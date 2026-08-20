Itt az Orbán-kormány egyik utolsó búcsúajándéka: mindenki másnál gyorsabban nőtt a magyar háztartások jövedelme az év elején

Kedvező hír érkezett a magyar gazdaságról, az év elején ugyanis az összes OECD-tagállam közül Magyarországon bővült a legnagyobb mértékben a háztartások reáljövedelme a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb statisztikája alapján.

Magyarországon nőtt a legnayobb mértékben a háztartások reáljövedelme 2026 elején / Fotó: Shutterstock

A háztartások egy főre eső reáljövedeme 6 százalékkal nőtt hazánkban 2026 első negyedévében az azt megelőző három hónaphoz képest, szezonális hatásokkal szűrten. Ezzel Magyarország magasan kiemelkedik a gazdasági szervezet 21 tagországot vizsgáló mezőnyéből.

A friss adat egyúttal az áprilisi választást követően leköszönő Orbán-kormány egyik utolsó búcsúajándékának is tekinthető.

A magyar lakosság jövedelmének gyarapodását csupán Chile tudta megközelíteni, ahol 4,8 százalékos emelkedést regisztrált az OECD, a többi vizsgált országban pedig meglehetősen visszafogott volt a bővülés: még a harmadik helyen szereplő Írországban sem érte el az egy százalékot.

Több nyugati országban is zsugorodott a háztartások jövedelme

Közben több fejlett, nyugat-európai államban is jövedelme csökkenésével kellett szembesülnie a laksosságnak:

Franciaországban és Svédországban 0,1 százalékkal,

Spanyolországban 0,4 százalékkal,

az Egyesült Királyságban 0,8 százalékkal,

Belgiumban egy százalékkal,

Ausztrriában pedig 2,8 százalékkal apadt az egy főre eső reáljövedelem.

A sereghajtó Görögország volt, ahol 3,6 százalékkal esett vissza a háztartási reáljövedelem.

Az OECD-térség egészében átlagosan 0,2 százalékkal araszolt feljebb az egy főre jutó reálháztartási jövedelem 2026 első negyedévében, ami lassulást jelent a 2025 negyedik negyedévében mért 0,6 százalékos növekedéshez képest.

Az egy főre jutó reál-GDP ugyanakkor 0,3 százalékkal nőtt a gazdasági szervezeten belül, azaz némileg gyorsult az ütem az előző három hónapban mért 0,2 százalékról.