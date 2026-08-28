Fontos fordulat: olcsóbb a gázolaj: egy remélt eseményt is beárazhatott a piac
Az elmúlt hetek emelkedése után kedvezőbb irányba fordultak a nemzetközi üzemanyagpiaci folyamatok. A gázolaj ára jelentősen csökkent, a benzin esetében is változott az eddigi tendencia. A dízel árcsökkenését elsősorban a nemzetközi jegyzésárak mérséklődése és a forint dollárral szembeni erősödése támogatja a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) értékelése szerint. Grád Ottót, a szövetség főtitkára a nemzetközi folyamatok mellett a hazai üzemanyagpiacot érő hazai tényezők alakulásáról is kérdezte. Mint megtudtuk, más, belföldi oka is lehet az árak kedvező hazai alakulásának.
Kedveznek a körülmények a gázolaj piacának
Az említett nemzetközi állapot az, hogy az olajárak augusztus 27-én tovább estek, mégpedig az ázsiai kereskedésben hordónként több mint egy dollárral. Ezzel folytatták az előző napok csökkenő tendenciáját. „A piac egyre inkább arra számít – magyarázta Grád Ottó –, hogy a diplomáciai egyeztetések előrelépést hozhatnak, és javulhatnak a Közel-Keletről érkező olajszállítás feltételei."
A legfontosabb fejlemény a Hormuzi-szoros helyzetének lehetséges rendezése. Irán és Omán a hírek szerint egy olyan megállapodás részletein dolgozik, amely megoldhatja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal használatát. A szoros hajóforgalma szerdán már enyhén emelkedett, ami szintén hozzájárult a piaci optimizmushoz.
A diplomáciai rendezés esélyét erősíti, hogy
- Katar miniszterelnöke csütörtökön Iránba tárgyalt a közel hat hónapja tartó konfliktus lezárásáról.
- Az Egyesült Államok mintegy egy hónapja felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, miközben továbbra is gazdasági nyomást gyakorol Teheránra.
- A hét elején bejelentett új amerikai szankciókat ugyanakkor a piac a vártnál kevésbé szigorúnak ítélte, ami szintén lefelé hatott az olaj- és dízelárakra.
Enyhülhetnek az ellátási kockázatok
Az elmúlt hónapokban a korlátozott hajóforgalom és a szállítmányokat érő támadások jelentős kockázati prémiumot építettek be az olaj és az olajtermékek árába. A hajóforgalom normalizálódása mérsékelhetné ezt a prémiumot, és javíthatná a közel-keleti energiahordozók világpiaci elérhetőségét.
A helyzet ugyanakkor továbbra is bizonytalan.
A szemben álló felek között jelentős nézetkülönbségek maradtak, miközben Irán továbbra is fellép a Perzsa-öbölben és a Hormuzi-szoros térségében közlekedő hajókkal szemben. A piac ezért jelenleg elsősorban a diplomáciai rendezés lehetőségét árazza, miközben a geopolitikai kockázatok nem szűntek meg.
Várja a piac a százhalombattai újraindítást
A dízelárak hazai csökkenésének lehet egy másik oka is Grád Ottó szerint. Úgy tűnik, a nagykereskedelmi piac már beárazta, hogy a Mol ígérete szerint szeptember közepétől, vagy második felétől újra teljes kapacitással működik a százhalombattai olajfinomító, amelynek kibocsásátása egy múlt évi tűzeset miatt csökkent. A benzin- és gázolaj belföldi termelésének növelése mindenképpen gazdaságosabb, mint külföldről behozni az üzemanyagot.
A teljes kapacitással folyó százhalombattai termelés fontos fizikai eleme a hazai ellátásnak.
Nő az ellátásbiztonság és csökken az ellátis kockázat.
Szépen érkezik a nyersolaj
Mindazonáltal ilyen kockázat most nemigen van: Grád Ottónak nincs információja arról, hogy bármi probléma lenne a nyersolaj vezetékes behozatalával. A nagyobb tétel Ukrajnán át Oroszországból érkezik, a kisebb Horvátországon keresztül a világpiac bármely részéről. A MÁSZ főtitkára emellett emlékeztetett, hogy az Oroszország elleni uniós szankciók a vezetékes kőolajexportot nem tiltják, Oroszországnak pedig, bevételei érdekében fontos, hogy minél magsabb szinten tartsa a kőolajkivitelét. Az Ukrajnával folyó háború során ugyanis sok olajfeldolgozója megsérült, már a belföldi üzemanyagellátás is probléma számára, olajterméket pedig nem, vagy alig tud exportálni.
Van azért némi felhő
A Világgazdaság azonban a napokban beszámolt egy olyan üzenetváltásról is, amely nyomasztó árnyat vethet a magyar-orosz energiabarátságra. Miután ugyanis az új magyar kormány Oroszországot Magyarországra, Európára és a globális rendszerre nézve fenyegetésként azonosította Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor jelezte: a fenyegetés kérdésében éppen Magyarország múltja ad okot az aggodalomra. Magyarország ugyanis a második világháborúban a náci Németország oldalán támadta meg a Szovjetuniót, és Dzsabarov szerint Budapest mára megfeledkezett erről a történelmi múltról.