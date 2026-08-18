Ízekre szedték Kapitány István bejelentését a gázvásárlásról: a szakértő alaposan helyretette, mire gondolhatott a miniszter – "Nagyon téved"

A magyar földgázellátás fizikai biztonsága jelenleg biztosítottnak látszik, a tél azonban komoly árkockázatokat tartogathat – állítja Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Hortay Olivér szerint ugyanakkor a kormányzati helyzetértékelésből fontos részletek maradtak ki: a hazai gáztárolók töltöttsége ugyan meghaladja az uniós átlagot, de az idei betárolás üteme és az európai energiapiaci környezet miatt korántsem lehet hátradőlni.

A magyar földgázellátás fizikai biztonsága jelenleg biztosítottnak látszik/Fotó: KOVACS KRISZTIAN / Kapitány István / Facebook

Nem a gázhiány, hanem az ár lehet a probléma

Kapitány bejegyzésében azt állította, hogy az előző kormány 2026 végéig gondoskodott az árak előzetes lekötéséről, a tél leghidegebb hónapjaira viszont már nem. Értékelése szerint emiatt egy esetleges piaci árugrás közvetlenül terhelhetné a költségvetést, végső soron pedig a családokat és a vállalkozásokat.

A gázellátás fizikai biztonságáról ugyanakkor maga Kapitány is egyértelműen azt írta, hogy az biztosított.

Ezt támasztja alá az ország tárolói helyzete és importinfrastruktúrája is: Magyarország az orosz vezetékes gáz mellett több nem orosz forráshoz és több szállítási útvonalhoz is hozzáfér.

A miniszter állítása szerint a hazai tárolókban jelenleg annyi földgáz van, amennyi a téli fogyasztás közel 70 százalékát fedezné. A szezon kezdetére ezt majdnem 90 százalékra emelnék, miközben a tárolt készletet kiegészíti a magyarországi kitermelés és a folyamatos import.

Kapitány ebből azt a következtetést vonta le, hogy mennyiségi ellátási probléma jelenleg nincs. A problémát szerinte az előzetes árlekötések időtávja okozza. A miniszter azt írta, hogy az előző kormány csak 2026 végéig biztosított árkockázati fedezetet, miközben a téli szezon legnagyobb fogyasztású hónapjai már 2027-re esnek.

Hortay szerint a teljes kép ennél árnyaltabb

Hortay Olivér korábbi Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani. Kapitány azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével.

A gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

Az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon (azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot) – folytatja a bejegyzését.