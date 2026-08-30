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Rendkívüli időjárással indul a szeptember: 36 fokos hőség és viharok csapnak le Magyarországra

Nyáriasan meleg, de időnként változékony idővel kezdődik a szeptember Magyarországon. Hétfőn még 36 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, miközben záporok, zivatarok és viharos széllökések is érkezhetnek. A hét második felére megnyugszik az idő, szombaton pedig ismét 35 fok lehet.
VG
2026.08.30., 16:16

Kissé változékony, de végig nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében. A délutáni csúcshőmérséklet jellemzően harminc fok körül alakul, miközben a hajnalok már frissebbek lesznek. A hét elején több helyen kialakulhat zápor vagy zivatar, csütörtöktől azonban egyre szárazabbra fordul az idő – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

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Tovább folytatódik a meleg idő / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, a déli óráktól elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő zápor és zivatar. Estétől nagyobb területen növekszik meg a felhőzet és a csapadék esélye. A szél több helyen megerősödhet, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul.

Kedd reggelig többfelé lehet eső, zápor és helyenként zivatar, napközben azonban fokozatosan csökken a felhőzet. Hajnalban 14–21, délután 27–32 fokra lehet számítani. Szerdán túlnyomóan napos idő jön, de késő délutántól északnyugat felől ismét növekedni kezd a felhőzet. A Nyugat-Dunántúlra egy-egy zápor vagy zivatar is besodródhat, az északnyugati szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A nappali maximum 27 és 32 fok között várható.

Csütörtök reggelig még elszórtan előfordulhat eső és zápor, később azonban csökken a csapadék esélye, és mindenütt kisüt a nap. Délután 26–32 fokig melegszik a levegő.

Ilyen lesz az idő a hétvégén

Pénteken már sok napsütésre és csapadékmentes időre van kilátás, a hőmérséklet 27–32 fok között tetőzik. Szombatra ismét erősödik a nappali felmelegedés: napos, száraz időben 30–35 fokot mérhetnek. Vasárnap is folytatódik a többnyire napos idő, számottevő csapadék nélkül. Hajnalban 15–22 fok várható, délután pedig 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

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