Energia: van olyan Tisza-ígéret, amelyből esetleg fel kell majd adni
A Tisza-kormány 27 nagy ígéretet tett az energetika területén, ezeknek szinte mindegyike átfed más területekkel. Például a rezsicsökkentéssel, a szociális intézkedésekkel, a vállalkozások megsegítésével, az átláthatósággal vagy a biztonságpolitikával.
Hasonlóan sokrétűek azok a több éves célok, amelyek megalapozásán az első 100 napban dolgozott a kormány. Ezek
- az energiaszegénység felszámolása,
- a kkv-k támogatása például olcsóbb energiával,
- a takarékosságot és hatékonyságot segítő korszerűsítési programok indítása,
- és az olyan szerkezeti átalakítások, amelyek révén például megszűnik az orosz energiától való függés.
A megalapozás egyik fő eszköze a blokkolt uniós források lehívása, hiszen részben ebből a pénzből finanszírozható az energetikai átalakulás, amelyet egyébként az ősszel egy új energiastratégia fog keretbe. További fontos alap (szintén uniós pénzből) a háztartási napelemek csatlakozását segítő hálózati fejlesztések felgyorsítása, energiabiztonsági szempontból Paks I. üzemidő-hosszabbításának felülvizsgálata, a munka előtérbe helyezése, végül a Paks II. beruházás és a hazai energiaszektor szerződéseinek átvilágítása, egyúttal nyitás a szélenergia és más megújulók felé.
Rövid távon azokat az ígéreteket lehetett a legkönnyebb teljesíteni, amelynek érdekében hirtelenjében nem kellett semmit tenni: az energiaszegénység felszámolásával összefüggő rezsicsökkentés például megmaradt. Igaz, a vonatkozó jogszabályt évről évre meg kell erősíteni, és a további években is vállalni kell a költségvetési terheit. Pluszként hozzáadta az új kormány a lakossági tűzifa áfájának jelentős lefaragását, és a szociális tűzifakeret megduplázását, ezek szeptembertől hatályosak.
Szintén sínen van – de még eredményhirdetés előtt vagyunk – azon hálózatfejlesztési és okosmérő pályázatok elbírálása, amelyek a napelemes háztartások hálózati csatlakozását hozzák időben előbbre. A háztartásoknak beígért ingyenes okosmérő a takarékoskodás és az energiamenedzsment fontos eszköze, ahogyan a már elindult, illetve beharangozott energiahatékonysági programok is.
Pont az egyik legfontosabb ígéret a legkérdőjelesebb
A valóban nagy, hosszú távú, de sürgős feladat azonban az ország energiamixének olyan átalakítása, amely a fenntarthatóság mellett az Oroszországból érkező importtól való függetlenedést is segíti. Ebbe beleértendő Paks I üzemidő-hosszabbítása, Paks II valamilyen formában történő megépítése, az ipari energiatárolók telepítésének felgyorsítása és a napenergiaboom fenntartása mellett szélerőművek tömegének telepítése és az import diverzifikálása. Ezzel az egyébként sokak által jónak tartott iránnyal két probléma van: aligha vezet az orosz energiától való függetlenedésig, az energiaimport diverzifikálásával már most is jól állunk. Vegyük sorra!
- Akár már ma is meglennénk orosz gáz nélkül a kiépített importkapacitások, a meglévő szerződések és piaci kínálat alapján, erről már mintegy két éve nyilatkozott az állami MVM azóta leváltott vezérigazgatója, Mátrai Károly.
- Alternatív olaj is van a a piacon, megvan hozzá a vezetéki kapacitás is, továbbá a Mol – közlése szerint – is készül a százhalombattai alapanyag-váltásra.
- Az árampiacon Magyarország bármely szomszédjától, illetve szomszédján keresztül importálhat. Behozatala már csak akkor lehetne diverzifikáltabb, ha az ukrajnai háború lezárultával keleti szomszédunk ismét nettó villamosenergia-exportőr lenne.
- A tárolóprogramot is beindította az előző kormány ipari és lakossági méretekben is, az új kormánynak csak tovább kell futnia stafétabottal.
- Szintén az előző kormány lépett Paks I. orosztól eltérő (bár orosz technológiával gyártandó) üzemanyaggal való ellátása felé.
Van, amit alaposabban át kell gondolni
Hanem az atomenergia esetében neccesebb szakítani az orosz partnerrel. Orosz technológiával épült és oros szaktudást használ az üzemidő-hosszabbítás alatti Paksi Atomerőmű, és az édeklődés egyik fókuszában lévő Paks II projekt is orosz hátterű. Átvilágtása feltehetően már a végéhez közeledik. Ha ez azzal végződik, hogy szakítani kell a Roszatommal, és új kivitelezőt kell keresni, akkor a Világgazdaság minapi cikke szerint a kormány csak rossz és rossz folytatások közül választhatna.
Nem véletlen, hogy az orosz importfüggés felszámolása és az import további diverzifikálása az egyetlen tétel az Ígéretfigyelő energetikai listáján, amelynek a portál szerint kérdéses a teljesíthetősége. A 27 elemű energetika ígéret-felsorolásból a következők megvalósítása van folyamatban a portál szerint:
- A vállalkozások rezsiköltségének csökkentése (ez augusztustól egyes mikrovállalkozásokat érint)
- Csökken a tűzifa áfája és szeptembertől megduplázódik a szociálistűzifa-keret
- Az 1000 milliárd forintos lakossági energiahatékonysági program indítása (tegyük hozzá, ennek a haszonélvezője lehet a lakosság, de a pályázatot energiacégeknek írták ki)
- A megújulók kapacitásának megduplázása (lentiekkel átfedve)
- A szélenergia-kapacitások növelése (2 ígéretként)
- A geotermikus kapacitások növelése (3 ígéretként)
- Az energiahálózatok fejlesztése
- A tiszta energiát használó beruházások támogatása
- Paks II felülvizsgálata.
A 12 folyamatban lévő és az egy problémás mellett az Ígéretfigyelő meghiúsult ígéeret nem említ, a maradék 14 tehát várólistás.