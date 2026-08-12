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földgáz
gáztermelés
olajtermelés
kőolaj

Nyilvánosak a helyszínek: ezekben vármegyében bízik most nagyon a Mol – kiderült, hol kezd kutatni az olajtársaság, ebből nagy üzlet lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három új magyarországi területen kezdődhet meg földgáz és kőolaj kutatása, miután lezárultak a februárban meghirdetett koncessziós pályázatok. A hazai gáz- és olajkitermelés szempontjából Baracska, Békéscsaba és Nagylengyel-Nyugat kerülhet fókuszba, ahol az MVM, illetve a Mol kezdhet munkához.
VG
2026.08.12, 16:23
Frissítve: 2026.08.12, 16:39

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium legújabb közleményében bejelentette, hogy a februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása. A nyertesek Baracska, Békéscsaba és Nagylengyel térségében kereshetnek, találat esetén termelhetnek ki földgázt és kőolajat.

Megvan, hol kereshetnek újabb gázt és olajat Magyarországon – három térségben indulhatnak a munkák
Megvan, hol kereshetnek újabb gázt és olajat Magyarországon – három térségben indulhatnak a munkák / Fotó: Németh András Péter

2026 februárjában az akkori szakminiszter hét szénhidrogén-terület koncesszió keretében történő kutatására, kitermelésére, hasznosítására írt ki nyilvános pályázatot. A májusban benyújtott jelentkezések kiértékelése lezárult. A legalább húsz évre szóló koncessziók megadásáról a törvényi rendelkezések szerint, a bíráló bizottság javaslata alapján már a gazdasági és energetikai miniszter döntött az importkitettségek csökkentése érdekében.

A jogelőd tárca által meghirdetett hétből három helyszínre nyújtottak be érvényes pályázatokat. A baracskai területen az MVM Upstream Energy Zrt., Békéscsabánál és Nagylengyel-Nyugati lelőhelyen pedig a MOL Upstream Zrt. láthat majd munkához. A Bácsalmás, Kisköre, Tiszacsege és Tiszalök területekre szóló további eljárások eredménytelenül zárultak.

A bányászati koncessziós szerződéseket az eredményhirdetést követő 90 napon belül meg kell kötni. A határidő egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal hosszabbítható meg

A hatályos koncessziós szerződések alapján jelenleg kilenc, míg a koncesszión kívül további két területen folyik szénhidrogén kutatása, feltárása Magyarországon. 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) adatszolgáltatása alapján a 2026 első felében gázból 962 ezer köbmétert, olajból 576 ezer tonnát hoztak felszínre a hazai lelőhelyeken. Az itthoni mezőkből származó kőolaj mennyisége az elmúlt években ismét 1 millió tonna felett alakult. Az időarányos előrehaladás szerint ez a szint idén is teljesíthető. Földgázból közel 2 milliárd köbmétert termeltek ki belföldön 2025-ben. Ez a mennyiség a tavalyi lakossági felhasználás több mint 60 százalékának feleltethető meg.

A költségvetésnek eddig több tízmilliárd forint bevétele származott koncessziós díjakból és bányajáradékokból. A hazai ásványkincsek hasznosításával csökkenthetjük külső kitettségeinket, így erősödhet az ellátás biztonsága.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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