Itt a friss előrejelzés: pillanatokon belül lecsap Magyarországra a pokoli hőség – ekkor érhetjük el a 42 fokot

Az ország nagy részén még csütörtökig kitart az extrém hőség, több helyen 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. A pénteken érkező hidegfront ugyan mérsékli a forróságot, de jelentős, országos csapadékra továbbra sem lehet számítani – írja az Időkép.

Még kitart az extrém hőség/Fotó: Vémi Zoltán

Extrém hőség várható

Szerdán zavartalanul napos, száraz idő várható, csupán kevés gomolyfelhő jelenhet meg az égen. A délies szél napközben időnként megélénkül, a hajnali 24–25 fok után délutánra 39 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért érdemes kerülni a tartós napozást és gondoskodni a megfelelő folyadékbevitelről.

Csütörtökön tovább fokozódik a hőség: a legmagasabb nappali hőmérséklet országszerte 36 és 42 fok között alakulhat. A napsütést ugyan már többfelé gomolyfelhők zavarhatják, és a délutáni, esti órákban helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ezek azonban csak lokálisan hozhatnak csapadékot. Nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél is megélénkülhet.

Pénteken érkezik meg a várva várt hidegfront. A napsütés mellett többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A lehűlés azonban nem lesz egyforma mértékű: míg az ország nagy részén 28–34 fok közé mérséklődik a csúcshőmérséklet, délkeleten még 38 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Az országos, kiadós eső továbbra is elmarad.

Szombatra már érezhetően frissebb levegő érkezik. A hajnali minimumok 15 és 21 fok között alakulnak, napközben pedig 28–34 fok várható. A legtöbb helyen sok lesz a napsütés, csak keleten és északkeleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Dunától keletre többfelé élénk, helyenként erős lesz.