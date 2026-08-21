Gyümölcsben úszik Európa, a magyar gazdák mégsem lehetnek nyugodtak

Élesen kettéválik az európai és a magyar gyümölcspiac idei teljesítménye. Miközben az Európai Unió meghatározó termelőországaiban helyreállt az őszibarack-, nektarin- és cseresznyetermés, Magyarországon a tavaszi fagy, az aszály, az öntözés hiánya és az ültetvényterület hosszú ideje tartó zsugorodása továbbra is visszafogja a kínálatot.

Átfogó reform nélkül, Magyarország gyümölcspiaci importfüggősége tovább növekedhet Fotó: Löffler Péter

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium külpiaci szolgálatának (USDA) legfrissebb uniós csonthéjasgyümölcs-jelentése szerint, az EU őszibarack- és nektarintermése a 2025-ös 3,13 millió tonnáról csaknem 3,49 millió tonnára emelkedhet. Ez több mint 11 százalékos növekedés, amely elsősorban a tavaly fagykárt szenvedett térségek helyreállásának, valamint a súlyos aszály elmaradásának köszönhető.

A termelés bővülését azonban nem a terület növekedése hajtja. Az őszibarack- és nektarinültetvények területe tovább csökken, mert a gazdálkodók egy része jövedelmezőbbnek vagy kevésbé munkaigényesnek tartott kultúrákra, például héjas gyümölcsökre vált. Az ágazatot

a növényvédelmi és környezetvédelmi előírások költségei,

a csomagolási követelmények,

a munkaerőhiány

és a generációváltás elakadása

is megterheli.

A magyar őszibarack csak félig állt talpra

Spanyolországban az őszibarack- és nektarintermés 6 százalékkal haladhatja meg a tavalyit, és 14 százalékkal az ötéves átlagot. Olaszországban mintegy 926 ezer, Görögországban 750 ezer tonnával számolnak, de Franciaországban is mérsékelt növekedés várható.

Magyarországon ezzel szemben az idei termés a jelentés szerint mindössze egy átlagos év körülbelül felét érheti el. Ez ugyan javulás a tavalyi, mindössze 10–20 százalékos termésszinthez képest, de nem jelent valódi helyreállást. Az ültetvényterület évek óta csökken, ezért még kedvezőbb időjárás mellett sem lehet gyorsan visszatérni a korábbi termésmennyiséghez.

A bővülő európai kínálat már az árakon is látható. Az uniós őszibarackárak a szezon elején még meghaladták a 300 eurót száz kilogrammonként, szemben a 220 eurós ötéves átlaggal. Június végére azonban az ár már az ötéves átlag alá, a tavalyi szintnél pedig jóval mélyebbre süllyedt.