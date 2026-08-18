Közlekedés: három Tisza-ígéret volt száz napra, több tucat több évre

A közlekedés és szállítás terén 75 vállalást tart számon a Tisza-kormány lépéseit is követő Ígéretfigyelő. A szám nagy, de sok a listán az átfedés, hiszen egyes projektek külön-külön, illetve csomagok, többéves stratégiák elemeként is szerepelnek. Másként kérhető továbbá számon egy olyan intézkedés 100 nap elteltével, amely egyetlen döntést, például jogszabályalkotást igényel, és másként egy pénz- és időigényes beruházás. Azonban az utóbbiaktól is elvárható az előkészítettség adott szintje.

Ígéret: az átvilágítás tart, várjuk a személyszállítás megindolását a BuBe vonalán/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

BuBe vasút, uniós pénzek és hatósági áras üzemanyag

Volt viszont három, kifejezetten az első 100 napra vonatkozó, a közlekedést érintő ígérete a Tisza-kormánynak.

Az első, hogy megmarad az üzemanyag árának felső forintos határa. Ez a benzin esetében 595 forint, a gázolajnál 615 forint volt. Az ársapka egy ideig maradt is, de megszűnt, amikor a két termék ára az előbbiek alá esett. Bár egy akkor született jogszabály alapján a gazdasági és energetikai miniszter újra bevezetheti a korlátot, ha indokoltnak látja, ez a lehetőség sok vitát kavart.

Összetettebb 100 napos ígéret volt az elakadt uniós pénzek hazahozatala. Ennek hazai jogszabályi és brüsszeli egyeztetéssel járó feltételei voltak. A munka tart, a közlekedést illető Ikop-források szempontjából a teljesítést folyamatban lévőnek tekinti az Ígéretfigyelő.

Nagy figyelmet kapott a harmadik 100 napos ígéret, a Budapest-Belgrád vasút beruházás építésének azonnali felülvizsgálata, különös tekintettel a titkosított szerződésekre. Az átvilágítás zajlik, a személyforgalom várhatóan az ősszel indul. Az átvilágítás eredményét még nem hozták nyilvánosságra.

Látványos ígéretlista, évekre elhúzva

A többi ígéret hosszabb távú – és már nem is a 100 napos listán szerepel –, és egyelőre nem is teljesült belőle egy sem. Nem csoda: jellemzően sokéves, drága projektekről van szó. Az Ígéretfigyelőtől még részben teljesült minősítést sem kapott egyetlen közlekedési projekt sem, viszont 14 vállalás olyat, amely szerint a teljesítés folyamatban van. Problémás, illetve meghiúsult közlekedési ígéret egy sincs a portál szerint.