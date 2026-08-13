Elképesztő, mit művelt a hazai ipar: most derült ki igazán, mit tesznek a gazdaságunkkal az autógyártók – az exportorientált óriáságazatok dominálnak

Júniusban látványosan felpörgött a magyar ipar, a termelés volumene 10,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A kép azonban árnyaltabb, ha a munkanaphatást kiszűrjük, illetve az előző hónaphoz viszonyítunk az adatokat. A naptárhatással tisztított növekedés 4,1 százalékos volt, májushoz képest pedig 1,4 százalékkal visszaesett az ipari kibocsátás.

Az ipari kivitel volumene 11,5 százalékkal nőtt egy év alatt. / Fotó: Reuters

A húzóágazatok termelése dobta meg az ipar teljesítményét ismét

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslése nem változtatott az elsőként közölt 10,1 százalékos éves növekedési adaton. A nyers mutató és a munkanaphatással kiigazított érték közötti jelentős különbséget az magyarázza, hogy 2026 júniusában két munkanappal több volt, mint egy évvel korábban.

A feldolgozóipari termelés 10,8 százalékkal nőtt, az ipar 96 százalékát adó ágazatban a legtöbb alágazat is bővülést produkált.

A járműgyártás kibocsátása 21 százalékkal emelkedett,

ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 41 százalékkal ugrott meg,

a járműalkatrész-gyártás pedig 5,6 százalékkal bővült.

Még nagyobb növekedést mutatott a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása. Az alágazat termelése 50 százalékkal haladta meg a tavaly júniusit. A számítógép és perifériás egység gyártása több mint kétszeresére, 116 százalékkal nőtt, azonban az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák gyártása 3,2 százalékkal csökkent.

Az ipari kivitel volumene 11,5 százalékkal nőtt egy év alatt. A feldolgozóipari exportértékesítés közel harmadát adó járműgyártás kivitele 19,6 százalékkal, a számítógép-, elektronikai és optikai termékek exportja pedig 41 százalékkal bővült.

Ugyanakkor az ipari termékek hazai értékesítése stagnált, a feldolgozóiparé pedig 0,6 százalékkal még csökkent is éves összevetésben.

A villamos berendezés gyártásán belül az akkumulátorok és szárazelemek kibocsátása 1,3 százalékkal mérséklődött. A villamos motorok, áramfejlesztők, valamint az elosztó- és szabályozókészülékek gyártása ezzel szemben 14,6 százalékkal nőtt.

Jelentős regionális eltérések vannak

Az élelmiszeripar teljesítménye 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A külpiaci értékesítés növekedése mellett a hazai eladások visszaestek. A húsfeldolgozás, -tartósítás és húskészítmény-gyártás 1,7 százalékkal bővült, ám a növényi és állati olaj gyártása 29 százalékkal zsugorodott.

A kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás teljesítménye 35 százalékkal esett vissza, az értékesítés mindkét irányban csökkent.

A gép- és gépiberendezés-gyártás viszont 26 százalékos éves növekedést produkált, ami komoly fordulatot jelentett az előző havi visszaesés után.