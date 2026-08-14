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Időjárás: vágjuk a centit az esőig, de már nincs messze

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Még négy napot kell várni az esőre, de az sem hoz megváltást: a Köpönyeg szerint kedden érkezhetnek meg az első záporok Magyarországra. Addig azonban tovább szárad az ország, a hétvégén pedig újra rákapcsol a hőség, vasárnap már 35 fok lehet. A jövő hét eleji változás ugyan megtöri a forróságot, az aszály enyhítéséhez szükséges kiadós, áztató eső azonban továbbra sem látszik az előrejelzésben.
VG
2026.08.14, 07:38

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hétvégén ismét erősödik a hőség, vasárnap már 35 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet, miközben számottevő esőre továbbra sem lehet számítani.

hőség
                                                                           Folytatódik a hőség, de jövő hét elején jön a változás/Fotó: Raketir / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Pénteken sok napsütésre és száraz időre számíthatunk, a nappali csúcshőmérséklet 31 fok körül alakul. Szombaton tovább erősödik a felmelegedés, 33 fok körüli maximum várható, vasárnap pedig már 35 fokig kúszhat a hőmérő higanyszála.

A hétvége sem hozza el az esőt

A Köpönyeg prognózisa alapján tehát azoknak, akik az aszályt enyhítő esőt várják, a hétvége sem szolgál jó hírekkel. A portál korábbi heti előrejelzése is arra figyelmeztetett, hogy a hét második felében ismét erősödik a felmelegedés, és a hétvégére visszatér a forróság.

Hétfőn sem jön még komoly lehűlés: 34 fok körüli maximum várható, tehát a következő három-négy napban nem látszik olyan országos, kiadós csapadék, amely érdemben enyhíthetné a vízhiányt.

Mikor jöhet végre az éltető eső?

A hétvége biztosan nem hozza el ezt a fordulatot. Így az életet adó, áztató esőre tovább kell várni, miközben a hétvégi hőség tovább fokozhatja a talajok kiszáradását. Az előrejelzés szerint kedden, augusztus 18-án érkezhet meg az első csapadék, tehát még négy napot kell várni. Kedden és szerdán is zápor szerepel az országos előrejelzésben, kedden 29, szerdán 28 fokig mérséklődhet a hőség.

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