeként használni. Egy olyan ország, amely kevés gázt fogyaszt, jelentős saját termeléssel rendelkezik vagy közvetlenül hozzáfér LNG-terminálokhoz, kisebb készlettel is kedvező helyzetben lehet.

Magyarország helyzetét nem kizárólag a tárolók 62 százalék fölötti töltöttsége határozza meg. Az ország több irányból tud gázt fogadni, és a tárolt készlet mellett folyamatos hazai termelésre is támaszkodhat. A tárolt mennyiség jelenleg a magyar éves gázigény mintegy 44,5 százalékának felel meg. Ezt az adatot ugyanakkor az is árnyalja, hogy a magyarországi létesítményekben Szerbia számára is tárolnak gázt, vagyis a fizikailag Magyarországon lévő teljes készlet nem kizárólag a hazai fogyasztást szolgálja.

Magyarország nem csak az orosz gázból választhat

A magyar ellátás egyik fő pillére továbbra is a Szerbia felől érkező orosz vezetékes gáz. Amíg ez az útvonal stabilan működik, a fizikai ellátás szempontjából jelentős mennyiség áll rendelkezésre. A magyar rendszer azonban nem kizárólag erre az egy forrásra épül. Szlovénia kivételével Magyarország valamennyi szomszédos országgal rendelkezik gázvezetéki összeköttetéssel, így elméletileg hat irányból lehet gázt mozgatni a hazai hálózat felé.

A legfontosabb alternatív mennyiség jelenleg Horvátország felől érkezik. A világpiacról cseppfolyósított formában behozott gázt a horvátországi LNG-terminálon fogadják, majd visszagázosítás után az Adria vezetéken továbbítják Magyarországra. Ennek eredete nem kötődik egyetlen termelő országhoz, hanem attól függ, honnan érkezik az adott LNG-szállítmány. Románia felől szintén vásárolható földgáz. Ez lehet romániai kitermelésből származó mennyiség, de Románián keresztül a világpiacról érkező gáz is.

Szlovákia irányából ugyancsak rendelkezésre áll importkapacitás, akár Lengyelország felől érkező források számára is. A tényleges fizikai áramlás azonban ezen az útvonalon nem mindig Magyarország felé halad: jelenleg jellemzően Magyarországról jut gáz Szlovákiába, majd tovább Ukrajna irányába.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu