Deviza
EUR/HUF364,43 +0,07% USD/HUF316,26 +0,09% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,6 +0,02% RON/HUF69,59 +0,03% CZK/HUF15,04 +0,06% EUR/HUF364,43 +0,07% USD/HUF316,26 +0,09% GBP/HUF426,62 +0,04% CHF/HUF388,5 0% PLN/HUF84,6 +0,02% RON/HUF69,59 +0,03% CZK/HUF15,04 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fogyasztóvédelem
étrend-kiegészítő
GVH

Fogyást ígérő csodaszerre csapott le a GVH – ne dőljünk be a hangzatos reklámnak!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megtéveszthették a vásárlókat: fogyást ígértek a Vertim termékekkel. A GVH megindította a versenyfelügyeleti eljárást.
VG
2026.08.11, 14:58
Frissítve: 2026.08.11, 14:58

Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálja az SD Kft. „Vertim” étrend-kiegészítő termékének népszerűsítése során alkalmazott állításokat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Keddi közleményük szerint a versenyhatóság észlelte ugyanis, hogy a szóban forgó vállalat a termék használata által elérhető súlycsökkenés ütemére és mértékére utaló, így az ágazati szabályozásra figyelemmel tilalmazott üzenetet közvetítő állításokkal népszerűsítette az étrend-kiegészítőt.

étrendkiegészítő, étrend kiegészítő GVH
Fogyást ígértek a termékekkel, vizsgálódik a GVH / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A cég a termékeit olyan üzenetekkel hirdette, mint „[...] 2 hónap alatt 8 kilót, míg [...] 36 kilótól szabadult meg a Vertim testsúlycsökkentő mátrix segítségével” valamint olyan, az irányadó ágazati rendelkezéseknek nem megfelelő egészségre vonatkozó állításokkal népszerűsítette a terméket, mint „gátolja a cukrok felszívódását”, „az édességek és szénhidrátok utáni vágyat csökkenti”, illetve „méregtelenítő”.

A fenti gyakorlatokkal az SD Kft. valószínűsíthetően megtévesztette a fogyasztókat.

A GVH közleménye hangsúlyozta, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás jogsértést követett el. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés(ek) bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tudatosságra szólít fel a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal nagy hangsúlyt helyez az élelmiszerek, azon belül pedig kiemelten az étrend-kiegészítők reklámozása során alkalmazható egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állítások közzétételével kapcsolatos piaci jelzések vizsgálatára, és az ilyen tárgyú versenyfelügyeleti eljárások lefolytatására. A GVH kiterjedt eljárási tapasztalatai alapján a cégek előszeretettel alkalmaznak ilyen üzeneteket, azonban gyakran vétenek hibákat és követnek el jogsértéseket azok kialakítása során.

A versenyhatóság 2026 áprilisában tájékoztatót tett közzé, mellyel célja, hogy segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat az egészségre, tápanyag-összetételre és gyógyhatásra vonatkozó állítások szabályrendszerének átlátásában. A GVH a tájékoztatóban többek között arra is kitér, miszerint tilos minden olyan egészségre vonatkozó állítás, amely a súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utal.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu