Fogyást ígérő csodaszerre csapott le a GVH – ne dőljünk be a hangzatos reklámnak!

Versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálja az SD Kft. „Vertim” étrend-kiegészítő termékének népszerűsítése során alkalmazott állításokat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Keddi közleményük szerint a versenyhatóság észlelte ugyanis, hogy a szóban forgó vállalat a termék használata által elérhető súlycsökkenés ütemére és mértékére utaló, így az ágazati szabályozásra figyelemmel tilalmazott üzenetet közvetítő állításokkal népszerűsítette az étrend-kiegészítőt.

Fogyást ígértek a termékekkel, vizsgálódik a GVH / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A cég a termékeit olyan üzenetekkel hirdette, mint „[...] 2 hónap alatt 8 kilót, míg [...] 36 kilótól szabadult meg a Vertim testsúlycsökkentő mátrix segítségével” valamint olyan, az irányadó ágazati rendelkezéseknek nem megfelelő egészségre vonatkozó állításokkal népszerűsítette a terméket, mint „gátolja a cukrok felszívódását”, „az édességek és szénhidrátok utáni vágyat csökkenti”, illetve „méregtelenítő”.

A fenti gyakorlatokkal az SD Kft. valószínűsíthetően megtévesztette a fogyasztókat.

A GVH közleménye hangsúlyozta, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás jogsértést követett el. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés(ek) bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tudatosságra szólít fel a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal nagy hangsúlyt helyez az élelmiszerek, azon belül pedig kiemelten az étrend-kiegészítők reklámozása során alkalmazható egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állítások közzétételével kapcsolatos piaci jelzések vizsgálatára, és az ilyen tárgyú versenyfelügyeleti eljárások lefolytatására. A GVH kiterjedt eljárási tapasztalatai alapján a cégek előszeretettel alkalmaznak ilyen üzeneteket, azonban gyakran vétenek hibákat és követnek el jogsértéseket azok kialakítása során.