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autóbusz
ikarus
észak - macedónia
elektromos busz

Hivatalos: óriási közbeszerzést nyert el az Ikarus, 150 elektromos buszt gyárt a balkáni országnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A most jogerőssé vált eljárás nyomán 150 akkumulátor-elektromos autóbusz és 75 töltőállomás kerül Észak-Macedónia fővárosába és vidéki városaiba.
Járdi Roland
2026.08.11, 20:22
Frissítve: 2026.08.11, 20:37

Történetének legnagyobb villanybusz közbeszerzését zárta le sikeresen az Ikarus – írja a Vezess.hu a vállalat tájékoztatására hivatkozva. A közlekedési szakportál szerint a jogerőssé vált eljárás nyomán 150 akkumulátor-elektromos autóbusz és 75 töltőállomás kerül Észak-Macedónia fővárosába és vidéki városaiba.

Ikarus
Hivatalos: óriási üzletet kötött az Ikarus, 150 elektromos buszt gyárt a balkáni országnak Fotó: Ikarus Bus & Coach / Facebook

A mostani eredmény egy hosszú tender második felvonása. Az észak-macedón Közlekedési Minisztérium először idén tavasszal írta ki a közbeszerzést, amelyet elsőként szintén az Ikarus konzorciuma nyert meg. Ezt a tendergyőzelmet azonban néhány héttel később formai okokra hivatkozva megsemmisítették, így a Minisztérium megismételte az eljárást. Ez alkalommal azonban a jogorvoslati határidő leteltét követően a szerződés jogerőre emelkedett.

A beérkezett pályázatok értékelését követően két ajánlattevő – a BMC Otomotiv, az Ikarus Electric Zrt – felelt meg a pályázati feltételeknek és jutott be az elektronikus árverésre, amelynek eredményeként az Ikarus Electric vezette konzorcium adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

A legendás magyar gyártó a Zhongtong Bus Holdinggal és az EVN Macedonia Elektrosnabduvanje DOOEL energetikai partnerrel közösen nyerte el az észak-macedón közlekedési tárca által kiírt elektromos buszok és töltőállomások beszerzésére vonatkozó közbeszerzést. 

Az észak-macedón közvetlen forrásból megvalósuló projekt keretében a konzorcium 

  • 150 darab, teljesen elektromos meghajtású, alacsonypadlós városi autóbuszt
  •  és 75 töltőállomást szállíthat Szkopje-nek.

 A szállítás a szerződéskötést követően három ütemben valósul meg. Az első hat hónapban 30 autóbusz és 15 töltőállomás, tizenkét hónapon belül további 60 autóbusz és 30 töltőállomás, tizennyolc hónapon belül pedig a fennmaradó 60 autóbusz és 30 töltőállomás kerülhet átadásra.

A projekt az Ikarus balkáni terjeszkedésének első meghatározó mérföldköve és biztos alapot teremthet a vállalat további terjeszkedésére a helyi és a regionális piacon. A beruházás kiemelt stratégiai célja a magas szintű helyi hozzáadott érték megteremtése, ezért a járművek teljes életciklusához kapcsolódó szolgáltatások döntő többsége helyi partnerek és beszállítók bevonásával valósul meg, így erősítve az ellátási lánc hatékonyságát, fenntarthatóságát, valamint a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködéseket.
 

 


 

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