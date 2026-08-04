Időjárás: közel az afrikai hőség vége, ekkor várható csapadék

Egyre biztosabbnak látszik, hogy péntekre véget érhet a mostani rendkívül forró, hőséggel terhelt időszak, előtte azonban még egy-két kifejezetten nehéz nap vár az országra – írta az Infostart.

Pénteken törhet meg a hőség / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Kedden országszerte napos idő várható, az égen általában csak kevés gomolyfelhő jelenhet meg. A csapadék ezúttal sem hoz szélesebb körű enyhülést: az ország döntő részén egyáltalán nem várható eső, legfeljebb északkeleten fordulhat elő napközben egy-egy jelentéktelen futó zápor.

A hőmérséklet közben tovább emelkedik, délután 37 és 41 Celsius-fok közötti csúcsértékeket mérhetnek. Ez azt jelenti, hogy még az ország hűvösebb részein is jóval 35 fok fölött alakulhat a maximum, a legforróbb tájakon pedig ismét átlépheti a negyven fokot a hőmérséklet.

Az éjszaka sem mindenhol hoz érdemi felfrissülést. A minimum-hőmérséklet jellemzően 17 és 24 fok között alakul, ám jelentős különbségek lehetnek az egyes térségek között. A hidegre érzékeny, mélyebben fekvő helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, miközben a városokban, a vízpartokon és a magasabban fekvő területeken kifejezetten meleg maradhat a hajnal.

A sűrűn beépített településeken tehát ismét trópusi éjszaka alakulhat ki, vagyis a hőmérséklet nem csökken húsz fok alá. Ez azért különösen megterhelő, mert az épületek és az aszfaltozott felületek az éjszakai órákban sem tudnak megfelelően lehűlni.

A szél sem hoz általános enyhülést

Reggelig mindenütt gyenge marad a légmozgás. Napközben a Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, Sopron környékén pedig időnként erős széllökések is előfordulhatnak, ezek azonban még nem jelentenek országos lehűlést. A forró, túlnyomórészt száraz idő így egyelőre folytatódik.

A kevés helyen kialakuló futó zápor legfeljebb átmeneti és helyi enyhülést hozhat, számottevő csapadékra az ország nagy részén továbbra sincs kilátás.

Ez különösen rossz hír azoknak a térségeknek, ahol a hosszú ideje tartó szárazság miatt már most is jelentős a vízhiány. Bár a hét végére várható hőmérséklet-csökkenés mérsékelheti a párolgást és az energiafogyasztást, a csapadékhiányt önmagában nem oldja meg.