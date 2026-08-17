Leállított lakásberuházások: itt van minden részlet, hogy kik ússzák meg – ezt jobb, ha tudják a vásárlók

Az ingatlanközvetítő becslése szerint a különböző ütemeket is figyelembe véve a kiemelt projektek különböző ütemeiben több mint tízezer ezer lakás megépítését tervezhetik Budapesten, a legnagyobb vidéki városokban és azok agglomerációjában. Vannak közöttük 200–400 lakásos fejlesztések, de olyan beruházás is, amely közel 900 új otthont jelentene.

Ez a jelenlegi magyar lakásépítési volumenhez képest is jelentős mennyiség. Magyarországon 2022-ben 20 540, 2023-ban 18 647, 2024-ben 13 295, 2025-ben pedig 12 062 új lakás épült, vagyis három év alatt több mint 40 százalékkal csökkent az évente elkészülő új otthonok száma. 2026 első negyedévében 2821 új lakást adtak át, miközben 9291 lakásra adtak ki építési engedélyt vagy tettek egyszerű bejelentést.

Megnyugodhat az ingatlanpiac

A mostani döntés célja ugyanakkor nem a lakásépítések leállítása. A felfüggesztés a gyakorlatban tárgyalóasztalhoz kényszeríti a beruházókat, hogy az önkormányzatokkal és a kormányzattal is egyeztessenek, és úgy épüljenek lakások, amely minden érintett számára elfogadható. Ebben a helyzetben az önkormányzatok mozgástere nőhet, mivel a korábbi kiemelt státusz miatt jóval kisebb beleszólásuk volt az egyes fejlesztésekbe.

Szintén fontos következmény, hogy az Otthon Start Programot a döntés nem függeszti fel, így az is változatlan formában folytatódhat tovább. Közben pedig elindult a Wekerle lakásépítési program kidolgozása, aminek megtervezésére szintén az év végéig szabott határidőt a kormányzat.

„2027 januárjában így már biztosan láthatjuk, hogy a felülvizsgálat alá kerülő projektek közül melyek és milyen formában valósulhatnak meg. Jövő év elejére pedig az is eldől, hogy mik lesznek a bérlakásprogram részletei, aminek beruházási volumene a közlekedési és beruházási miniszter számításai szerint meghaladhatja az 1000 milliárd forintot is. Ez már olyan nagy volumen, amiből több tízezer lakás megépítése is finanszírozhatóvá válhat” – zárta gondolatait Balogh László.