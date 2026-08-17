Magyarország földgázellátása a jelenlegi készletek, a hazai termelés és a több irányból elérhető import alapján stabilnak látszik, miközben Európa tárolói az ilyenkor megszokottnál lassabban telnek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a magyar tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70 százalékának megfelelő mennyiség van, a fűtési szezon kezdetére pedig ezt csaknem 90 százalékra emelnék. A miniszter azonban nem a rendelkezésre álló gáz mennyiségében lát kockázatot, hanem abban, hogy a tél legdrágább hónapjaira milyen áron sikerül biztosítani az energiát.

Kapitány István: gázhiánytól nem kell tartani, az ár okozhat fejfájást Magyarországnak a télen / Fotó: noomcpk

Kapitány bejegyzésében azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint emiatt egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat.

A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor maga Kapitány is egyértelműen azt írta, hogy az biztosított.

Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett több nem orosz forráshoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.

Kapitány szerint a készlet megvan, a téli ár nincs teljesen lefedezve

A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezné. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.

Kapitány ebből azt a következtetést vonta le, hogy mennyiségi ellátási probléma jelenleg nincs. A problémát szerinte az előzetes árlekötések időtávja okozza. A miniszter azt írta, hogy az előző kormány csak 2026 végéig biztosított árkockázati fedezetet, miközben a téli szezon legnagyobb fogyasztású hónapjai már 2027-re esnek.

A bejegyzés szerint az új gazdasági és energetikai vezetés ezért olyan stratégián dolgozik, amely a teljes gázévet lefedné.

Kapitány érvelése tehát nem arról szól, hogy Magyarországnak nincs elegendő gáza, hanem arról, hogy a rendelkezésre álló mennyiség ára a téli hónapokban kiszámíthatatlanabb lehet.