Fontos fordulat: olcsóbb a gázolaj: egy remélt eseményt is beárazhatott a piac

Az elmúlt hetek emelkedése után kedvezőbb irányba fordultak a nemzetközi üzemanyagpiaci folyamatok. A gázolaj ára jelentősen csökkent, a benzin esetében is változott az eddigi tendencia. A dízel árcsökkenését elsősorban a nemzetközi jegyzésárak mérséklődése és a forint dollárral szembeni erősödése támogatja a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) értékelése szerint. Grád Ottót, a szövetség főtitkára a nemzetközi folyamatok mellett a hazai üzemanyagpiacot érő hazai tényezők alakulásáról is kérdezte. Mint megtudtuk, más, belföldi oka is lehet az árak kedvező hazai alakulásának.

Hamarosan több belföldi gázolaj érkezik a piacra, a nyersolajimport rendben zajlik/Fotó: Németh Dániel

Kedveznek a körülmények a gázolaj piacának

Az említett nemzetközi állapot az, hogy az olajárak augusztus 27-én tovább estek, mégpedig az ázsiai kereskedésben hordónként több mint egy dollárral. Ezzel folytatták az előző napok csökkenő tendenciáját. „A piac egyre inkább arra számít – magyarázta Grád Ottó –, hogy a diplomáciai egyeztetések előrelépést hozhatnak, és javulhatnak a Közel-Keletről érkező olajszállítás feltételei."

A legfontosabb fejlemény a Hormuzi-szoros helyzetének lehetséges rendezése. Irán és Omán a hírek szerint egy olyan megállapodás részletein dolgozik, amely megoldhatja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal használatát. A szoros hajóforgalma szerdán már enyhén emelkedett, ami szintén hozzájárult a piaci optimizmushoz.

A diplomáciai rendezés esélyét erősíti, hogy

Katar miniszterelnöke csütörtökön Iránba tárgyalt a közel hat hónapja tartó konfliktus lezárásáról.

Az Egyesült Államok mintegy egy hónapja felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, miközben továbbra is gazdasági nyomást gyakorol Teheránra.

A hét elején bejelentett új amerikai szankciókat ugyanakkor a piac a vártnál kevésbé szigorúnak ítélte, ami szintén lefelé hatott az olaj- és dízelárakra.

Enyhülhetnek az ellátási kockázatok

Az elmúlt hónapokban a korlátozott hajóforgalom és a szállítmányokat érő támadások jelentős kockázati prémiumot építettek be az olaj és az olajtermékek árába. A hajóforgalom normalizálódása mérsékelhetné ezt a prémiumot, és javíthatná a közel-keleti energiahordozók világpiaci elérhetőségét.

A helyzet ugyanakkor továbbra is bizonytalan.

A szemben álló felek között jelentős nézetkülönbségek maradtak, miközben Irán továbbra is fellép a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében közlekedő hajókkal szemben. A piac ezért jelenleg elsősorban a diplomáciai rendezés lehetőségét árazza, miközben a geopolitikai kockázatok nem szűntek meg.