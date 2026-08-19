Már a startnál elbotlott a Tisza-kormány az agráriumban, 100 nap alatt tűzoltásra futotta: gyorsan gyűlnek az elmaradások

A Tisza-kormány agrárpolitikájának első száz napja egyelőre inkább válságkezelésről, mint stratégiai fordulatról szólt. Az elmúlt időszakban a kabinetnek egyszerre kellett szembenéznie az újabb súlyos aszállyal, a tej- és sertéspiaci árzuhanással, az import erősödésével, a kertészeti ágazat versenyképességi gondjaival és az agrárvállalkozások romló likviditásával. Már a startvonalon érkezett az első meglepetés a gazdák számára, amikor a kormány elfelejtette meghosszabbítani az ukrán termények importstopjával kapcsolatos rendeletet.

Az állattartó gazdák nem cak az árzuhanás miatt szenvednek súlyos válságot okoz az aszály miatti szálastakarmány-hiyán is Fotó: Havran Zoltán

A reakciók sebessége ugyanakkor nagyon eltérő volt. Amíg az agrárkamara átalakítását kevesebb mint három hónap alatt törvénybe foglalták, addig a kampányban azonnalra ígért élelmiszeráfa-csökkentésből augusztus közepéig sem lett jogszabály. Az aszályra pénzügyi könnyítések érkeztek, ám ezek sem friss források, de a hosszú távú alkalmazkodást szolgáló öntözési és vízvisszatartási fordulat továbbra is inkább ígéret, mint kézzelfogható program.

Az aszályra előleget adnak, vizet egyelőre nem

Augusztus elejére csaknem 800 ezer hektárra érkezett mezőgazdasági kárbejelentés. A kormány erre azzal reagált, hogy előrehozta a közvetlen agrártámogatások egy részének kifizetését. A gazdák akár 75 százalékos előleget kaphatnak, így mintegy 106 milliárd forinttal hamarabb juthatnak pénzhez. Ez kétségtelenül gyors likviditási segítség, de fontos különbség, hogy nem új támogatási csomagról, hanem a gazdáknak egyébként is járó pénz korábbi kifizetéséről van szó. A részletekről a Világgazdaság is beszámolt.

A 2025-ös aszályban legalább 30 százalékos hozamveszteséget elszenvedő kukoricatermelők 10,8 millió eurós, mintegy 4,2 milliárd forintos rendkívüli támogatást is igényelhettek. Ez azonban uniós válságtartalékból érkezett, és a tavalyi – nem az idei – károkra adott részleges válasz. A támogatás feltételeiről itt olvashatók a részletek.

A legsúlyosabb mulasztás nem az, hogy nem esik az eső, hanem hogy az ország évek óta ismétlődő aszályai ellenére sem látható még olyan, költségvetéssel, határidőkkel és konkrét beruházásokkal megtámasztott vízgazdálkodási fordulat, amely érdemben növelné a táj vízmegtartó képességét. Az előleg a számlákat segít kifizetni, a következő aszályt azonban nem előzi meg.