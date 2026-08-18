Kapitány István elszólta magát: támadni akart, de gázáremelést jelentett be
"Lassan mondom, hogy mindenki megértse. Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse. Nem lesz gázáremelés." ‒ hangoztatta Lendvai Ildikó 2002-ben az Országház falai közt. A hírhedt kijelentést követően a 2010-es kormányváltásig tizenötször emelkedett a gáz ára Magyarországon.
Sokakban fájó emlékeket idéz a kommunikációs csűrés-csavarás gázfronton
A következményt saját bőrünkön tapasztalhattuk meg: a lakossági gáz ára 8 év alatt a köbméterenkénti mintegy 45 forintról 2010 áprilisára 138 forint fölé emelkedett, ami összességében több mint 200 százalékos drágulást jelentett. Így a gáz és a többi közüzemi szolgáltatás drasztikus emelkedésének következtében az átlag magyar fizetésének harmadát-felét rezsire költötte.
Kapitány István jelenlegi gazdasági és energetikai miniszter valamivel szofisztikáltabban fogalmazott, mint annak idején a veterán szocialista politikus, de ugyanazzal a lendülettel már jó előre az előző kormány nyakába próbálta varrni, ha a gáz ára megemelkedne a téli hónapokban.
A tárcavezető minapi Facebook-posztjában ennek kapcsán azt írta:
A gázellátás biztosított...De a gáznak nem csak az a kérdése, hogy van-e. Az is, hogy mennyibe kerül.
Megjegyezte: az esetleges többletköltség végső soron a költségvetésben, illetve a családoknál és a vállalkozásoknál jelenhet meg.
Kapitány ezt követő zavaros és logikai bakugrásoktól sem mentes fejtegetése szerint az energiapiacon szokás előre lekötni az árat, hogy egy háború vagy egy szállítási útvonal kiesése ne verje szét a költségvetést. Az előző kormány ezt a lekötést csak 2026 végéig végezte el. A tél leghidegebb, legdrágább hónapjaira semmit nem kötöttek le. Vagyis pont arra az időszakra hagytak fedezetlenül az országot, amikor a legtöbb gázt fogyasztjuk, és a piac a legkiszámíthatatlanabb ‒ állítja az energetikai miniszter.
A miniszter beismerte: nem foglalkozik érdemben a gázellátás problémájával
Ugyanakkor Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő ‒ és nem mellesleg energetikai szakértő ‒ értékelése szerint a miniszter hétfői posztjával lényegében beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. A valóság ugyanis az ‒ ahogyan azt lapunk is megírta ‒, hogy a gáz árát nem lehet lekötni.
Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet, amikor az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják, illetve tőzsdén azonnali, vagy határidős ügylet formájában, ez azonban jóval drágább, mintha hosszú távú konstrukcióban vennénk a földgázt.
Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhatott, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban ‒ mutatott rá Hortay Olivér.
Ha a külső információforrásoktól nem teljesen elzártan töltötte az utóbbi fél évet Kapitány István, ami egy gazdasági miniszter esetében több mint meglepő lenne, akkor számára is nyilvánvaló lehetett hosszú ideje, hogy gázválság jön. Ugyanis ennek jelei már hónapok óta látszottak, mint például az amerikai-iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros zárása nyomában napi szinten kialakuló globális ellátási problémák.
A tárcavezető előtt is ismert tény lehetett az is, hogy az Európai Unió záros határ időn belül teljesen betiltja az orosz energiahordozók behozatalát, ugyanis a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet.
Noha az iráni háború törékeny és időleges tűzszünetében, a nyár első felében volt egy kegyelmi időszak, amikor a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre, ám a kormány ezt rendszeresen „riogatásnak” minősítette, s lényegében tétlenek maradtak.
Az iráni eszkaláció után egy újabb ‒ a korábbiaknál kisebb, de számottevő ‒ korrekció történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolta az ellenzék Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést, azonban a figyelmeztetést akkor is csak egy semmitmondó válasszal ütötte el a tárcavezető.
Durván elszállhat a gáz ára a téli hónapokra
A helyzet azóta csak romlott, ugyanis az általános áremelkedés mellett az is felfelé hajtja a gáz árát, hogy hamarosan kezdődik a betárolási ciklus az Európai Unióban. Azaz szinte mindenki egyszerre jelenik meg a piacon, és mérget vehetünk rá, hogy jóval rosszabb konstrukcióban lehet ma földgázt vásárolni, mint akárcsak pár héttel ezelőtt.
Érdemes számba venni még, hogy a holland gáztőzsdén (TTF) a 2026/2027-es téli hónapokra vonatkozó határidős jegyzések jelenleg a 60–63 euró/MWh közötti sávban mozognak.
Ez az árszint az év eleji tőzsdei mélypontokhoz képest jelentős drágulást mutat, és igazolja azokat a szakértői aggodalmakat, hogy a piac már most magas kockázati prémiumot épített be a téli fűtési szezonra.
Ezt támasztják alá a nemzetközi nagybankok és energiapiaci elemzőházak friss előrejelzései is, ezek szerint az aktuális tőzsdei határidős jegyzések (CME/ICE) várhatóan a téli hónapokra a következőképp alakulnak:
- 2026. november: ~ 60,7–60,9 euró/Mwh
- 2026. december: ~ 60,6 euró/Mwh
- 2027. január – február: ~ 61–63 euró/Mwh
A fentiekből tehát egyenesen következik, hogy a kedélyes hangvétel ellenére Kapitány István az idézett posztban jó eséllyel arra készíti fel az embereket, hogy már a nem túl távoli jövőben is jelentősen magasabb áron juthatnak hozzá a földgázhoz, és a tárcavezető értékelés szerint ezért nem a hivatalban lévő kormány lesz a hibás, hanem elődje.