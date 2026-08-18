Ízekre szedték Kapitány István bejelentését a gázvásárlásról: a szakértő alaposan helyretette, mire gondolhatott a miniszter – "Nagyon téved"
A magyar földgázellátás fizikai biztonsága jelenleg biztosítottnak látszik, a tél azonban komoly árkockázatokat tartogathat – állítja Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Hortay Olivér szerint ugyanakkor a kormányzati helyzetértékelésből fontos részletek maradtak ki: a hazai gáztárolók töltöttsége ugyan meghaladja az uniós átlagot, de az idei betárolás üteme és az európai energiapiaci környezet miatt korántsem lehet hátradőlni.
Nem a gázhiány, hanem az ár lehet a probléma
Kapitány bejegyzésében azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint emiatt egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat.
A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor maga Kapitány is egyértelműen azt írta, hogy az biztosított.
Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett több nem orosz forráshoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.
A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezné. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.
Kapitány ebből azt a következtetést vonta le, hogy mennyiségi ellátási probléma jelenleg nincs. A problémát szerinte az előzetes árlekötések időtávja okozza. A miniszter azt írta, hogy az előző kormány csak 2026 végéig biztosított árkockázati fedezetet, miközben a téli szezon legnagyobb fogyasztású hónapjai már 2027-re esnek.
Hortay szerint a teljes kép ennél árnyaltabb
Hortay Olivér korábbi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani. Kapitány azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével.
A gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).
Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot) – folytatja a bejegyzését.
Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható). Ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az még inkább a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie (egy újabb jel, ami azt mutatja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést). Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd.
Az elemző szerint annak, hogy gázválság jöhet, hónapok óta (az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta) látni lehet a jeleit. A szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet. Az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében volt egy kegyelmi időszak, amikor a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre („lekötni a gázt”). Erre is sokan figyelmeztettek, amit a Tisza akkor még rendszeresen „riogatásnak” minősített. Az iráni eszkaláció után egy újabb (a korábbiaknál kisebb, de számottevő) korrekció történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolták Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést. A felszólalást akkor egy semmitmondó válasszal ütötte el.
Hortay szerint a miniszter a mostani posztjával beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel. Ami még aggasztóbb, hogy most is csak azt jelentette be, hogy „átfogó stratégiát” kezdenek el kidolgozni, azaz még jó ideig nem várható semmiféle konkrét lépés. Eközben az európai gáztárolók szezonális töltöttsége egyre jobban elmarad a korábbi évektől, az árak növekednek, az iráni háború eszkalációs esélye fokozódik – azaz az árrobbanás kockázata is egyre nagyobb. Nem babra megy a játék: a további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre. Márpedig ha Kapitány azt gondolja, hogy a növekvő rezsiköltségek visszamutogatással elrendezhetők, nagyon téved – zárta bejegyzését Hortay Olivér.
Európában is lassan töltik a tárolókat
Az idei betárolási szezon Európa nagy részén gyengébben halad a korábbi években megszokottnál. Az uniós gáztárolók átlagos töltöttsége mintegy 58 százalék, ami az év ezen szakaszában 2011 óta a legalacsonyabb érték. Ennek hátterében a közel-keleti feszültségek miatt akadozó cseppfolyósgáz-szállítások és más piaci nehézségek állnak. Összehasonlításképpen 2022 augusztusának elején nagyjából 72 százalékos volt az uniós töltöttség, 2023-ban pedig már 90 százalék körül járt. A következő két évben szintén a kijelölt határidő előtt sikerült elérni az előírt készletszinteket.
Magyarországon is lassabban indult a betárolás, a hazai tárolók töltöttsége jelenleg valamivel 62 százalék fölött áll. Ez magasabb az uniós átlagnál.
Az európai adatokból az is látszik, hogy a tárolók töltöttségét önmagában félrevezető lenne az ellátásbiztonság mércéjeként használni. Egy olyan ország, amely kevés gázt fogyaszt, jelentős saját termeléssel rendelkezik vagy közvetlenül hozzáfér LNG-terminálokhoz, kisebb készlettel is kedvező helyzetben lehet.
Magyarország helyzetét nem kizárólag a tárolók 62 százalék fölötti töltöttsége határozza meg. Az ország több irányból tud gázt fogadni, és a tárolt készlet mellett folyamatos hazai termelésre is támaszkodhat. A tárolt mennyiség jelenleg a magyar éves gázigény mintegy 44,5 százalékának felel meg. Ezt az adatot ugyanakkor az is árnyalja, hogy a magyarországi létesítményekben Szerbia számára is tárolnak gázt, vagyis a fizikailag Magyarországon lévő teljes készlet nem kizárólag a hazai fogyasztást szolgálja.