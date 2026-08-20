Itt az Orbán-kormány egyik utolsó búcsúajándéka: mindenki másnál gyorsabban nőtt a magyar háztartások jövedelme az év elején
Kedvező hír érkezett a magyar gazdaságról, az év elején ugyanis az összes OECD-tagállam közül Magyarországon bővült a legnagyobb mértékben a háztartások reáljövedelme a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb statisztikája alapján.
A háztartások egy főre eső reáljövedeme 6 százalékkal nőtt hazánkban 2026 első negyedévében az azt megelőző három hónaphoz képest, szezonális hatásokkal szűrten. Ezzel Magyarország magasan kiemelkedik a gazdasági szervezet 21 tagországot vizsgáló mezőnyéből.
A friss adat egyúttal az áprilisi választást követően leköszönő Orbán-kormány egyik utolsó búcsúajándékának is tekinthető.
A magyar lakosság jövedelmének gyarapodását csupán Chile tudta megközelíteni, ahol 4,8 százalékos emelkedést regisztrált az OECD, a többi vizsgált országban pedig meglehetősen visszafogott volt a bővülés: még a harmadik helyen szereplő Írországban sem érte el az egy százalékot.
Több nyugati országban is zsugorodott a háztartások jövedelme
Közben több fejlett, nyugat-európai államban is jövedelme csökkenésével kellett szembesülnie a laksosságnak:
- Franciaországban és Svédországban 0,1 százalékkal,
- Spanyolországban 0,4 százalékkal,
- az Egyesült Királyságban 0,8 százalékkal,
- Belgiumban egy százalékkal,
- Ausztrriában pedig 2,8 százalékkal apadt az egy főre eső reáljövedelem.
A sereghajtó Görögország volt, ahol 3,6 százalékkal esett vissza a háztartási reáljövedelem.
Az OECD-térség egészében átlagosan 0,2 százalékkal araszolt feljebb az egy főre jutó reálháztartási jövedelem 2026 első negyedévében, ami lassulást jelent a 2025 negyedik negyedévében mért 0,6 százalékos növekedéshez képest.
Az egy főre jutó reál-GDP ugyanakkor 0,3 százalékkal nőtt a gazdasági szervezeten belül, azaz némileg gyorsult az ütem az előző három hónapban mért 0,2 százalékról.