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GDP
energiaválság
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elemzés

Már tudjuk: Magyar Péter felhívása ennyivel mar a gazdaságba – „roppant feszült a helyzet”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az elmúlt napok energiavészhelyzete nemcsak az áramellátás biztonságát állította komoly próbatétel elé, hanem már a gazdasági növekedésre is érezhető hatást gyakorolhat. Az önkéntes fogyasztáscsökkentések ugyan hozzájárulnak ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer elkerülje a kényszerű korlátozásokat vagy akár egy súlyosabb rendszerleállást, mindennek azonban ára van: a vállalatok alkalmazkodása rövid távon visszafoghatja a GDP növekedését, sőt, elvehet abból.
VG
2026.08.05, 11:23
Frissítve: 2026.08.05, 11:38

Az energiavészhelyzet már a gazdasági növekedést is fékezheti, hetente a GDP 0,1 százaléka is elveszhet, összefüggésben a Paksi Atomerőmű energiatermelésének szinte teljes kiesésével – erre hívja fel a figyelmet Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának igazgatója elemzésében, aki szerint a jelenlegi helyzetben a Paksi Atomerőmű termelésének csaknem teljes kiesése miatt rendkívül feszült villamosenergia-ellátási környezet alakult ki. Az elemző szerint a gazdasági szereplők által önként vállalt fogyasztáscsökkentések jelentősen mérséklik a hálózat terhelését, és segítenek elkerülni az egyoldalú fogyasztói lekapcsolásokat, melyekre akár sor is kerülhet a Paksi Atomerőmű szinte teljes kiesése miatti „roppant feszült helyzetben”.

paksduna, gdp
Az energiafelhasználás drasztikus visszafogása látszik az adatokban, de az áramfogyasztás visszaesése a paksi termelés szinte teljes kiesésével nagyot üthet a GDP-n
Fotó: Mirkó István / MW

Látványosan visszaesett az áramfogyasztás, az átrendeződés kihat a GDP-re

A gazdasági hatások számszerűsítése ugyanakkor nem egyszerű feladat, hiszen azt is meg kell becsülni, hogy mekkora lenne az ország villamosenergia-fogyasztása korlátozások nélkül. Ezt jelentősen befolyásolja a nyári hőség, a hétvégi alacsonyabb fogyasztás, valamint a szokásos nyári ipari leállások is.

Egy hét lehet a választóvonal: eddig még ledolgozható lehet a veszteség, utána azonban már látványosan sérülhet a magyar gazdaság. A következmények a gyárkapuktól egészen a forint árfolyamáig érhetnek. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemző beszélt arról, hogy mekkora árat fizethet Magyarország a paksi energiatermelés esetleges kieséséért – részleteket erről összeállításunkban olvashat.

Árokszállási Zoltán elemzésében egy egyszerű modell segítségével becsülte meg azt a hipotetikus fogyasztási pályát, amely önkéntes visszafogások nélkül alakulhatott volna ki. A számítás a napi középhőmérsékletet, illetve azt veszi figyelembe, hogy munkanapról vagy hétvégéről van-e szó.

A modell alapján 21 Celsius-fok felett minden egyes további fok körülbelül 3 gigawattórával növeli a napi villamosenergia-fogyasztást, míg a hétvégi napok átlagosan 15 gigawattórával alacsonyabb terhelést eredményeznek.

Az eredmények szerint a július 28. óta eltelt időszakban a tényleges fogyasztás 4,9–10,6 százalékkal maradt el attól a szinttől, amely a modell alapján várható lett volna. Ez arra utal, hogy az önkéntes energia-megtakarítások érdemben csökkentették a villamosenergia-igényt.

A villamosenergia-felhasználás csökkenése ugyanakkor a gazdasági teljesítményre is hatással van.

Az elemzés egy korábbi magyar kutatás eredményeit idézi, amely szerint az elektromosenergia-kínálat 1 százalékos visszaesése 0,25–0,43 százalékkal mérsékelheti a GDP-t.

A vállalatok alkalmazkodása nagyobb gazdasági veszteséget okozhat

A hatás nagysága attól függ, hogy a fogyasztáscsökkentés elsősorban a háztartásoknál vagy a vállalkozásoknál jelentkezik. Mivel a kormányzati tájékoztatás szerint a cégek több mint 600 megawattnyi önkéntes fogyasztáscsökkentést vállaltak, a gazdasági következmények inkább a kedvezőtlenebb forgatókönyv felé mutathatnak.

A számítások szerint, ha az elmúlt napokban tapasztalt fogyasztás-visszafogás egy teljes éven át fennmaradna, akkor a magyar GDP 1,4–4,6 százalékkal is alacsonyabb lehetne annál, mint ami korlátozások nélkül várható lenne. 

Heti bontásban ez kedvezőtlen esetben megközelítheti a GDP 0,1 százalékát.

Az MBH Bank Elemzési Centrumának értékelése ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eredményeket óvatosan kell értelmezni. A becslés nem veszi teljes mértékben figyelembe például a július–augusztusi időszakra jellemző ipari leállásokat, amelyek önmagukban is mérséklik az áramfelhasználást.

Ennek ellenére az elemzés szerint a június végi hőkupola idején mért napi fogyasztás a mostani értékeknél 15–20 gigawattórával magasabb volt, ami arra utal, hogy jelenleg valóban jelentős mértékű fogyasztás-visszafogás történik.

További kockázatot jelent, hogy a kieső paksi termelést a rendszer kénytelen jóval drágább villamosenergia-importtal pótolni, ami növeli az ország energiaellátásának költségeit, és közvetve tovább ronthatja a gazdasági teljesítményt.

A szárazság is tovább ronthatja a helyzetet

Az energiaválság mellett a rendkívüli szárazság is egyre nagyobb gazdasági kockázatot jelent. Az elemzés szerint az aszály 

  • visszavetheti a mezőgazdasági terméshozamokat, 
  • miközben az alacsony dunai vízállás és a hőség a turizmusra is negatív hatást gyakorolhat.

A szakértő összességében úgy véli, hogy 

az áramhiány és a szárazság együttesen jelenleg heti szinten nagyjából a GDP 0,1 százalékának megfelelő veszteséget okozhat.

Az MBH Bank egyelőre fenntartja 1,6 százalékos idei GDP-növekedési előrejelzését, ugyanakkor figyelmeztet: ha az áramellátási problémák a következő hetekben sem rendeződnek, akkor több tized százalékponttal lefelé kell módosítani az idei gazdasági növekedési várakozást. A következő időszak kilátásait így elsősorban az időjárás alakulása, valamint a Duna vízszintjének változása határozhatja meg.

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