Gripen-baleset: rémítő pillanatokról számolt be Ruszin-Szendi Romulusz – elsötétültek a kijelzők, már a földről katapultált a pilóta

Új részleteket közölt a Szolnoknál lezuhant magyar Gripen utolsó perceiről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a Retro Rádió Bochkor című műsorában. Elmondása szerint a két pilóta nagy sebességű elfogást gyakorolt, a feladatot mindkét irányban végrehajtották, majd a második manőver után folyamatosan hibaüzenetek jelentek meg a 31-es oldalszámú gép pilótafülkéjében.

A meghibásodott Gripent a másik repülőgép pilótája vezette el Szolnokig / Fotó: Anadolu via AFP

Ezt követően a kijelzők nem működtek, így a pilóta nem látta többek között a sebességét és a repülési magasságát. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem feltétlenül teljes elektronikai leállás történt, hiszen a rádiókapcsolat megmaradt, a vadászgép pedig továbbra is irányítható volt.

A meghibásodott Gripent a másik repülőgép pilótája vezette el Szolnokig: hol előtte, hol mögötte repülve mutatta társának a szükséges irányt és sebességet. Azért nem Kecskemét mellett döntöttek, mert Szolnok közelebb volt, és így csökkenthették annak kockázatát, hogy a gép lakott területre zuhanjon.

A kifutópályán tért ki jobbra a Gripen

A pilóta a műszaki hiba ellenére megpróbálta megmenteni a hozzávetőleg harmincmilliárd forint értékű vadászgépet, és eljutott vele a szolnoki kifutópályáig.

A Gripen már a betonon haladt, amikor jobbra kitört, a pilóta pedig csak ekkor katapultált.

A kitérés okát és azt, hogy a futóművek megfelelően működtek-e, a vizsgálatnak kell tisztáznia.

A katapultálás a betonhoz közel történt, a pilóta pedig ugyancsak a kemény burkolatra érkezett. A miniszter szerint a katapultülés körülbelül 18–20 G terhelést jelenthet a gerincnek, amelyet az ernyő kinyílása és a földet érés újabb erőhatása követett. A tapasztalt, több mint kétezer repült órával rendelkező pilótát kórházban vizsgálják, végtagjait ugyanakkor tudja mozgatni.

A kiképzési repüléseket a vizsgálat idejére leállították, a fegyveres készültséget azonban továbbra is ellátják a magyar Gripenek. Svéd szakemberek is bekapcsolódnak a kivizsgálásba, a gép pótlásáról pedig csak az okok feltárása után kezdődhetnek érdemi tárgyalások – mondta Ruszin-Szendi Romulusz.