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áfa

Ezeknek a gyógyszereknek csökken az áfája, most már magunk is megnézhetjük

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
2026. szeptember 1-jétől 0 százalékra csökken a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek, valamint a humán gyógyászati célú magisztrális készítmények áfakulcsa. A változással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Pénzügyminisztérium közös tájékoztatóban foglalta össze.
VG
2026.08.25, 14:33
Frissítve: 2026.08.25, 14:42

A tájékoztatóból pontosan megtudható, hogy mely termékekre alkalmazható a nulla százalékos adómérték, és milyen feltételekkel kell azt figyelembe venni a gyakorlatban. Az új szabályokat ugyan elsősorban a gyógyszer-nagykereskedőknek, gyógyszertáraknak kell alkalmazniuk, azonban fogyasztóként is fontos megismerni, mely gyógyszerek részesülhetnek a kedvezményben –közölte a NAV kedden. 

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                                               Kiadta a NAV a tudnivalókat a gyógyszer 0 százalékos áfa köréről/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az írják: a fő szabály, hogy a 0 százalékos adómérték kizárólag a receptköteles gyógyszerekre alkalmazható. A vény nélkül is megvásárolható készítmények pedig még akkor sem árusíthatók 0 százalékos áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre azért, hogy a tb-támogatással olcsóbbak legyenek.

Van ugyanakkor a készítményeknek egy köre, ahol a vénykötelességtől függetlenül is 0 százalék lesz az áfa: a humán gyógyászati célú magisztrális készítményeknél – vagyis azoknál a termékeknél, amelyeket a gyógyszertárban készítenek el receptúra alapján. 

A kozmetikai, valamint az állategészségügyi célú magisztrális készítmények viszont továbbra is 27 százalékos áfamérték alá esnek. 

Részletes, szakmaibb magyarázatok is olvashatók a tájékoztatóban – például a speciális esetekről, a nagy- és kiskereskedelmi értékesítésről –, ezért az érintetteknek mindenképpen érdemes felkeresniük a NAV honlapját, még augusztus 31-ig.

Ahogy korábban megírtuk, a választási kampány egyik kiemelt ígérete volt a gyógyszerek áfa-jának csökkentése. Majd Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy szeptember 1-jétől áfamentessé válnak a vényköteles gyógyszerek. A változás várhatóan nem érinti a teljes gyógyszerpiacot: a vény nélkül kapható készítmények ára továbbra is változatlan maradhat. Magyar Péter az áfacsökkentéssel kapcsolatban akkor bejelentette: vannak garanciái annak, hogy ne legyenek burkolt áremelések. A vényköteles gyógyszereknél már most is szigorúan szabályozott az árazás, árváltozás csak a NEAK jóváhagyásával történhet. A gyógyszergyártók így nem fogják tudni a saját profitjukat növelni az áfacsökkentést követően. A Richter Gedeon Nyrt. a Világgazdaság megkeresésére korábban elmondta, hogy a bejelentett intézkedésnek nem lesz jelentős hatása a Richter hazai árbevételére, de egyértelműen pozitívumként értékelik, hogy a betegek terhei csökkennek.

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