Nagyot zuhan a hőmérséklet, kettészakad az ország, így tervezze a hétvégét

Viharos fordulatot vesz az időjárás a hétvégére, péntek délután még akár 39 fokos forróság lehet, közben azonban nyugat felől már megérkeznek a zivatarok. A Dunántúlon heves zivatarok, jégeső, felhőszakadás és akár 90–100 kilométer/órát meghaladó széllökések is jöhetnek. A hidegfront szombatra véget vet a hőségnek, vasárnap hajnalban pedig helyenként már csak 10 fokot mérhetünk – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Változik az időjárás, hétvégén jön a fordulat, megszűnik a hőség/Fotó: BerryBeni32 / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A HungaroMet péntek délelőtt kiadott prognózisa és veszélyjelzése szerint augusztus 21-én még az ország jelentős részén kitart a hőség, de nyugat felől már érkezik a változást hozó hidegfront. A következő órákban egyre több helyen alakulhatnak ki zivatarok, a Dunántúlon pedig heves zivatarok és akár zivatarrendszer is létrejöhet.

Péntek délután még kettészakad az ország időjárása.

A délkeleti országrészben sok napsütésre és továbbra is rendkívüli melegre lehet számítani,

miközben északon és nyugaton erőteljessé válik a felhőképződés.

A csúcshőmérséklet általában 32 és 39 fok között alakul, az északnyugati határ közelében azonban már ennél több fokkal hűvösebb lehet.

Nyugat felől egyre labilisabb levegő érkezik. A HungaroMet szerint több hullámban alakulhatnak ki délnyugatról északkelet felé haladó záporok és zivatarok, a Dunántúlon pedig heves zivatarok, illetve akár zivatarrendszer is létrejöhet. A veszélyt nem elsősorban maga az eső jelenti. Az átlagosabb zivatarokat is 60–80 kilométer/órás széllökések, 2 centiméternél kisebb jég és 10–20 milliméter intenzív csapadék kísérheti. A heves zivatarokban azonban 90–100 kilométer/órát meghaladó széllökés, 2 centiméternél nagyobb jég és 25–30 millimétert meghaladó felhőszakadás is előfordulhat.

A zivatarhajlam késő estére várhatóan csökken, de ezzel még nem feltétlenül ér véget a csapadék: nyugat felől egy újabb, várhatóan már gyengébb záporos-zivataros tömb érkezhet.

Szombaton véget ér a hőség

Szombatra az átvonuló hidegfront mögött jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Nyugaton felhősebb, keleten naposabb idő várható, északkeleten pedig elszórtan még zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megélénkül. Hajnalban 16 és 25 fok, délután már csak 25 és 33 fok közötti maximumokra számít a HungaroMet. A hőség ugyanakkor keleten lassabban enged, szombaton a Tiszántúlon még 25–27 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet.