Már tudjuk: Magyar Péter felhívása ennyivel mar a gazdaságba – „roppant feszült a helyzet”

Az energiavészhelyzet már a gazdasági növekedést is fékezheti, hetente a GDP 0,1 százaléka is elveszhet, összefüggésben a Paksi Atomerőmű energiatermelésének szinte teljes kiesésével – erre hívja fel a figyelmet Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója elemzésében, aki szerint a jelenlegi helyzetben a Paksi Atomerőmű termelésének csaknem teljes kiesése miatt rendkívül feszült villamosenergia-ellátási környezet alakult ki. Az elemző szerint a gazdasági szereplők által önként vállalt fogyasztáscsökkentések jelentősen mérséklik a hálózat terhelését, és segítenek elkerülni az egyoldalú fogyasztói lekapcsolásokat, melyekre akár sor is kerülhet a Paksi Atomerőmű szinte teljes kiesése miatti „roppant feszült helyzetben”.

Az energiafelhasználás drasztikus visszafogása látszik az adatokban, de az áramfogyasztás visszaesése a paksi termelés szinte teljes kiesésével nagyot üthet a GDP-n

Fotó: Mirkó István / MW

Látványosan visszaesett az áramfogyasztás, az átrendeződés kihat a GDP-re

A gazdasági hatások számszerűsítése ugyanakkor nem egyszerű feladat, hiszen azt is meg kell becsülni, hogy mekkora lenne az ország villamosenergia-fogyasztása korlátozások nélkül. Ezt jelentősen befolyásolja a nyári hőség, a hétvégi alacsonyabb fogyasztás, valamint a szokásos nyári ipari leállások is.

Egy hét lehet a választóvonal: eddig még ledolgozható lehet a veszteség, utána azonban már látványosan sérülhet a magyar gazdaság. A következmények a gyárkapuktól egészen a forint árfolyamáig érhetnek. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemző beszélt arról, hogy mekkora árat fizethet Magyarország a paksi energiatermelés esetleges kieséséért – részleteket erről összeállításunkban olvashat.

Árokszállási Zoltán elemzésében egy egyszerű modell segítségével becsülte meg azt a hipotetikus fogyasztási pályát, amely önkéntes visszafogások nélkül alakulhatott volna ki. A számítás a napi középhőmérsékletet, illetve azt veszi figyelembe, hogy munkanapról vagy hétvégéről van-e szó.

A modell alapján 21 Celsius-fok felett minden egyes további fok körülbelül 3 gigawattórával növeli a napi villamosenergia-fogyasztást, míg a hétvégi napok átlagosan 15 gigawattórával alacsonyabb terhelést eredményeznek.

Az eredmények szerint a július 28. óta eltelt időszakban a tényleges fogyasztás 4,9–10,6 százalékkal maradt el attól a szinttől, amely a modell alapján várható lett volna. Ez arra utal, hogy az önkéntes energia-megtakarítások érdemben csökkentették a villamosenergia-igényt.

A villamosenergia-felhasználás csökkenése ugyanakkor a gazdasági teljesítményre is hatással van.

Az elemzés egy korábbi magyar kutatás eredményeit idézi, amely szerint az elektromosenergia-kínálat 1 százalékos visszaesése 0,25–0,43 százalékkal mérsékelheti a GDP-t.