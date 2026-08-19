Már a startnál elbotlott a Tisza-kormány az agráriumban, 100 nap alatt tűzoltásra futotta: gyorsan gyűlnek az elmaradások
A Tisza-kormány agrárpolitikájának első száz napja egyelőre inkább válságkezelésről, mint stratégiai fordulatról szólt. Az elmúlt időszakban a kabinetnek egyszerre kellett szembenéznie az újabb súlyos aszállyal, a tej- és sertéspiaci árzuhanással, az import erősödésével, a kertészeti ágazat versenyképességi gondjaival és az agrárvállalkozások romló likviditásával. Már a startvonalon érkezett az első meglepetés a gazdák számára, amikor a kormány elfelejtette meghosszabbítani az ukrán termények importstopjával kapcsolatos rendeletet.
A reakciók sebessége ugyanakkor nagyon eltérő volt. Amíg az agrárkamara átalakítását kevesebb mint három hónap alatt törvénybe foglalták, addig a kampányban azonnalra ígért élelmiszeráfa-csökkentésből augusztus közepéig sem lett jogszabály. Az aszályra pénzügyi könnyítések érkeztek, ám ezek sem friss források, de a hosszú távú alkalmazkodást szolgáló öntözési és vízvisszatartási fordulat továbbra is inkább ígéret, mint kézzelfogható program.
Az aszályra előleget adnak, vizet egyelőre nem
Augusztus elejére csaknem 800 ezer hektárra érkezett mezőgazdasági kárbejelentés. A kormány erre azzal reagált, hogy előrehozta a közvetlen agrártámogatások egy részének kifizetését. A gazdák akár 75 százalékos előleget kaphatnak, így mintegy 106 milliárd forinttal hamarabb juthatnak pénzhez. Ez kétségtelenül gyors likviditási segítség, de fontos különbség, hogy nem új támogatási csomagról, hanem a gazdáknak egyébként is járó pénz korábbi kifizetéséről van szó. A részletekről a Világgazdaság is beszámolt.
A 2025-ös aszályban legalább 30 százalékos hozamveszteséget elszenvedő kukoricatermelők 10,8 millió eurós, mintegy 4,2 milliárd forintos rendkívüli támogatást is igényelhettek. Ez azonban uniós válságtartalékból érkezett, és a tavalyi – nem az idei – károkra adott részleges válasz. A támogatás feltételeiről itt olvashatók a részletek.
A legsúlyosabb mulasztás nem az, hogy nem esik az eső, hanem hogy az ország évek óta ismétlődő aszályai ellenére sem látható még olyan, költségvetéssel, határidőkkel és konkrét beruházásokkal megtámasztott vízgazdálkodási fordulat, amely érdemben növelné a táj vízmegtartó képességét. Az előleg a számlákat segít kifizetni, a következő aszályt azonban nem előzi meg.
Súlyos szálastakarmány hiány, előbb tagadás, majd ígéret
Az aszály miatt több térségben 30–50 százalékkal csökkent a szálastakarmány hozama, miközben a széna és a szalma ára is jelentősen emelkedett. A kormány első körban a gazdák felvetésére azt közölte, hogy nincs országos takarmányhiány, csak térségi különbségek és logisztikai gondok nehezítik az ellátást. Végül július közepén az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium is úgy látta, hogy a válságos helyzet közös fellépést kíván – ezért egy asztalhoz ültette az agrárium legfontosabb érdekképviseleti szervezeteit, hogy megoldásokat találjanak a szálastakarmány hiányra. A szakmai egyezetés után jelentették be, hogy a kormány
- útdíjkedvezménnyel,
- külföldi készletek feltérképezésével
- és támogatási előlegekkel
enyhítené az állattartók egyre súlyosabb szálastakarmány ellátási gondjait.
A tejválságra csaknem két hónap után érkezett válasz
A tejtermelők már június elején jelezték, hogy az európai túlkínálat, az erős forint és az olcsó import miatt súlyosbodik a válság. A hazai nyerstej becsült ára júniusra kilogrammonként 129 forintra esett, miközben a vajimport öt hónap alatt 31, a Gouda sajt behozatala 41 százalékkal emelkedett. A Tej Terméktanács szerint a korábban átadott javaslataiból július közepéig nem valósult meg érdemi intézkedés – írta a Világgazdaság tejpiaci elemzése.
A kormány végül július 24-én lépett. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban 100 százalékos kamattámogatást kapnak a tejtermelő gazdaságok, az élelmiszeripari forgóeszközprogramban pedig 70 százalékos támogatást a feldolgozók. Az intézkedés fontos mentőöv, de alapvetően hitel: a vállalkozások adósságát és likviditási gondjait enyhíti, az import árletörő hatását és a magyar tejtermékek versenyhátrányát nem szünteti meg. A rendelet részleteit a VG ebben a cikkben ismertette.
Nem érkezett érdemi válasz a tejágazat EPR- és visszaváltási díjakkal, energiaárakkal, közétkeztetési beszerzésekkel és az importtermékek ellenőrzésével kapcsolatos átfogó javaslataira. Hasonlóan hiányzik a célzott kormányzati beavatkozás az európai sertéspiaci árzuhanással szemben is. Az állattartók életét ráadásul jelentősen nehezíti a sertéspestis és a marhaállományokat érintő lépfene újbóli megjelenése.
Azonnalra ígérték, de elmaradt az áfacsökkentés
A kormány egyik legfontosabb agrár- és élelmiszerpiaci vállalása a zöldségek és gyümölcsök áfájának 27-ről 5 százalékra csökkentése volt. Bóna Szabolcs agrárminiszter májusban még az első intézkedések között említette a lépést. Az ágazat július 1-jei bevezetésben reménykedett, ebből azonban nem lett semmi.
A tárca június végén már azt közölte, hogy csak az augusztusra várt költségvetési felülvizsgálat után derülhet ki, megvalósítható-e egyáltalán 2026-ban az adócsökkentés. Az ígéret és a végrehajtás közötti különbséget részletesen bemutatta a Világgazdaság.
Az intézkedés elmaradása nem csupán fogyasztóvédelmi kérdés. A magas áfa ösztönzi a szürkegazdaságot, rontja a magyar kertészeti termékek versenyhelyzetét, miközben a termelés és az önellátottság több termékpályán csökken. A kormány itt gyors beavatkozást ígért, de három hónap alatt még a bevezetés pontos időpontját sem tudta megmondani.
Hibás indulás az ukrán gabona ügyében
A kabinet agrárpolitikájának első komoly hibája az ukrán mezőgazdasági termékek behozatali korlátozásának kezelése volt. Az új kormány kezdetben olyan szabályozási helyzetet teremtett, amely megnyitotta volna az utat az ukrán gabona előtt, majd ellenzéki és szakmai figyelmeztetések után korrigálta a döntést. A hibát tehát gyorsan kijavították, de az eset azt mutatta, hogy a mezőgazdasági külkereskedelmi szabályok átvételekor hiányzott a kellő előzetes ágazati kontroll. Az ügyről a VG is írt.
Földtörvény: az első nagy hátraarc
Egy nagy felháborodást kiváltó tervétől is kénytelen volt már elállni a Tisza Párt. A kormány alkotmánymódosító javaslatából végük kikerül az a kitétel, amely szerint törölnék a földtörvényt a sarkalatos jogszabályok sorából. A változtatás azt eredményezte volna, hogy bárki lett volna hatalmon, akár minimális parlamenti többséggel, akár politikai háttéralkuk révén kénye-kedvére formálhatta volna a magyar vidék további sorsát. Hasonló sorsra jutott a családi gazdaságokat szabályozó jogszabállyal kapcsolatos Tisza-terv, végül az is maradt a sakalatos törvények körében. Ugyancsak a termőföldet érintő döntés, hogy az állami földek használatba adására egy jó ideje már csak megbízási szerződéssel kerülhet sor. Ez főszabály szerint 1 éves használati időt biztosít (ami kivételesen max. 3 év lehetett). A bérleti díj egységesen évente 2500 Ft/AK volt eddig. Nemrég viszont új szabályokat jelentettek be:
A bérleti díj tekintetében magasabb ajánlat is tehető (magyarán megnyitják az árversenyt).
A Magosz szeirnt, ebben a nehéz időszakban pont azok (az állattartók és a fiatal gazdák) nem tudnak majd versenyezni a magas bérleti díjakkal, akiket támogatni kellene.
Az agrárkamara átalakításában nem késlekedett a kabinet
Miközben a válságágazatok támogatási igényeire heteket kellett várni, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítását nagy tempóban hajtotta végre a kormány. A május 26-án elrendelt átvilágítást követően elkészült, majd augusztusban hatályba is lépett a kamarai törvény módosítása.
A 2026. évi XLI. törvény szigorította az összeférhetetlenségi szabályokat, átalakította a választási rendszert, erősítette a miniszteri ellenőrzést és létrehozta a kamarai biztos intézményét. Határozatképtelenség esetén a biztos egy személyben gyakorolhatja az elnökség jogköreit, betekinthet az iratokba és vizsgálhatja a közfeladatokra kapott források felhasználását. A törvény legfeljebb 2026. december 31-ig biztosít számára átmeneti megbízatást.
A kormány szerint ez politikamentesítést és átláthatóbb működést jelent. A Magosz és a NAK szerint viszont éppen ellenkezőleg: a köztestület közvetlen kormányzati ellenőrzés alá kerülhet, sérülhet az önkormányzatisága, és gyengülhet a kisebb gazdaságok képviselete. A vitatott változásokról a Világgazdaság részletesen beszámolt.
A kamara lehetőséget kapott arra is, hogy eltekintsen a 2026-os tagdíj beszedésétől. Ez a kormány szerint 16,8 milliárd forintos tehercsökkentést jelenthet, ám a törvény lehetőséget, nem automatikus mentességet teremtett. A kérdés az is, hogy az állam pótolja-e a kieső bevételt, miközben a kamara továbbra is közfeladatokat lát el.
Szigorúbb ellenőrzés jön az agrártámogatásoknál
Augusztus 14-én hatályba lépett a KAP- és nemzeti agrártámogatások végrehajtását módosító 125/2026. kormányrendelet. Ez kötelezővé tette az uniós ARACHNE+ kockázatértékelő rendszer használatát a támogatási kérelmek vizsgálatánál, valamint előírta az adatok kéthavonkénti feltöltését.
Az átláthatóság erősítése indokolt, különösen a nagy értékű agrár- és élelmiszeripari pályázatoknál. A szabályozás ugyanakkor új adminisztratív követelményeket is hozhat, miközben a kormány egyik központi ígérete éppen a gazdálkodói bürokrácia csökkentése volt. Ennek tényleges hatása azon múlik, hogy az adatfeltöltési terheket az intézményrendszer viseli-e, vagy azok egy részét továbbhárítják a pályázókra.
Vizsgálat indult, részben eldőlt a JÉGER sorsa
Az aszály miatt ismét felerősödött az a tudományosan nem igazolt vélekedés, hogy a jégkármérséklő rendszer csökkenti a csapadékot. A kormány tudományos vizsgálatot és gazdálkodói felmérést ígért, valamint felvetette, hogy azokban a vármegyékben, ahol a gazdák többsége ellenzi a rendszert, leállíthatják annak működését. A fejleményeket a VG is összefoglalta.
A konzultáció politikailag gyors reakció, szakmailag azonban kockázatos a meteorológiai és biztosítási következmények teljes felmérése nélkül területi népszavazásszerű döntést hozni egy országos védelmi rendszerről. Az agrárkamarától kért gyors felmérás eredményeként több régióban a gazdák többsége a JÉGER szüneteltetésére szavazott, ezért a jégkármérséklő rendszer a jövőben csak az azt támogató vármegyékben és szigorúbb feltételekkel működhet tovább. A JÉGER-vitát azonban még nem zárták le: független tudósok vizsgálják meg, lehet-e hatása az ezüst-jodidos beavatkozásnak a csapadékra és a környezetre.
A mérleg: likviditási segítség van, agrárstratégiai fordulat még nincs
Az első száz nap intézkedései nem nevezhetők teljes tétlenségnek. Előrehozták a támogatási kifizetéseket, kamattámogatást vezettek be a tejágazatban, megnyitották a tavalyi kukoricakárok uniós támogatását, szigorították a támogatások ellenőrzését és átalakították az agrárkamara szabályait.
A problémát az arányok jelentik. A kabinet leggyorsabb és legkidolgozottabb agrárpolitikai lépése egy intézményi hatalomátrendezés volt, miközben az ágazat gazdasági válságaira többnyire már meglévő támogatások előrehozásával, hitelkonstrukciókkal és vizsgálatokkal válaszolt.
Továbbra sincs hatályos jogszabály a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentéséről, átfogó vízvisszatartási és öntözésfejlesztési fordulatról, a tej- és sertéspiac szerkezeti gondjainak kezeléséről, az élelmiszeripari energia- és csomagolási terhek mérsékléséről, valamint a hazai termékek közétkeztetési pozíciójának megerősítéséről.