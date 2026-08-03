Nagyot zuhant a kereslet – most látszik igazán, mekkora löketet adott tavaly az ingatlanpiacnak az Otthon Start Program

Lassulást jeleznek a júliusi lakáspiaci adatok első pillantásra, ám ennek hátterében elsősorban a tavalyi rendkívül erős bázis áll. Az ingatlan.com friss kereslet-kínálati összesítése szerint éves összevetésben visszaesett a kereslet, havi alapon viszont tovább élénkült a piac. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a következő hónapokban is hasonló kettősségre lehet számítani.

A kevesebb új ingatlanhirdetés ellenére tovább bővült a teljes kínálat. / Fotó: Kallus György

Éves alapon nagyot esett az ingatlanok iránti kereslet – az Otthon start Program lehet a ludas

Júliusban országszerte több mint 244 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra. Ez 14 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól, miközben júniushoz képest több mint 9 százalékos növekedést jelent.

Balogh László szerint az éves visszaesés elsősorban statisztikai hatás eredménye, ugyanis tavaly nyáron az Otthon Start Program bejelentése rendkívül erős keresleti hullámot indított el, ami magas bázist teremtett az idei összehasonlításhoz.

A júliusi éves visszaesés elsősorban a tavalyi Otthon Start bejelentése miatt kialakult rendkívül magas bázis következménye, hiszen tavaly nyáron megrohamozták a vevők a lakáspiacot

– húzta a lá a szakértő, hozzátéve: az aktuális folyamatokat reálisabban tükrözi, hogy júniushoz képest tovább nőtt a kereslet. A következő három hónapban is hasonló jelenségre számíthatunk, hiszen tavaly ugyanebben az időszakban volt az Otthon Start Program keresleti csúcspontja. Ennek következtében a lakáspiaci kereslet és forgalom leszakadása egyre nagyobbnak tűnhet majd éves összevetésben.

A havi élénkülést elsősorban a családi házak iránti érdeklődés hajtotta. Ebben a szegmensben több mint 13 százalékkal emelkedett a kereslet júniushoz képest, míg a lakások esetében közel 6 százalékos növekedést mértek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében 30 százalék körüli vagy azt meghaladó havi keresletbővülést regisztráltak, míg Budapest alig mozdult: a fővárosban mindössze 0,4 százalékkal nőtt az érdeklődés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.