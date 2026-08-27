Véget értek a mézeshetek, augusztusban megtört a magyarok optimizmusa: szomorú látlelet jött a gazdasági várakozásokról – hat hónapja nem közöltek ilyen lehangoló számokat

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után lefelé korrigált, és 4 ponttal csökkent az év nyolcadik hónapjában.

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban / Fotó: Shutterstock

A konjunktúra index január és július között szinte folyamatosan emelkedett, ebben az időszakban a mutató értéke 11 ponttal nőt. A júliusi érték négy és fél éves csúcspontot jelentett. Augusztusban viszont az előző hónaphoz képest 4 ponttal mérséklődött, így értéke -8 pontra csökkent.

A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban csaknem 4 ponttal apadt az előző hónaphoz képest.

Az ipari bizalmi index 6 ponttal csökkent havi összevetésben,

a kereskedelmi index 4 ponttal zsugorodott,

az építőipari index 5 ponttal mérséklődött.

Az egyetlen ágazat, ahol javultak a kilátások az üzleti szolgáltatások, de itt is csak 1 pontos emelkedés történt.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 nyolcadik hónapjában enyhén csökkent júliushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, 13 százaléka pedig annak csökkentésére. Júliusban ez a két arány 8 százalék és 10 százalék volt. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése augusztusban gyakorlatilag nem változott az előző megkérdezéshez képest. A kereskedők és az üzleti szolgáltatók kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint júliusban, míg az ipari és az építőipari cégek e téren romlásról számoltak be.

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Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, a május és július közötti mérséklődés után augusztusban gyakorlatilag nem változott az előző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 16 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalékuk készül – szemben a júliusi 16 és 8 százalékkal.