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konjunktúraindex
GKI
üzleti bizalom

Véget értek a mézeshetek, augusztusban megtört a magyarok optimizmusa: szomorú látlelet jött a gazdasági várakozásokról – hat hónapja nem közöltek ilyen lehangoló számokat

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Hat hónap emelkedés után augusztusban csökkent a GKI konjunktúra indexe. A vállalatok és a háztartások körében is megtört az optimizmus a magyar gazdaság irányába.
VG
2026.08.27, 05:35

Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban, augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb felmérése szerint. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után lefelé korrigált, és 4 ponttal csökkent az év nyolcadik hónapjában.

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Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban / Fotó: Shutterstock

A konjunktúra index január és július között szinte folyamatosan emelkedett, ebben az időszakban a mutató értéke 11 ponttal nőt. A júliusi érték négy és fél éves csúcspontot jelentett. Augusztusban viszont az előző hónaphoz képest 4 ponttal mérséklődött, így értéke -8 pontra csökkent.

  • A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban csaknem 4 ponttal apadt az előző hónaphoz képest.
  • Az ipari bizalmi index 6 ponttal csökkent havi összevetésben,
  • a kereskedelmi index 4 ponttal zsugorodott,
  • az építőipari index 5 ponttal mérséklődött.
  • Az egyetlen ágazat, ahol javultak a kilátások az üzleti szolgáltatások, de itt is csak 1 pontos emelkedés történt.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 nyolcadik hónapjában enyhén csökkent júliushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 7 százaléka készül a létszám bővítésére, 13 százaléka pedig annak csökkentésére. Júliusban ez a két arány 8 százalék és 10 százalék volt. Mind a négy vizsgált ágazatban a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése augusztusban gyakorlatilag nem változott az előző megkérdezéshez képest. A kereskedők és az üzleti szolgáltatók kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint júliusban, míg az ipari és az építőipari cégek e téren romlásról számoltak be.

A háztartások is borúsabban látják a gazdaság jövőjét

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, a május és július közötti mérséklődés után augusztusban gyakorlatilag nem változott az előző felméréshez képest. A következő három hónapban a cégek 16 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalékuk készül – szemben a júliusi 16 és 8 százalékkal.

Nemcsak a vállalatok váltak pesszimistábbá nyár végén, a lakossági várakozások – nyolc egymást követő hónapban érezhető jelentős javulás után – augusztusban valamelyest romlottak, így a GKI fogyasztói bizalmi indexe csaknem 4 ponttal csökkent júliushoz képest. A visszaesés mögött a bizalmi mutató mind a négy részindexének apadása érhető tetten.

A lakosság körében a legnagyobb mértékben az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése gyengült: ez az alindex egyetlen hónap alatt 9 ponttal esett vissza. A háztartások elmúlt egy év pénzügyi helyzetét tükröző index 5 ponttal, a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozásokat jelző mutató pedig 4 ponttal csökkent. A nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 2 ponttal lett kisebb a júliusinál.

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