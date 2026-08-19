Rendkívüli hőségriadót rendeltek el Magyarországon: kiadták a figyelmeztetést erre a dátumra

A szerdán kiadott közlemény szerint a következő napokban ismét tartósan harminc fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Különösen figyeljünk erre, ha hosszabb időt töltünk a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken veszünk részt. Mindig legyen nálunk elegendő ivóvíz, és akkor is rendszeresen igyunk, ha nincs szomjúságérzésünk.

Az ünnepi hosszú hétvégére hőségriadó rendeltek el/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A közlemény kiemelte: a hőségben lehetőleg kerüljük a kávé, az alkohol, valamint a magas koffein- és cukortartalmú italok túlzott fogyasztását, továbbá a nehéz, zsíros ételeket. A legmelegebb órákban, jellemzően 11 és 16 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységet.

A hőségriadó érinti az állami ünnepeket is

Az augusztus 20-i ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés. Hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén gondoskodjanak elegendő folyadékról, használjanak megfelelő fényvédő készítményt, és lehetőség szerint viseljenek világos színű, szellős ruházatot, fejfedőt és UV-védelemmel ellátott napszemüveget. A rendezvényeken célszerű rendszeresen árnyékos, hűvösebb helyet keresni. Különösen oda kell figyelni a kisgyermekekre, az idősekre, a várandósokra és a krónikus betegséggel élőkre, mivel szervezetük érzékenyebben reagálhat a fokozott hőterhelésre.

A katasztrófavédelem honlapján elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája.

A szervezeket külön hangsúlyozzák: gyermekeket és háziállatokat soha ne hagyjunk parkoló gépjárműben! A jármű utastere rövid idő alatt életveszélyesen felmelegedhet. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot. A hőség miatt továbbra is fokozott a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye.

Idén eddig már csaknem 11 ezer szabadtéri tűz volt, csak augusztus első két hetében 1600.

Kérik, hogy mindenki kerülje a szabadtéri tűzgyújtást, ne dobjon el égő cigarettacsikket, és ne hagyjon a napon parkoló gépjárműben tűzveszélyes tárgyakat, például öngyújtót vagy aeroszolos palackot. Ahol nyílt égésterű vízmelegítő működik, ott mindenképpen legyen szén-monoxid-érzékelő, mert a hőség miatt a kéményben légdugó alakulhat ki, amely miatt szén-monoxid keletkezhet. Az idei évben több mint 700 ilyen esethez riasztották a tűzoltókat.