Elképesztő, mit művelt a hazai ipar: most derült ki igazán, mit tesznek a gazdaságunkkal az autógyártók – az exportorientált óriáságazatok dominálnak
Júniusban látványosan felpörgött a magyar ipar, a termelés volumene 10,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A kép azonban árnyaltabb, ha a munkanaphatást kiszűrjük, illetve az előző hónaphoz viszonyítunk az adatokat. A naptárhatással tisztított növekedés 4,1 százalékos volt, májushoz képest pedig 1,4 százalékkal visszaesett az ipari kibocsátás.
A húzóágazatok termelése dobta meg az ipar teljesítményét ismét
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslése nem változtatott az elsőként közölt 10,1 százalékos éves növekedési adaton. A nyers mutató és a munkanaphatással kiigazított érték közötti jelentős különbséget az magyarázza, hogy 2026 júniusában két munkanappal több volt, mint egy évvel korábban.
A feldolgozóipari termelés 10,8 százalékkal nőtt, az ipar 96 százalékát adó ágazatban a legtöbb alágazat is bővülést produkált.
- A járműgyártás kibocsátása 21 százalékkal emelkedett,
- ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 41 százalékkal ugrott meg,
- a járműalkatrész-gyártás pedig 5,6 százalékkal bővült.
Még nagyobb növekedést mutatott a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása. Az alágazat termelése 50 százalékkal haladta meg a tavaly júniusit. A számítógép és perifériás egység gyártása több mint kétszeresére, 116 százalékkal nőtt, azonban az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák gyártása 3,2 százalékkal csökkent.
Az ipari kivitel volumene 11,5 százalékkal nőtt egy év alatt. A feldolgozóipari exportértékesítés közel harmadát adó járműgyártás kivitele 19,6 százalékkal, a számítógép-, elektronikai és optikai termékek exportja pedig 41 százalékkal bővült.
Ugyanakkor az ipari termékek hazai értékesítése stagnált, a feldolgozóiparé pedig 0,6 százalékkal még csökkent is éves összevetésben.
A villamos berendezés gyártásán belül az akkumulátorok és szárazelemek kibocsátása 1,3 százalékkal mérséklődött. A villamos motorok, áramfejlesztők, valamint az elosztó- és szabályozókészülékek gyártása ezzel szemben 14,6 százalékkal nőtt.
Jelentős regionális eltérések vannak
Az élelmiszeripar teljesítménye 1,5 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A külpiaci értékesítés növekedése mellett a hazai eladások visszaestek. A húsfeldolgozás, -tartósítás és húskészítmény-gyártás 1,7 százalékkal bővült, ám a növényi és állati olaj gyártása 29 százalékkal zsugorodott.
A kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás teljesítménye 35 százalékkal esett vissza, az értékesítés mindkét irányban csökkent.
A gép- és gépiberendezés-gyártás viszont 26 százalékos éves növekedést produkált, ami komoly fordulatot jelentett az előző havi visszaesés után.
Regionálisan is jelentős eltérések alakultak ki, így míg az Észak-Alföldön 33 százalékkal nőtt az ipari termelés, addig Észak-Magyarországon 9,6 százalékos visszaesést regisztráltak. Összességében hat régióban bővült, kettőben pedig csökkent a kibocsátás.
A következő hónapokra nézve biztató jel, hogy az új rendelések volumene 23 százalékkal haladta meg a 2025 júniusi szintet. Az új belföldi rendelések 22, az új exportrendelések 23 százalékkal emelkedtek. A teljes rendelésállomány június végén 48 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál. Ez arra utal, hogy az ipari szegmens megrendelési állománya nő.
Növekvő rendelésállomány, zsugorodó hazai kereslet
Az első fél év összképe ennél szerényebb, ugyanis január és június között az ipari termelés mindössze 2,4 százalékkal nőtt éves alapon. A külpiaci értékesítés 2,8 százalékkal emelkedett, de a hazai értékesítés 2,5 százalékkal csökkent.
A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben mérséklődött a termelés az első hat hónapban.
A júniusi adat alapján a magyar ipar teljesítménye jelentősen javult az egy évvel korábbihoz képest, ám a havi visszaesés és a munkanaphatás kiszűrése azt mutatja, hogy a második negyedév végén már kevésbé egyértelmű lehet a lendület. A rendelésállomány erős, az export jól teljesít, a hazai kereslet viszont egyre gyengébb pontja az ipari növekedésnek.