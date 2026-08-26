Hegedűs Zsolt oldalát oltásellenesek lepték el, de az egészségügyben mindenki az 500 milliárdot keresi

Az egészségügyi tárca első száz napját a Magyar Orvosi Kamara mellett ágazati szakértők, a szakdolgozók és civil kommentelők is véleményezték. Különös jelenség a miniszter posztja alatt láthatóan szervezetten és tömegesen megjelent oltásellenes szülők, akik a kötelező oltások eltörlését követelik a minisztertől. Utóbbi hangos csoporttal még lesz baja a Hegedűs Zsolt miniszternek, mert láthatóan teljesen mást gondolnak az egészségügy átalakításáról, és nem zavarja őket, ha konteó gyártással illetik őket. De nem csak ez az egyetlen elégedetlen csoport.

Az első száz napból még nem látszik jól a Hegedűs Zsolt által képviselt irány az ágazati szereplők szerint/ Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt hivatalos oldala

Hegedűs Zsolt kinevezésekor orvosokkal vette körül magát, érthető okokból, de azt nem kalkulálta be a terveibe, hogy magához a minisztérium és az ágazat működéséhez közigazgatási tapasztalatokra is szükség van. Orvosokból kinevezett államtitkárai nyilván a területük kiválóságai, de nem feltétlenül rendelkeznek tapasztalatokkal nagy rendszerek irányításában, nem tudják, hogyan lesz egy elképzelésből javaslat, majd jogszabály – mondta az egészségügyi minisztérium munkáját jól ismerő forrásunk. A minisztérium légkörére továbbra is a bizalmatlanság jellemző, sok a tanácstalanság, a régi munkatársakat nem vonják be a feladatok egy részébe, új munkavállalókat nem vehetnek fel, mert erre nincsen engedélyük – fűzte hozzá.

Forrásunk úgy fogalmazott, az első hónapok után a minisztériumi dolgozóknak az a benyomása, hogy az új stáb azt hitte, pusztán a kiváló és előremutató ötletek hiányoztak ahhoz, hogy megvalósuljon egy jól működő egészségügy. Láthatóan meglepte őket a közigazgatás szabályozottsága, a munkafolyamatok bonyolultsága, az adminisztráció mennyisége, az például, hogy egy jogszabály módosítást egyeztetni kell és összhangba hozni más területek jogszabályaival. Ehhez viszont nem értenek.

De mintha az is meglepte volna őket, nem áll rendelkezésre korlátlan erőforrás, szakemberek tömegei, akik csak a fenti jó ötletekre vártak eddig. Mint ahogy forrásunk szerint azon is megdöbbentek az új vezetők, hogy milyen szerény fizetésekkel végeznek komoly munkát a hivatalnokok. Beszélt arról is, hogy egyre több elégedetlen email érkezik a minisztériumba, a Tisza szavazók türelmetlenek és várják, hogy egészségügyet gyorsan átalakítsák, ahogy ígérték.