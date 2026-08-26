Hegedűs Zsolt oldalát oltásellenesek lepték el, de az egészségügyben mindenki az 500 milliárdot keresi
Az egészségügyi tárca első száz napját a Magyar Orvosi Kamara mellett ágazati szakértők, a szakdolgozók és civil kommentelők is véleményezték. Különös jelenség a miniszter posztja alatt láthatóan szervezetten és tömegesen megjelent oltásellenes szülők, akik a kötelező oltások eltörlését követelik a minisztertől. Utóbbi hangos csoporttal még lesz baja a Hegedűs Zsolt miniszternek, mert láthatóan teljesen mást gondolnak az egészségügy átalakításáról, és nem zavarja őket, ha konteó gyártással illetik őket. De nem csak ez az egyetlen elégedetlen csoport.
Hegedűs Zsolt kinevezésekor orvosokkal vette körül magát, érthető okokból, de azt nem kalkulálta be a terveibe, hogy magához a minisztérium és az ágazat működéséhez közigazgatási tapasztalatokra is szükség van. Orvosokból kinevezett államtitkárai nyilván a területük kiválóságai, de nem feltétlenül rendelkeznek tapasztalatokkal nagy rendszerek irányításában, nem tudják, hogyan lesz egy elképzelésből javaslat, majd jogszabály – mondta az egészségügyi minisztérium munkáját jól ismerő forrásunk. A minisztérium légkörére továbbra is a bizalmatlanság jellemző, sok a tanácstalanság, a régi munkatársakat nem vonják be a feladatok egy részébe, új munkavállalókat nem vehetnek fel, mert erre nincsen engedélyük – fűzte hozzá.
Forrásunk úgy fogalmazott, az első hónapok után a minisztériumi dolgozóknak az a benyomása, hogy az új stáb azt hitte, pusztán a kiváló és előremutató ötletek hiányoztak ahhoz, hogy megvalósuljon egy jól működő egészségügy. Láthatóan meglepte őket a közigazgatás szabályozottsága, a munkafolyamatok bonyolultsága, az adminisztráció mennyisége, az például, hogy egy jogszabály módosítást egyeztetni kell és összhangba hozni más területek jogszabályaival. Ehhez viszont nem értenek.
De mintha az is meglepte volna őket, nem áll rendelkezésre korlátlan erőforrás, szakemberek tömegei, akik csak a fenti jó ötletekre vártak eddig. Mint ahogy forrásunk szerint azon is megdöbbentek az új vezetők, hogy milyen szerény fizetésekkel végeznek komoly munkát a hivatalnokok. Beszélt arról is, hogy egyre több elégedetlen email érkezik a minisztériumba, a Tisza szavazók türelmetlenek és várják, hogy egészségügyet gyorsan átalakítsák, ahogy ígérték.
A politikai elemzők is észrevették, hogy korábbi jelenléteihez képes jóval kevesebbet szerepel Hegedűs Zsolt. Nagy Attila Tibor politológus egy podcastban úgy fogalmazott, a kelleténél nagyobb a csend miniszter körül, ha meg néha megszólal az Országgyűlésben, akkor meglepően ingerült.
Hegedűs Zsolt értékelte magát - némi magyarázkodással
Hétfő este posztolta a tárcavezető a saját értékelését az első hónapokról. Saját mércéje alapján azonban ennél többet is várhatnánk: határidőket, mérföldköveket, pontos forrásokat és számonkérhető vállalásokat. Ezekből viszont hosszú önértékelésében feltűnően kevés szerepel.
Zajlik a vezetőváltás, tisztogatás, és ez még eltart mindaddig, amíg az utolsó kórházba is lojális igazgatót neveznek ki, ebben sincsen semmi meglepő, minden kurzusváltáskor ez történik. Megkezdődött az együttműködés a Magyar Orvosi Kamarával, elindultak átvilágítások, feljelentés történt a Medcenter ügyében, és jogi lépések követték az OMSZ korábbi mentőautó-beszerzéseinek vizsgálatát. Több milliárd forintos kórházi hűtési program is indult – derült ki a beszámolóból.
Mindez azonban még nem egészségügyi reform. A miniszteri beszámoló leggyakoribb fordulatai: „folyamatban van”, „előkészítése megkezdődött”, „ősszel tervezzük”, illetve „a szükséges kormánydöntést követően”. Az egészségügyi szolgálati jogviszony felülvizsgálata zajlik, a betegelégedettségi platform ősszel indulhat, az önálló minőségellenőrző hatóság legkorábban jövőre állhat fel. Az állami és a magánellátás viszonyát ugyancsak ősszel rendeznék, miközben a kórházi vezetők átvilágítása és az új intézményirányítási rendszer kialakítása sem fejeződött be.
A kamara is elvégezte az értékelést
A Magyar Orvosi Kamara az érthető és megvitatható jövőképet hiányolja. A kamara honlapján olvasható összegzésben kifejtik, komoly probléma az információk hiánya. Nem tudni, milyen lesz
- az új kórházi struktúra,
- hogyan változik a finanszírozás,
- mikor módosítják a vezénylésre, a pihenőidőre, a szabadságokra
- és az ügyeleti időre vonatkozó kifogásolt szabályokat.
Nincs nyilvános orvosi bérfejlesztési ütemterv, és az sem látszik, hogy a választási programban megígért évi 500 milliárd forintos többletforrást milyen célokra, intézményekre és dolgozói csoportokra költik.
- A korábbi kormánnyal hűvös viszonyt ápoló kamara azt is várja, mérjék fel az egészségügyi rendszer teljes állapotát. Készüljön nyilvános leltár a kórházak pénzügyi és műszaki állapotáról, a bezárt vagy akadozó osztályokról, a dolgozói hiányokról és a betegbiztonsági kockázatokról – írják.
A betegek a várólisták csökkentését várják leginkább
A várólisták csökkentése lehetett volna az első időszak egyik legfontosabb teljesítménymutatója. A program kidolgozásának augusztus 15. volt a határideje. Hegedűs szerint a szakmai terv elkészült, de annak tartalma, költsége és célértékei nem nyilvánosak.
Nem tudjuk, mely beavatkozásokra koncentrálnak, hány beteggel akarják rövidíteni a sorokat, mely intézmények kapnak pluszkapacitást, és honnan lesz ehhez elegendő orvos és szakdolgozó.
Kunetz Zsombor egészségügyi menedzser a kamaránál nyíltabban fogalmazott: szerinte az új vezetés nem készült fel professzionálisan a munkára. A miniszter csak három hónappal a kormányalakítás előtt tudta meg, hogy ő a jelölt, az alrendszerek késve álltak fel, az OKFŐ új vezetője pedig csak július 1-jén foglalta el a pozícióját. Kunetz úgy látja, a valódi problémamegoldás helyett ezért kerültek előtérbe a hangulatjavító intézkedések, köztük a szívhangrendelet körüli egyeztetés és a gyógyszerek áfamentessége. Ugyanakkor jelentős eredménynek tartja a kórházkapuk megnyitását és a dolgozói „szájkosár” levételét, ezért még száz nap türelmi időt adna a tárcának.
A szakdolgozók a közösségi oldalon mozgolódnak
Az egészségügyi szakdolgozóknak több csoportja is van a Facebookon, ahol megvitatják az új tárcavezetéssel kapcsolatos véleményüket és tapasztalataikat. A szakdolgozók azt várják, hogy partnernek tekintse őket az orvostársadalom és a tárcavezetés, mert ők dolgoznak a frontvonalon, ők is látják a valódi problémákat és rajtuk csapódik le minden reform.
Az ápolók rengeteget dolgoznak, mint írják, egyes területeken havi 220-240 órás munkával tartják fenn az ellátást. ennek ellenére nem érzik azt, hogy kellően megbecsülik őket. Az egyik csoportban rendszeresen szóvá teszik, hogy Hegedűs Zsolt mindig csak az orvosokról beszél, elenyésző esetben jelenik meg a kommunikációjában a szakdolgozói állomány helyzete. Mintha a miniszternek eszébe sem jutna, hogy az ellátást nem csak az orvosok működtetik. A kommentelők gyakran megjegyzik, úgy látják, a kampányígéretek ígéretek is maradnak.
Várják a bérrendezést is, ezzel az előző kormányzat is adós maradt, 2023 óta nem emelték a szakdolgozók bérét. Sokan úgy kommentelnek, hogy elég az ígérgetésből, nem akarnak újabb 100 napot adni.
Száz nap alatt valóban nem lehetett megjavítani a magyar egészségügyet, ez vitán felül áll. A probléma nem ez, hanem az, hogy továbbra sem látható pontosan, milyen sorrendben, mennyi pénzből és milyen határidőkkel tervezik az átalakítást. Az ágazat és a betegek számára is fontos, hogy a szakmai párbeszéd elindult, és a korábban eltakart problémák láthatóbbá váltak. De jelképes egyeztetések és intézkedések helyett mérhető és a napi működést javító intézkedéseket várnak.