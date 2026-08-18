Energia: van olyan Tisza-ígéret, amelyből esetleg fel kell majd adni

A Tisza-kormány 27 nagy ígéretet tett az energetika területén, ezeknek szinte mindegyike átfed más területekkel. Például a rezsicsökkentéssel, a szociális intézkedésekkel, a vállalkozások megsegítésével, az átláthatósággal vagy a biztonságpolitikával.

A piac örül a széltornyokra vonatkozó ígéretnek de sokan ellenzik ezt a technológiát/Fotó: Hegedűs Márta

Hasonlóan sokrétűek azok a több éves célok, amelyek megalapozásán az első 100 napban dolgozott a kormány. Ezek

az energiaszegénység felszámolása,

a kkv-k támogatása például olcsóbb energiával,

a takarékosságot és hatékonyságot segítő korszerűsítési programok indítása,

és az olyan szerkezeti átalakítások, amelyek révén például megszűnik az orosz energiától való függés.

A megalapozás egyik fő eszköze a blokkolt uniós források lehívása, hiszen részben ebből a pénzből finanszírozható az energetikai átalakulás, amelyet egyébként az ősszel egy új energiastratégia fog keretbe. További fontos alap (szintén uniós pénzből) a háztartási napelemek csatlakozását segítő hálózati fejlesztések felgyorsítása, energiabiztonsági szempontból Paks I. üzemidő-hosszabbításának felülvizsgálata, a munka előtérbe helyezése, végül a Paks II. beruházás és a hazai energiaszektor szerződéseinek átvilágítása, egyúttal nyitás a szélenergia és más megújulók felé.

Rövid távon azokat az ígéreteket lehetett a legkönnyebb teljesíteni, amelynek érdekében hirtelenjében nem kellett semmit tenni: az energiaszegénység felszámolásával összefüggő rezsicsökkentés például megmaradt. Igaz, a vonatkozó jogszabályt évről évre meg kell erősíteni, és a további években is vállalni kell a költségvetési terheit. Pluszként hozzáadta az új kormány a lakossági tűzifa áfájának jelentős lefaragását, és a szociális tűzifakeret megduplázását, ezek szeptembertől hatályosak.

Szintén sínen van – de még eredményhirdetés előtt vagyunk – azon hálózatfejlesztési és okosmérő pályázatok elbírálása, amelyek a napelemes háztartások hálózati csatlakozását hozzák időben előbbre. A háztartásoknak beígért ingyenes okosmérő a takarékoskodás és az energiamenedzsment fontos eszköze, ahogyan a már elindult, illetve beharangozott energiahatékonysági programok is.