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finomító
Grád Ottó
Hormuzi-szoros
gázolaj
Mol

Fontos fordulat: olcsóbb a gázolaj: egy remélt eseményt is beárazhatott a piac

A nemzetközi és a hazai események is a stabil üzemanyag-ellátásnak és az árak kezelhető szinten maradásának kedveznek – mondta a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Miközben egyre esélyesebb a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszálíltást is érintő politikai helyzet rendezése, várhatóan heteken belül újra teljes kapacitásal termel a Mol százhalombattai finomítója. Nőhet a gázolaj és a benzin hazai előállítása.
B. H. L.
2026.08.28., 10:31

Az elmúlt hetek emelkedése után kedvezőbb irányba fordultak a nemzetközi üzemanyagpiaci folyamatok. A gázolaj ára jelentősen csökkent, a benzin esetében is változott az eddigi tendencia. A dízel árcsökkenését elsősorban a nemzetközi jegyzésárak mérséklődése és a forint dollárral szembeni erősödése támogatja a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) értékelése szerint. Grád Ottót, a szövetség főtitkára a nemzetközi folyamatok mellett a hazai üzemanyagpiacot érő hazai tényezők alakulásáról is kérdezte. Mint megtudtuk, más, belföldi oka is lehet az árak kedvező hazai alakulásának.

gázolaj
Hamarosan több belföldi gázolaj érkezik a piacra, a nyersolajimport rendben zajlik/Fotó: Németh Dániel

Kedveznek a körülmények a gázolaj piacának

Az említett nemzetközi állapot az, hogy az olajárak augusztus 27-én tovább estek, mégpedig az ázsiai kereskedésben hordónként több mint egy dollárral. Ezzel folytatták az előző napok csökkenő tendenciáját. „A piac egyre inkább arra számít – magyarázta Grád Ottó –, hogy a diplomáciai egyeztetések előrelépést hozhatnak, és javulhatnak a Közel-Keletről érkező olajszállítás feltételei."

A legfontosabb fejlemény a Hormuzi-szoros helyzetének lehetséges rendezése. Irán és Omán a hírek szerint egy olyan megállapodás részletein dolgozik, amely megoldhatja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal használatát. A szoros hajóforgalma szerdán már enyhén emelkedett, ami szintén hozzájárult a piaci optimizmushoz.

A diplomáciai rendezés esélyét erősíti, hogy

  • Katar miniszterelnöke csütörtökön Iránba tárgyalt a közel hat hónapja tartó konfliktus lezárásáról.
  • Az Egyesült Államok mintegy egy hónapja felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, miközben továbbra is gazdasági nyomást gyakorol Teheránra.
  • A hét elején bejelentett új amerikai szankciókat ugyanakkor a piac a vártnál kevésbé szigorúnak ítélte, ami szintén lefelé hatott az olaj- és dízelárakra.

Enyhülhetnek az ellátási kockázatok

Az elmúlt hónapokban a korlátozott hajóforgalom és a szállítmányokat érő támadások jelentős kockázati prémiumot építettek be az olaj és az olajtermékek árába. A hajóforgalom normalizálódása mérsékelhetné ezt a prémiumot, és javíthatná a közel-keleti energiahordozók világpiaci elérhetőségét. 

A helyzet ugyanakkor továbbra is bizonytalan.

 A szemben álló felek között jelentős nézetkülönbségek maradtak, miközben Irán továbbra is fellép a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében közlekedő hajókkal szemben. A piac ezért jelenleg elsősorban a diplomáciai rendezés lehetőségét árazza, miközben a geopolitikai kockázatok nem szűntek meg.

Várja a piac a százhalombattai újraindítást

A dízelárak hazai csökkenésének lehet egy másik oka is Grád Ottó szerint. Úgy tűnik, a nagykereskedelmi piac már beárazta, hogy a Mol ígérete szerint szeptember közepétől, vagy második felétől újra teljes kapacitással működik a százhalombattai olajfinomító, amelynek kibocsásátása egy múlt évi tűzeset miatt csökkent. A benzin- és gázolaj belföldi termelésének növelése mindenképpen gazdaságosabb, mint külföldről behozni az üzemanyagot.

 A teljes kapacitással folyó százhalombattai termelés fontos fizikai eleme a hazai ellátásnak. 

Nő az ellátásbiztonság és csökken az ellátis kockázat.

Szépen érkezik a nyersolaj

Mindazonáltal ilyen kockázat most nemigen van: Grád Ottónak nincs információja arról, hogy bármi probléma lenne a nyersolaj vezetékes behozatalával. A nagyobb tétel Ukrajnán át Oroszországból érkezik, a kisebb Horvátországon keresztül a világpiac bármely részéről. A MÁSZ főtitkára emellett emlékeztetett, hogy az Oroszország elleni uniós szankciók a vezetékes kőolajexportot nem tiltják, Oroszországnak pedig, bevételei érdekében fontos, hogy minél magsabb szinten tartsa a kőolajkivitelét. Az Ukrajnával folyó háború során ugyanis sok olajfeldolgozója megsérült, már a belföldi üzemanyagellátás is probléma számára, olajterméket pedig nem, vagy alig tud exportálni.

Van azért némi felhő

A Világgazdaság azonban a napokban beszámolt egy olyan üzenetváltásról is, amely nyomasztó árnyat vethet a magyar-orosz energiabarátságra. Miután ugyanis az új magyar kormány Oroszországot Magyarországra, Európára és a globális rendszerre nézve fenyegetésként azonosította Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor jelezte: a fenyegetés kérdésében éppen Magyarország múltja ad okot az aggodalomra. Magyarország ugyanis a második világháborúban a náci Németország oldalán támadta meg a Szovjetuniót, és Dzsabarov szerint Budapest mára megfeledkezett erről a történelmi múltról.

 

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