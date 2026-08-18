Kapitány István elszólta magát: támadni akart, de gázáremelést jelentett be

"Lassan mondom, hogy mindenki megértse. Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse. Nem lesz gázáremelés." ‒ hangoztatta Lendvai Ildikó 2002-ben az Országház falai közt. A hírhedt kijelentést követően a 2010-es kormányváltásig tizenötször emelkedett a gáz ára Magyarországon.

Nem is tagadja a gazdasági miniszter, hogy a téli hónapokban durván elszállhat a földgáz ára. / Fotó: Facebook/Kapitány István hivatalos oldala

Sokakban fájó emlékeket idéz a kommunikációs csűrés-csavarás gázfronton

A következményt saját bőrünkön tapasztalhattuk meg: a lakossági gáz ára 8 év alatt a köbméterenkénti mintegy 45 forintról 2010 áprilisára 138 forint fölé emelkedett, ami összességében több mint 200 százalékos drágulást jelentett. Így a gáz és a többi közüzemi szolgáltatás drasztikus emelkedésének következtében az átlag magyar fizetésének harmadát-felét rezsire költötte.

Kapitány István jelenlegi gazdasági és energetikai miniszter valamivel szofisztikáltabban fogalmazott, mint annak idején a veterán szocialista politikus, de ugyanazzal a lendülettel már jó előre az előző kormány nyakába próbálta varrni, ha a gáz ára megemelkedne a téli hónapokban.

A tárcavezető minapi Facebook-posztjában ennek kapcsán azt írta:

A gázellátás biztosított...De a gáznak nem csak az a kérdése, hogy van-e. Az is, hogy mennyibe kerül.

Megjegyezte: az esetleges többletköltség végső soron a költségvetésben, illetve a családoknál és a vállalkozásoknál jelenhet meg.

Kapitány ezt követő zavaros és logikai bakugrásoktól sem mentes fejtegetése szerint az energiapiacon szokás előre lekötni az árat, hogy egy háború vagy egy szállítási útvonal kiesése ne verje szét a költségvetést. Az előző kormány ezt a lekötést csak 2026 végéig végezte el. A tél leghidegebb, legdrágább hónapjaira semmit nem kötöttek le. Vagyis pont arra az időszakra hagytak fedezetlenül az országot, amikor a legtöbb gázt fogyasztjuk, és a piac a legkiszámíthatatlanabb ‒ állítja az energetikai miniszter.

A miniszter beismerte: nem foglalkozik érdemben a gázellátás problémájával

Ugyanakkor Hortay Olivér fideszes országgyűlési képviselő ‒ és nem mellesleg energetikai szakértő ‒ értékelése szerint a miniszter hétfői posztjával lényegében beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. A valóság ugyanis az ‒ ahogyan azt lapunk is megírta ‒, hogy a gáz árát nem lehet lekötni.

Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet, amikor az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják, illetve tőzsdén azonnali, vagy határidős ügylet formájában, ez azonban jóval drágább, mintha hosszú távú konstrukcióban vennénk a földgázt.

Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhatott, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban ‒ mutatott rá Hortay Olivér.