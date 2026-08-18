Elárasztja az import a magyar gyümölcspiacot: durva áresés nyomasztja a gazdákat

Alaposan átrendeződött az idén a magyar gyümölcspiac: miközben több fontos gyümölcsfaj termése javult a rendkívül gyenge 2025-ös évhez képest, a kínálat bővülése és az import erősödése jelentősen lenyomta az árakat. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb zöldség-, gyümölcs- és borpiaci jelentése szerint az idei szezon egyik legfontosabb jellemzője, hogy a nagyobb árumennyiségből származó előny jelentős részét elviheti az árak zuhanása.

Elárasztja Magyarországot a külföldi gyümölcs. A legnagyobb áresés a barack esetében tapasztalható, Nem a csak az import, a nagyobb hazai termés is támogatja az árak mérséklődését Fotó: Havran Zoltán

A Budapesti Nagybani Piacon a nyári körte leggyakoribb termelői ára a 33. héten mindössze 350 forint volt kilogrammonként, 56 százalékkal maradva el az egy évvel korábbitól. A nyári almát 475 forintért, az Idared és a Jonagored fajtákat 400, a Goldent pedig 450 forintért kínálták.

A kajszi kilogrammonkénti 750 forintos ára csaknem 46 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi azonos heti szintnél. A hazai őszibarack két legfontosabb típusát 895 forintért árusították, ami megközelítőleg 40 százalékos éves áresést jelentett. A nektarin leggyakoribb ára 725 forint, a kisebb méretű kékszilváé 450, a Stanley szilváé pedig 725 forint volt.

Dől az országba a külföldi gyümölcs

A külkereskedelmi adatok alapján tovább nőtt Magyarország importfüggősége. A dinnyefélék nélküli gyümölcsbehozatal 2026 első fél évében 8,2 százalékkal, 176,1 ezer tonnára emelkedett. Ezzel párhuzamosan a kivitel 10,6 százalékkal, 28 ezer tonnára csökkent.

Az importérték 4,4 százalékkal, 113,2 milliárd forintra nőtt, miközben a gyümölcsexportból származó bevétel 13 százalékkal, 22,9 milliárd forintra esett. A két forgalmi irány közötti különbség így az első hat hónapban meghaladta a 90 milliárd forintot.

Különösen látványos az alma behozatalának növekedése. Friss fogyasztásra 22,1 ezer tonna alma érkezett az országba, 37 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában. Az ipari alma importja több mint kétszeresére, 1,9 ezer tonnára emelkedett.

Őszibarackból és nektarinból 4,55 ezer tonna volt a behozatal, ami 29 százalékos növekedés. A magyar kivitel ugyan több mint kétszeresére nőtt, de 329 tonnás mennyisége továbbra is eltörpült az import mellett. Az egész 2025-ös évben 15,4 ezer tonna őszibarack és nektarin érkezett Magyarországra, miközben az export mindössze 293,5 tonna volt.